I 10 migliori libri sulla danza classica

La danza classica ha avuto origine nelle corti rinascimentali italiane e si è sviluppato in uno stile di danza altamente tecnico con movimenti aggraziati e intricati giochi di gambe. Il balletto può migliorare la flessibilità, l’equilibrio, la forza e la postura, rendendo importante per i ballerini sviluppare una solida base e disciplina nella tecnica di danza e quindi un’attività che è fortemente consigliata anche per i bambini.

Di cosa parlano i libri sulla danza classica?

Questo elenco di libri è incentrato sul tema della danza classica e copre vari aspetti ad esso correlati. La maggior parte di questi libri è pubblicata da Gremese Editore, e sono tutti in italiano. I libri variano in lunghezza da poco più di 200 pagine a quasi 350 pagine.

Molti dei libri si concentrano sulla tecnica della danza classica, con un’enfasi particolare sul metodo Vaganova, che è uno dei metodi più utilizzati per addestrare i ballerini. I libri includono spiegazioni dettagliate delle varie posizioni, movimenti e passi coinvolti nella danza classica, nonché approfondimenti sull’anatomia e sulla struttura del corpo in relazione alla danza. Questi libri sarebbero utili sia per gli studenti che per gli insegnanti. Altri libri nella lista adottano un approccio più analitico alla danza classica, esplorandone la storia e l’evoluzione nel tempo. Questi libri esaminano lo sviluppo della danza classica come forma d’arte. Infine, ci sono alcuni libri nell’elenco che si concentrano più specificamente sull’insegnamento della danza classica. Questi libri forniscono piani di lezione ed esercizi dettagliati progettati per aiutare gli studenti ad apprendere i fondamenti della danza classica, dalle posizioni e movimenti di base a passi e combinazioni più avanzati.

Lista dei migliori libri sulla danza classica su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri sulla danza classica che sono presenti su Amazon:

La danza classica tra arte e scienza

Titolo: La danza classica tra arte e scienza

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-13: 978-8866921233

Autore: Flavia Pappacena, Valerio Basciano (a cura di)

Editore: Gremese Editore

Edizione: terza (6 aprile 2021)

Pagine: 240

Le basi della danza classica

Titolo: Le basi della danza classica

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8884404657

Autore: Agrippina Vaganova, A. Alberti (a cura di), F. Pappacena (a cura di)

Editore: Gremese Editore

Edizione: illustrata (22 marzo 2007)

Pagine: 254

La scuola russa di danza classica. Metodo Vaganova

Titolo: La scuola russa di danza classica

Sottotitolo: Metodo Vaganova

ISBN-13: 978-8884403476

Autore: Vera Kostrovickaja, Aleksej A. Pisarev

Traduttore: R. Riccardi

Traduttore: I. Goliandin

Editore: Gremese Editore

Edizione: 25 gennaio 2007

Pagine: 350

Teoria della danza classica. Analisi stilistica (Vol. 1)

Titolo: Teoria della danza classica

Sottotitolo: Analisi stilistica (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8884405944

Autore: Flavia Pappacena

Editore: Gremese Editore

Edizione: 11 febbraio 2010

Pagine: 222

Balletto

Titolo: Balletto

ISBN-13: 978-8858024973

Autore: Aa.Vv.

Collaboratore: Aa.Vv.

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (31 ottobre 2019)

Pagine: 359

Teoria della danza classica. Analisi strutturale-anatomica (Vol. 2)

Titolo: Teoria della danza classica

Sottotitolo: Analisi strutturale-anatomica (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8884403469

Autore: Flavia Pappacena

Illustratore: A. Cancellieri

Editore: Gremese Editore

Edizione: seconda (27 gennaio 2005)

Pagine: 246

Quaderni di danza classica. 8 lezioni per l’insegnamento della danza classica

Titolo: Quaderni di danza classica

Sottotitolo: 8 lezioni per l’insegnamento della danza classica

ISBN-13: 978-8885802575

Autore: Paolo Cianfoni

Editore: Fusta

Edizione: 1 gennaio 2019

Pagine: 296

Manuale completo di danza classica. Metodo Enrico Cecchetti (Vol. 1)

Titolo: Manuale completo di danza classica

Sottotitolo: Metodo Enrico Cecchetti (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8884401878

Autore: Grazioso Cecchetti, F. Pappacena (a cura di)

Editore: Gremese Editore

Edizione: 19 luglio 2002

Pagine: 253

Il linguaggio della danza classica. Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche

Titolo: Il linguaggio della danza classica

Sottotitolo: Guida all’interpretazione delle fonti iconografiche

ISBN-13: 978-8884406927

Autore: Flavia Pappacena

Editore: Gremese Editore

Edizione: 10 maggio 2012

Pagine: 238

Corso di danza classica. Metodologia didattica (Vol. 1)

Titolo: Corso di danza classica

Sottotitolo: Metodologia didattica (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8884401861

Autore: Anna M. Prina

Editore: Gremese Editore

Edizione: seconda (21 febbraio 2003)

Pagine: 304

