I 10 migliori libri sulla cura dei capelli

In questa raccolta meticolosamente curata di risorse per la salute dei capelli, ci imbarchiamo in un’esplorazione completa delle complessità che circondano il mondo della cura dei capelli. Questi testi approfondiscono vari aspetti della cura dei capelli, offrendo approfondimenti, consigli e soluzioni per mantenere e valorizzare la bellezza e il benessere delle proprie ciocche.

Questi volumi non solo decifrano la scienza dietro i capelli, ma portano anche alla luce le dimensioni sociali, culturali e pratiche che comprendono questo argomento in continua evoluzione.

Di cosa parlano i libri sulla salute dei capelli?

Alcuni libri forniscono informazioni a livello scientifico sulla cura e sulla salute dei capelli. Ad esempio, “La scienza dei capelli” approfondisce gli aspetti biologici dei capelli. Ci sono, però, anche libri che esplorano il contesto storico e culturale dei capelli, sfatando i miti comuni e fornendo consigli pratici sulla cura dei capelli, come “I capelli. Bellezza e salute” discute il potere comunicativo dei capelli nel linguaggio del corpo.

Un altro gruppo di libri enfatizza gli approcci naturali alla cura dei capelli. “Amo i miei capelli” propone una raccolta di trattamenti naturali per mantenere i capelli sani e belli, sottolineando gli inconvenienti dei prodotti chimici. “Erbe e piante per la salute dei capelli” presenta varie erbe e piante in grado di ripristinare la salute e la vitalità dei capelli.

Se sei interessato alle soluzioni fai da te, “Shampoo, lozioni e tinte fai da te” fornisce 80 ricette per la cura dei capelli con ingredienti naturali, promuovendo un approccio privo di sostanze chimiche. Copre tutto, dal lavaggio ai trattamenti e persino alle tinture naturali per capelli. E, sempre in tema di cure naturali, abbiamo anche “Capelli al naturale”, un testo che offre ricette personalizzate per shampoo, balsami, creme e lozioni a base di ingredienti naturali. Fornisce inoltre indicazioni su come riconoscere gli ingredienti puliti nei prodotti commerciali.

Inoltre, ci sono libri che affrontano problemi specifici dei capelli, come la fragilità e la caduta dei capelli. “Capelli sani” e “Prevenire e contrastare la caduta dei capelli” forniscono rimedi efficaci rispettivamente contro la fragilità e la caduta dei capelli. Questi libri offrono preziosi spunti per prevenire e combattere questi problemi comuni.

Infine, “Il segreto per capelli più belli” adotta un approccio unico concentrandosi sul ruolo della nutrizione per ottenere capelli più sani e voluminosi.

Lista dei migliori libri sulla cura dei capelli su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulla cura dei capelli che sono acquistabili su Amazon:

La scienza dei capelli

Titolo: La scienza dei capelli

ISBN-13: 978-8858035177

Autore: Elena Accorsi Buttini

Editore: Gribaudo

Edizione: 8 aprile 2021

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I capelli. Bellezza e salute

Titolo: I capelli

Sottotitolo: Bellezza e salute

ISBN-13: 978-8848123532

Autori: Paolo Castano, Alessandro Miani

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: seconda (15 aprile 2010)

Pagine: 282

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Amo i miei capelli. Tutti i trattamenti naturali per averli sempre belli e in salute

Titolo: Amo i miei capelli

Sottotitolo: Tutti i trattamenti naturali per averli sempre belli e in salute

ISBN-13: 978-8845426216

Autore: Elodie-Joy Jaubert

Traduttori: M. Parolini, M. Curtoni

Editore: Sonzogno

Edizione: 26 maggio 2016

Pagine: 207

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Erbe e piante per la salute dei capelli

Titolo: Erbe e piante per la salute dei capelli

ISBN-13: 978-8879381017

Autore: Ceres

Traduttore: M. C. Scotto di Santillo

Editore: Hermes Edizioni

Edizione: 1 aprile 1995

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Shampoo, lozioni e tinte fai da te. 80 ricette per la cura dei capelli con ingredienti naturali

Titolo: Shampoo, lozioni e tinte fai da te

Sottotitolo: 80 ricette per la cura dei capelli con ingredienti naturali

ISBN-13: 978-8866811046

Autori: Sylvie Hampikian, Alexandra Perrogon

Traduttore: F. Benfante

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 117

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capelli al naturale. Guida alla cura quotidiana. Ricette, video e consigli

Titolo: Capelli al naturale

Sottotitolo: Guida alla cura quotidiana. Ricette, video e consigli

ISBN-13: 978-2889351107

Autore: Federica Cimetti

Editore: Nuinui

Edizione: 29 agosto 2017

Pagine: 133

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Shampoo e trattamenti

Titolo: Shampoo e trattamenti

ISBN-13: 978-8848121682

Autore: Gianfranco Cortesi

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 27 settembre 2007

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capelli sani. Rimedi efficaci contro la fragilità e la caduta dei capelli

Titolo: Capelli sani

Sottotitolo: Rimedi efficaci contro la fragilità e la caduta dei capelli

ISBN-13: 978-8868201128

Autore: Fabrizio Fantini

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: 23 ottobre 2014

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Prevenire e contrastare la caduta dei capelli. Come combattere la calvizie e favorire la ricrescita

Titolo: Prevenire e contrastare la caduta dei capelli

Sottotitolo: Come combattere la calvizie e favorire la ricrescita

ISBN-13: 978-8848137270

Autore: Fabrizio Fantini

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: seconda (8 novembre 2018)

Pagine: 317

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla cura dei capelli





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla cura dei capelli