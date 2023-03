I 10 migliori libri sulla guarigione quantica

Se si cercano parole chiave come “guarigione quantica” su Amazon tra i risultati ci sono tanti libri che riguardano questo specifico argomento e molti di essi hanno avuto anche diversi voti positivi. Dunque di cosa si tratta? Si tratta di un approccio olistico, non supportato da prove basate sul metodo scientifico, alla guarigione e al benessere fisico con il quale, secondo i suoi fautori, si può acquisire consapevolezza del corpo e della mente.

Secondo la descrizione del libro Il segreto della guarigione quantica , per esempio, si tratterebbe di una tecnica di guarigione che, tra l’altro, non sarebbe neanche difficile da imparare. Tutto ciò che serve è la consapevolezza per iniziare un viaggio personale onde voltare pagina nel contesto della propria vita.

Secondo la descrizione del libro Intenzionalità di guarigione si tratterebbe di un approccio olistico, una sorta di percorso terapeutico, fondato sulla fisica quantistica. In base a questo approccio si può comprendere la natura della mente che, sempre secondo questo approccio, non può collegarsi direttamente solo alla natura fisica del cervello. Anzi la stessa mente non sarebbe neanche solo un prodotto biologico “locale” del nostro principale organo ma una realtà definibile come “non locale”.

È un approccio chiaramente molto controverso, sostanzialmente non supportato dalla scienza, e i libri che seguono nell’elenco sottostante vanno presi letteralmente “con le molle” e con un approccio meramente conoscitivo. Qualsiasi percorso di guarigione, sia fisico che mentale, andrebbe affrontato innanzitutto con un medico o con un professionista sanitario.

Lista dei libri sulla guarigione quantica su Amazon

Ora elenchiamo i 10 libri sulla guarigione quantica che hanno avuto più successo su Amazon Italia:

Guarigione quantica. Manuale completo dalla A alla Z per autoguarire da oltre 100 malattie

Titolo: Guarigione quantica

Sottotitolo: Manuale completo dalla A alla Z per autoguarire da oltre 100 malattie

ISBN-13: 978-8863864168

Autore: Deanna M. Minich

Traduttore: Vincenzina Varano

Editore: My Life

Edizione: 19 gennaio 2017

Pagine: 394

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il segreto della guarigione quantica. Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito

Titolo: Il segreto della guarigione quantica

Sottotitolo: Un metodo facile da imparare che agisce fin da subito

ISBN-13: 978-8862291392

Autore: Frank Kinslow

Traduttore: D. Pietrini

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Intenzionalità di guarigione. La mente e la cura nel mondo dei quanti

Titolo: Intenzionalità di guarigione

Sottotitolo: La mente e la cura nel mondo dei quanti

ISBN-13: 978-8869962295

Autore: Gioacchino M. Pagliaro

Prefazione: Amit Goswami

Editore: Amrita

Edizione: 25 maggio 2021

Pagine: 260

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Anima quantica. Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione

Titolo: Anima quantica

Sottotitolo: Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione

ISBN-13: 978-8863653618

Autore: Carmen Di Muro

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 13 ottobre 2016

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biologia quantica. Viaggio ai confini della guarigione

Titolo: Biologia quantica

Sottotitolo: Viaggio ai confini della guarigione

ISBN-13: 978-8863654431

Autore: Simona Grossi

Editore: Anima Edizioni

Edizione: 22 marzo 2018

Pagine: 119

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guarigione quantica: La guida verso l’autoguarigione per più di 100 differenti malesseri

Titolo: Guarigione quantica

Sottotitolo: La guida verso l’autoguarigione per più di 100 differenti malesseri

ISBN-13: 978-1979438223

Autore: Nicola Attanasio

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Pagine: 52

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il dottor Quantum. Un approccio quantico alla salute e alla guarigione

Titolo: Il dottor Quantum

Sottotitolo: Un approccio quantico alla salute e alla guarigione

ISBN-13: 978-8833360713

Autore: Amit Goswami

Prefazione: Deepak Chopra

Traduttore: Federico Zaniboni

Editore: L’Età dell’Acquario

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







