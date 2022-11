I 10 migliori libri sulla finanza personale

La finanza personale, ossia la gestione dei propri risparmi e dei metodi per non sprecare il denaro oppure per far sì che aumenti, riscuote sempre grande interesse in termini editoriali. Lo dimostrano i numerosi libri che sono stati pubblicati su questo argomento solo negli ultimi 10 anni: in lingua italiana si parla di centinaia di pubblicazioni tutte dedicate alla gestione del budget, dei risparmi e delle spese sia a livello personale che familiare.

La finanza personale, d’altronde, un argomento importante perché è alla base di tutte le decisioni che una persona, di solito il responsabile della famiglia, prende per indirizzare il proprio futuro, e dunque la propria vita e quella dei componenti della sua famiglia, su una certa strada piuttosto che un su un’altra.

I libri e i manuali di finanza personale presenti su Amazon spaziano in vari argomenti. Ci sono i libri che forniscono consigli per ottenere un certo livello di “libertà finanziaria”, altri che ripercorrono gli errori che di solito si fanno, ad esempio negli investimenti, altri ancora approfondiscono il lato psicologico della questione riguardante la finanza personale. Per i libri dedicati agli investimenti consigliamo di consultare la classifica dei libri sugli investimenti finanziari e quella dei manuali di investimenti immobiliari.

Lista dei migliori libri sulla finanza personale su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulla finanza personale che sono presenti su Amazon:

Un milione per mia figlia. Educazione finanziaria per genitori (e non solo!)

Libertà finanziaria. Il piano definitivo per restaurare e potenziare le tue finanze

L’almanacco di Naval Ravikant. Una guida alla ricchezza e alla felicità

Incrollabile. La tua strategia per la libertà finanziaria. Crea una mente milionaria in un mondo di volatilità

Padre ricco padre povero. Quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro

L’uomo più ricco di Babilonia

Investire in un mondo incerto. Una guida per le famiglie alla ricerca di sicurezza

Guida Agli Investimenti: Come capire le basi della finanza personale da zero

