I 10 migliori libri sulla digitalizzazione

La digitalizzazione è il processo tramite il quale le informazioni conservate con metodi “analogici” vengono trasferite o copiate su supporti di tipo digitale.

Cos'è la digitalizzazione

La digitalizzazione è un processo che viene realizzato non solo per archiviare e poter reperire le informazioni in maniera più veloce o sicura ma anche per elaborarle e per trasmetterle più rapidamente. La digitalizzazione è cominciata in maniera massiccia con l’avvento di Internet e con la diffusione dei computer e dei dispositivi mobili.

Perché la digitalizzazione è importante per le aziende

La digitalizzazione è fondamentale per le aziende e in generale per tutto il mondo economico innanzitutto perché consente un’elaborazione degli stessi dati più precisa e veloce, cosa che già da sola porta ad una produttività maggiore e ad un risparmio sui costi dell’archiviazione e del reperimento delle stesse informazioni. La digitalizzazione è importante anche perché permette di raggiungere una base di clienti molto più ampia (si pensi ad Internet e ai social media) e perché consente alle stesse aziende di raccogliere e di analizzare i dati. Quella della raccolta e dell’elaborazione dei dati nel contesto aziendale è una strategia che si adottava, comunque, già durante l’era “analogica” ma oggi, con la digitalizzazione, può essere fatta in maniera molto più efficiente e rapida.

Di cosa parlano i libri sulla digitalizzazione

Ci sono vari libri sulla digitalizzazione su Amazon e quasi tutti esplorano proprio questi aspetti relativi alla maggiore efficienza in ambito aziendale e, in generale, negli ambiti del commercio e dell’economia. Alcuni dei testi possono concentrarsi sugli aspetti più tecnici della digitalizzazione, quelli legati allo sviluppo delle nuove tecnologie, mentre altri possono concentrarsi sull’impatto che la stessa digitalizzazione può avere sul mondo delle industrie e su quello della forza lavoro.

Alcuni dei libri, poi, possono concentrarsi sulle implicazioni sociali e culturali relative al processo che già da un paio di decenni sta vedendo tutte le informazioni del mondo essere digitalizzate. Alcuni dei testi, poi, possono offrire spunti molto preziosi nonché veri e propri consigli pratici per tutte quelle aziende o quei professionisti che, con un po’ di ritardo, si apprestano al difficoltoso compito della digitalizzazione dei propri affari o dei propri dati.

Libri da leggere sulla digitalizzazione

Tra i libri sulla digitalizzazione migliori che è possibile trovare su Amazon citiamo Strategie nei mercati del lusso , di Fabrizio Mosca, un libro che spiega come ottenere un vantaggio competitivo con il “digital marketing” e in generale con la digitalizzazione.

Altro libro utile è Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale edito da Giappichelli nel 2020. Il testo si concentra sull’annoso processo della digitalizzazione dell’amministratore pubblica in Italia. Per le aziende che si trovano ancora nel processo della trasformazione digitale, inoltre, si consiglia anche Trasformazione digitale , un libro che spiega quella che è una vera e propria modifica strutturale della maniera di fare affari.

Lista dei migliori libri sulla digitalizzazione su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri sulla digitalizzazione che sono acquistabili su Amazon in italiano:

