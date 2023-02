I 10 migliori libri sulla danza del ventre

La danza del ventre è una forma di danza con origini molto antiche. È originaria del Medio Oriente e del Nord Africa ed è diventata popolare in tutto il mondo nel corso del XX secolo anche grazie al cinema. La danza del ventre vede movimenti fluidi del busto, dei fianchi e delle braccia, spesso accompagnati da ritmi complessi e musica percussiva. Può essere eseguita da sola o in gruppo e può essere accompagnata da musicisti dal vivo o musica registrata. Può essere considerato come è una forma di danza versatile che può essere eseguita in un’ampia varietà di stili, dall’egiziano classico alla fusione moderna.

Oggi la danza del ventre è diventata una forma popolare di esercizio e di autoespressione per molte persone in tutto il mondo. Su Amazon ci sono diversi libri dedicati alla danza del ventre (su Amazon c’è anche un videocorso con DVD). I libri sono indirizzati sia agli appassionati che agli insegnanti che vogliono organizzare dei corsi per questa particolare danza. Quasi tutti sono incentrati sull’insegnamento delle tecniche per eseguirla al meglio. Alcuni libri, poi, possono anche concentrarsi sulla storia e sul significato culturale di questa particolare danza oltre ad offrire le istruzioni per eseguire i corretti movimenti e, in generale, a mostrare la coreografia di base.

Lista dei migliori libri sulla danza del ventre su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sulla danza del ventre che sono presenti su Amazon in versione italiana:

Linguaggio Segreto della Danza del Ventre 4D

Linguaggio Segreto della Danza del Ventre 4D

ISBN-13: 978-8828506843

Autore: Strova Maria

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 5 giugno 2021

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il soffio della dea madre. Suono, tecnica e mito della danza del ventre

Il soffio della dea madre

Suono, tecnica e mito della danza del ventre

ISBN-13: 978-8889602539

Autore: Fabiana Magrelli

Editore: Infinito edizioni

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Videocorso di danza del ventre. Con DVD (Vol. 2)

Videocorso di danza del ventre

Con DVD (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8887382198

Autore: Lara Rocchetti Navarra

Editore: Ist. di Scienze Umane

Edizione: 29 aprile 2016

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La danza del ventre. Teoria e pratica della più affascinante danza araba

La danza del ventre

Teoria e pratica della più affascinante danza araba

con DVD

ISBN-13: 978-8884406477

Autore: Roberta Bongini, Gaia Scuderi

Editore: Gremese Editore

Edizione: 1 luglio 2010

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il grande libro della danza del ventre. Ediz. illustrata

Il grande libro della danza del ventre

Ediz. illustrata

con CD Audio

ISBN-13: 978-8850217342

Autore: Renate Hirschberger

Traduttore: D. Leccacorvi

Editore: TEA

Edizione: illustrata (10 settembre 2009)

Pagine: 98

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La più antica delle danze e il suo potere curativo. Danza del ventre

La più antica delle danze e il suo potere curativo

Danza del ventre

ISBN-13: 978-8848805353

Autore: Flavia De Marco

Editore: Lampi di Stampa

Edizione: 26 gennaio 2007

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La danza del ventre

La danza del ventre

edizione illustrata

ISBN-13: 978-8872736166

Autore: Jolanda Guardi, Claudia Lunetta

Editore: Xenia

Edizione: illustrata (6 febbraio 2008)

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La danza del ventre

La danza del ventre

ISBN-13: 978-8874472673

Autore: Monika Kaiblinger-Ickert, Ludmilla Schuhbauer

Traduttore: V. Chiarlo

Editore: Red Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 125

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il grande libro della danza del ventre

Il grande libro della danza del ventre

ISBN-13: 978-8899759285

Autore: Francesca Negma Orlando

Editore: Chinaski Edizioni

Edizione: 13 luglio 2017

Pagine: 203

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Longevita & Danza del Ventre

Longevita & Danza del Ventre

ISBN-13: 9798537724131

Autore: Dtt. Yulia Kapranova

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











