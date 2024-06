I 10 migliori libri sulla fotografia artistica

Di cosa parlano i libri sulla fotografia artistica

La fotografia come arte contemporanea di Charlotte Cotton approfondisce l’evoluzione della fotografia artistica dagli anni ’80 a oggi. Esamina le opere di oltre 170 artisti famosi ed emergenti come Andreas Gursky e Cindy Sherman. Organizzato in capitoli tematici, esplora la fotografia narrativa, l’arte concettuale e l’impatto della tecnologia digitale.

Fotografia creativa di Franco Fontana è una guida pratica per aspiranti fotografi, con esercizi pensati per liberare la creatività. Il libro tratta varie tecniche, come catturare i colori ed esplorare la creatività personale attraverso diversi esercizi tematici. I lettori sono incoraggiati a infrangere le regole convenzionali e a sviluppare il proprio stile fotografico unico.

Ritratti di Sarah Plater e Paul Wilkinson è una guida alla fotografia di ritratto. Fornisce una miscela di consigli teorici e pratici sull’illuminazione, la posa e la composizione dei ritratti. Adatto ai principianti, il libro offre approfondimenti su varie tecniche e include immagini straordinarie per ispirare i fotografi.

Light painting di Liliana Iadeluca esplora la tecnica della pittura con la luce. Copre le basi della fotografia a lunga esposizione e vari metodi per creare immagini artistiche utilizzando fonti di luce. Il manuale include tutorial e idee creative.

Arte nella fotografia di Lorenzo Giuseppe Zaffaroni esamina la legittimazione della fotografia come forma d’arte in Italia. Attraverso una lente sociologica, il libro ripercorre i processi storici e contemporanei che hanno caratterizzato il valore artistico delle immagini fotografiche. Combina interviste, osservazioni etnografiche e analisi di fonti storiche per fornire uno studio completo.

Libri in inglese

The Art of Photography di Bruce Barnbaum è un’edizione aggiornata della classica guida sull’espressione artistica attraverso la fotografia. Comprende quasi 200 immagini e copre sia le tecniche tradizionali che quelle digitali. Barnbaum approfondisce gli aspetti filosofici della fotografia.

How Photography Became Contemporary Art di Andy Grundberg fornisce una prospettiva privilegiata sulla trasformazione della fotografia dai margini al centro del mondo dell’arte. Racconta il ruolo del mezzo in movimenti artistici significativi e il suo abbraccio da parte di musei e gallerie. Il libro combina memorie e storia, riflettendo su mostre cruciali e sul lavoro di importanti fotografi.

Art Photography Now di Susan Bright esamina il lavoro di ottanta importanti fotografi contemporanei. Diviso in sezioni come Ritratto, Paesaggio e Narrativa, esplora vari temi e stili. Il lavoro di ogni fotografo è accompagnato da commenti e citazioni, che forniscono informazioni sui loro approcci artistici.

Photograph the Nude di Peter Bilous si concentra sul sottogenere artistico della fotografia di nudo. Offre indicazioni sulla selezione dell’attrezzatura, sul lavoro con i modelli e sull’utilizzo dell’illuminazione e della composizione per creare immagini di grande impatto. Il libro include esempi di artisti rinomati e copre tecniche speciali per ispirare i fotografi.

Ispirazione nella fotografia di Brooke Shaden introduce tecniche per promuovere la creatività nella fotografia. Shaden condivide il suo processo creativo e offre esercizi per aiutare i fotografi a trovare ispirazione negli ambienti quotidiani. Il libro combina consigli pratici sulla composizione e sullo scatto con l’accento sullo sviluppo di uno stile fotografico unico.

Lista dei migliori libri sulla fotografia artistica su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla fotografia artistica che si trovano su Amazon:

