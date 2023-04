I 10 migliori libri sulla disoccupazione

I libri sulla disoccupazione trattano una varietà di argomenti, tra cui le cause e gli effetti della disoccupazione, le strategie per trovare lavoro e affrontare la disoccupazione di lunga durata. Discutono anche di politiche governative, programmi sociali e formazione professionale e possono farlo in maniera più tecnica e professionale oppure in maniera più discorsiva e quindi indirizzata più agli utenti comuni piuttosto che e professionisti del settore del lavoro o agli studenti. In ogni caso questi testi si rivelano risorse utili per le persone attualmente disoccupate, per gli studenti che entrano nel mercato del lavoro e per coloro che cercano nuove opportunità. Sono anche utili per responsabili politici, educatori e ricercatori che studiano le tendenze del mercato del lavoro.

Di cosa parlano i libri sulla disoccupazione?

In Senza lavoro , Manfredi Alberti analizza i dati economici, sociali, politici e culturali sul fenomeno della disoccupazione in Italia dall’Unità ai giorni nostri. Carlo Capello, in Ai margini del lavoro , propone uno studio antropologico sulla disoccupazione a Torino mentre Un mondo senza lavoro di Daniel Susskind affronta temi complessi legati all’impatto della tecnologia sull’occupazione, offrendo un’analisi chiara e lineare.

Emanuele Di Nicola, in La dissolvenza del lavoro analizza invece oltre cinquanta titoli di film, decodificando lo stile degli autori, dal realismo sociale di Loach al cinema hollywoodiano. Counselling e disoccupazione è un breve libro che esplora la consulenza per i disoccupati, mentre La tirannia del merito di Michael J. Sandel analizza il fenomeno sociale di una società di vincitori e vinti, mettendo in discussione l’idea di meritocrazia.

La disoccupazione tecnologica nel contesto storico e sociale , infine, è saggio che si concentra sul contesto storico e sociale della disoccupazione causata dall’avvento delle nuove tecnologie, spaziando dall’economia classica alla sociologia economica.

Lista dei migliori libri sulla disoccupazione su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri sulla disoccupazione che sono disponibili su Amazon (versione in italiano):

Senza lavoro. La disoccupazione in Italia dall’Unità a oggi

Titolo: Senza lavoro

Sottotitolo: La disoccupazione in Italia dall’Unità a oggi

ISBN-13: 978-8858118924

Autore: Manfredi Alberti

Editore: Laterza

Edizione: 4 febbraio 2016

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ai margini del lavoro. Un’antropologia della disoccupazione a Torino

Titolo: Ai margini del lavoro

Sottotitolo: Un’antropologia della disoccupazione a Torino

ISBN-13: 978-8869481482

Autore: Carlo Capello

Editore: Ombre Corte

Edizione: 18 febbraio 2020

Pagine: 181

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un mondo senza lavoro. Come rispondere alla disoccupazione tecnologica

Titolo: Un mondo senza lavoro

Sottotitolo: Come rispondere alla disoccupazione tecnologica

ISBN-13: 978-8830104860

Autore: Daniel Susskind

Traduttore: Mara Dompè

Editore: Bompiani

Edizione: 18 maggio 2022

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La dissolvenza del lavoro. Crisi e disoccupazione attraverso il cinema

Titolo: La dissolvenza del lavoro

Sottotitolo: Crisi e disoccupazione attraverso il cinema

ISBN-13: 978-8823021761

Autore: Emanuele Di Nicola

Prefazione: Renato Fontana

Editore: Futura

Edizione: 21 febbraio 2019

Pagine: 148

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Counselling e disoccupazione

Titolo: Counselling e disoccupazione

ISBN-13: 978-8861349544

Autore: Daniela Bosetto

Editore: Nuova Cultura

Edizione: 17 novembre 2012

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La tirannia del merito. Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti

Titolo: La tirannia del merito

Sottotitolo: Perché viviamo in una società di vincitori e di perdenti

ISBN-13: 978-8807897719

Autore: Michael J. Sandel

Traduttore: Eleonora Marchiafava

Traduttore: Corrado Del Bò

Editore: Feltrinelli

Edizione: 21 aprile 2023

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La disoccupazione tecnologica nel contesto storico e sociale. Dall’economia classica alla sociologia economica

Titolo: La disoccupazione tecnologica nel contesto storico e sociale

Sottotitolo: Dall’economia classica alla sociologia economica

ISBN-13: 978-8892337954

Autore: Federico Fiorelli

Editore: ilmiolibro self publishing

Edizione: 4 gennaio 2018

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Crescita, produttività, disoccupazione

Titolo: Crescita, produttività, disoccupazione

ISBN-13: 978-8815057020

Autore: Robert M. Solow

Editore: Il Mulino

Edizione: 16 gennaio 1997

Pagine: 420

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione (e della disoccupazione)

Titolo: Lavoro 2025

Sottotitolo: Il futuro dell’occupazione (e della disoccupazione)

ISBN-13: 978-8831728089

Autore: Domenico De Masi

Editore: Marsilio

Edizione: 25 maggio 2017

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











