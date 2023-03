I 10 migliori libri sulla discalculia

La discalculia è un disturbo dell’apprendimento che può avere un impatto sulla capacità di comprendere e apprendere concetti e abilità matematiche. Questa condizione può causare difficoltà con attività quotidiane come eseguire semplici operazioni aritmetiche, contare il denaro, leggere l’ora e comprendere le misurazioni. Le cause alla base della discalculia non sono completamente comprese, ma la ricerca suggerisce che le anomalie non siano riconducibili al livello di intelligenza della persona. I bambini con discalculia possono incontrare difficoltà con i numeri, il conteggio e l’aritmetica, così come con le relazioni spaziali e i concetti matematici.

Di cosa parlano i libri sulla discalculia

I libri sulla discalculia possono essere risorse preziose per insegnanti e genitori di bambini con questa condizione. Questi libri parlano di solito dei sintomi della discalculia nonché delle strategie e delle tecniche per affrontare le sfide associate alla condizione, in particolare a livello didattico. Alcuni libri possono anche concentrarsi su metodi di insegnamento specializzati o sull’uso della tecnologia per affrontare la discalculia.

Alcuni libri propongono teste ed esercizi per identificare la stessa condizione nei bambini.

Alcuni dei libri possono fornire metodi alternativi per imparare la matematica utilizzando giochi ed esercizi progettati per i bambini con discalculia.

Lista dei migliori libri sulla discalculia su Amazon

E adesso la top list dei 10 migliori libri sulla discalculia che sono presenti su Amazon:

Discalculia e altre difficoltà in matematica a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti

Titolo: Discalculia e altre difficoltà in matematica a scuola

Sottotitolo: Strategie efficaci per gli insegnanti

Note: con contenuto digitale per download e accesso on line

ISBN-13: 978-8859011026

Autore:

Editore: Erickson

Edizione: 19 gennaio 2017

Pagine: 400

Formato: copertina flessibile







La discalculia e le difficoltà in aritmetica. Guida con workbook

Titolo: La discalculia e le difficoltà in aritmetica

Sottotitolo: Guida con workbook

Note: con espansione online

ISBN-13: 978-8809856226

Autore: Daniela Lucangeli (a cura di)

Editore: Giunti EDU

Edizione: 27 settembre 2017

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







Laboratorio discalculia. Giochi e attività per alunni con DSA

Titolo: Laboratorio discalculia

Sottotitolo: Giochi e attività per alunni con DSA

ISBN-13: 978-8859005162

Autore: Ronit Bird

Traduttore: D. Misseri

Editore: Erickson

Edizione: 6 marzo 2014

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







Didattica per la discalculia. Attività pratiche per gli alunni con DSA in matematica

Titolo: Didattica per la discalculia

Sottotitolo: Attività pratiche per gli alunni con DSA in matematica

ISBN-13: 978-8861378681

Autore: Brian Butterworth, Dorian Yeo

Traduttore: C. Calovi

Traduttore: C. Ferri

Editore: Erickson

Edizione: 19 luglio 2011

Pagine: 130

Formato: copertina flessibile







Superare la discalculia. 156 schede operative

Titolo: Superare la discalculia

Sottotitolo: 156 schede operative

ISBN-13: 978-8808921147

Autore: Anna Maria Arpinati, Annio Posar

Editore: Zanichelli

Edizione: 11 dicembre 2015

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Discalculia. Dalla scienza all’insegnamento

Titolo: Discalculia

Sottotitolo: Dalla scienza all’insegnamento

ISBN-13: 978-8898542550

Autore: Brian Butterworth

Traduttore: Gabriele Lo Iacono

Editore: Hogrefe

Edizione: 11 marzo 2021

Pagine: 248

Formato: copertina flessibile







Discalculia test. Test per la valutazione delle abilità e dei disturbi

Titolo: Discalculia test

Sottotitolo: Test per la valutazione delle abilità e dei disturbi

Note: con CD-ROM

ISBN-13: 978-8861375444

Autore:

Editore: Erickson

Edizione: 29 ottobre 2009

Formato: copertina flessibile







La matematica con le app. Giochi ed esercizi per le abilità numeriche e la discalculia

Titolo: La matematica con le app

Sottotitolo: Giochi ed esercizi per le abilità numeriche e la discalculia

ISBN-13: 978-8874667864

Autore: Andrea Biancardi, Alice Ara

Editore: Carocci

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 151

Formato: copertina flessibile







Discalculia manuale di convivenza: un approccio metacognitivo alla matematica per adolescenti e giovani adulti

Titolo: Discalculia manuale di convivenza

Sottotitolo: Un approccio metacognitivo alla matematica per adolescenti e giovani adulti

ISBN-13: 9798440719347

Autore: Ing Paola Paola Ciccocioppo jaumin, Valentina Cherubini

Illustratore: Laura Ciccocioppo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











