I 10 migliori libri sulla divulgazione scientifica

La divulgazione scientifica si basa sulla condivisione di conoscenze e scoperte scientifiche con il grande pubblico in modo accessibile e coinvolgente. Il suo obiettivo è colmare il divario tra la ricerca scientifica e il pubblico. Libri, manuali e guide sulla divulgazione scientifica possono essere utili per scienziati, ricercatori e comunicatori scientifici per trasmettere efficacemente concetti scientifici complessi ai non esperti.

Di cosa parlano i libri di divulgazione scientifica?

I libri qui sotto approfondiscono vari aspetti della comunicazione della conoscenza scientifica al pubblico e le sfide affrontate da coloro che sono coinvolti in questo campo.

Un tema comune è l’importanza di comunicare efficacemente la scienza a un vasto pubblico. Esplorano diverse strategie, tecniche e pratiche per trasmettere concetti scientifici complessi in un modo accessibile e coinvolgente. Gli autori condividono la loro esperienza e forniscono esercizi pratici per aspiranti comunicatori scientifici, giornalisti, insegnanti e ricercatori.

Questi libri toccano anche il ruolo dei media e della globalizzazione nella comunicazione scientifica nonché la storia e lo sviluppo del giornalismo scientifico. Per esempio possono parlare delle origini della comunicazione scientifica e sull’evoluzione del campo nel tempo.

I libri variano in termini di lunghezza, alcuni sono relativamente brevi, da 100 a 200 pagine, mentre altri sono più lunghi, da 250 a 370 pagine. Inoltre, le date di pubblicazione di questi libri abbracciano diversi anni, con alcuni pubblicati più di due decenni fa e altri pubblicati negli ultimi anni.

Comunicare la scienza

Titolo: Comunicare la scienza

ISBN-13: 978-8843069552

Autore: Silvia Bencivelli, Francesco P. De Ceglia

Editore: Carocci

Edizione: 19 settembre 2013

Pagine: 126

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione

Titolo: Un pubblico per la scienza

Sottotitolo: La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione

ISBN-13: 978-8843023219

Autore: Paola Govoni

Editore: Carocci

Edizione: 26 luglio 2002

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esperienze di giornalismo scientifico. Comunicare scienza oggi tra complessità e misinformazione

Titolo: Esperienze di giornalismo scientifico

Sottotitolo: Comunicare scienza oggi tra complessità e misinformazione

ISBN-13: 9791280068606

Autore: Livia Marin (a cura di), Davide Ludovisi (a cura di)

Editore: Scienza Express

Edizione: 14 novembre 2022

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza e media ai tempi della globalizzazione

Titolo: Scienza e media ai tempi della globalizzazione

ISBN-13: 978-8875781415

Autore: Pietro Greco, Nico Pitrelli

Editore: Codice

Edizione: 10 novembre 2009

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il giornalismo scientifico

Titolo: Il giornalismo scientifico

ISBN-13: 978-8829009329

Autore: Nico Pitrelli

Editore: Carocci

Edizione: 10 giugno 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida al giornalismo scientifico

Titolo: Guida al giornalismo scientifico

ISBN-13: 978-8839706935

Autore: Gino Papuli

Editore: Rai Libri

Edizione: 24 marzo 1992

Pagine: 197

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo spettacolo utile: L’origine della divulgazione

Titolo: Lo spettacolo utile

Sottotitolo: L’origine della divulgazione

ISBN-13: 9798834734413

Autore: Amedeo Pitzoi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 270

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Raccontare la scoperta. La divulgazione scientifica tra testo giornalistico e radiotelevisivo

Titolo: Raccontare la scoperta

Sottotitolo: La divulgazione scientifica tra testo giornalistico e radiotelevisivo

ISBN-13: 978-8877966438

Autore: Alessandra Materia

Editore: Bonanno

Edizione: 1 gennaio 2013

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











