I 10 migliori libri sulla guerra del Vietnam

La guerra del Vietnam è stato uno dei conflitti più brutali avvenuti dopo la seconda guerra mondiale. Il conflitto durò dal 1955 al 1975 e coinvolse il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud, sostenuti da opposti alleati. Ha causato milioni di vittime ed è considerato un conflitto divisivo e controverso. Comprendere questa guerra è fondamentale per capire il clima politico globale di quegli anni e dei decenni successivi e il suo impatto sulle guerre future e sulle relazioni internazionali.

Proprio per questo i libri su questo argomento possono essere d’aiuto. Si tratta di testi che parlano di tutti gli argomenti correlati al conflitto, dalla strategia militare e dalla storia politica ai resoconti personali, dagli aspetti sociali e culturali all’influenza dei media.

Di cosa parlano i libri sulla guerra del Vietnam?

I libri sulla guerra del Vietnam raccontano la storia del conflitto e delle fasi più importanti, comprese le battaglie più cruciali. Alcuni di essi si concentrano sulla cronaca storica del conflitto, come Storia della guerra del Vietnam di Stanley Karnow, una storia completa della guerra che copre gli aspetti politici, sociali e militari del conflitto. Questo libro fornisce un’analisi approfondita della guerra del Vietnam, dalla colonizzazione francese al coinvolgimento degli Stati Uniti e al successivo ritiro. Nello stesso solco così trova anche La guerra del Vietnam di Mitchell K. Hall. Anche se più breve precedente, che questo libro fornisce una buona panoramica del conflitto e del contesto geopolitico dell’epoca.

Dispacci. L’orrore del Vietnam di Michael Herr è una raccolta di dispacci scritti durante la guerra che racconta in prima persona il conflitto dal punto di vista di un giornalista americano. Il libro copre la vita quotidiana dei soldati, la brutalità del conflitto e l’impatto della guerra sulla popolazione vietnamita. Vietnam di Max Hastings è una storia completa della guerra del Vietnam che copre le origini del conflitto, la cronaca delle sue fasi e l’impatto politico e sociale del conflitto attraverso più di 940 pagine. Questo libro offre anche un’analisi più dettagliata della colonizzazione francese e spiega come questi eventi abbiano portato al coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra.

Vietnam. Fotografie di guerra di Ennio Iacobucci è un libro illustrato con fotografie scattate dal fotoreporter italiano Ennio Iacobucci durante le sue visite in Vietnam tra il 1968 e il 1975. Vittoria in Vietnam è una descrizione del conflitto dal punto di vista del popolo del Vietnam.

Lista dei migliori libri sulla guerra del Vietnam su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri sulla guerra del Vietnam che sono disponibili su Amazon:

Storia della guerra del Vietnam

Titolo: Storia della guerra del Vietnam

ISBN-13: 978-8817258845

Autore: Stanley Karnow, P. Bairati (a cura di)

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 19 aprile 2000

Pagine: 574

Formato: copertina flessibile







La guerra del Vietnam

Titolo: La guerra del Vietnam

ISBN-13: 978-8815285973

Autore: Mitchell K. Hall, Vincenzo Bagnoli (a cura di)

Traduttore: Luisa Pece

Editore: Il Mulino

Edizione: terza (20 febbraio 2020)

Pagine: 220

Formato: copertina flessibile







Dispacci. L’orrore del Vietnam. Negli occhi dei soldati americani

Titolo: Dispacci

Sottotitolo: L’orrore del Vietnam. Negli occhi dei soldati americani

ISBN-13: 978-8817089463

Autore: Michael Herr

Traduttore: M. Bignardi

Editore: Rizzoli

Edizione: 8 settembre 2016

Pagine: 285

Formato: copertina flessibile







Vietnam. Una tragedia epica 1945-1975

Titolo: Vietnam

Sottotitolo: Una tragedia epica 1945-1975

ISBN-13: 978-8865599815

Autore: Max Hastings

Traduttore: Filippo Verzotto

Editore: BEAT

Edizione: 7 ottobre 2022

Pagine: 944

Formato: copertina flessibile







Vietnam. Fotografie di guerra di Ennio Iacobucci 1968-1975

Titolo: Vietnam

Sottotitolo: Fotografie di guerra di Ennio Iacobucci 1968-1975

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8880168775

Autore: V. Morelli (a cura di)

Editore: De Luca Editori d’Arte

Edizione: illustrata (6 novembre 2008)

Pagine: 120

Formato: copertina flessibile







Vittoria in Vietnam. La storia ufficiale dell’esercito popolare del Vietnam 1954-1975

Titolo: Vittoria in Vietnam

Sottotitolo: La storia ufficiale dell’esercito popolare del Vietnam 1954-1975

ISBN-13: 978-8861027152

Autore: Merle L. Pribbenow (a cura di)

Traduttore: Milvia Faccia

Traduttore: Pasquale Faccia

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 30 settembre 2021

Pagine: 604

Formato: copertina flessibile







La guerra del Vietnam. Storia militare del conflitto più controverso del XX secolo

Titolo: La guerra del Vietnam

Sottotitolo: Storia militare del conflitto più controverso del XX secolo

ISBN-13: 978-8836161126

Autore: Errico De Gaetano

Editore: DIARKOS

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 810

Formato: copertina flessibile







Niente muore mai. Il Vietnam e la memoria della guerra

Titolo: Niente muore mai

Sottotitolo: Il Vietnam e la memoria della guerra

ISBN-13: 978-8854516618

Autore: Thanh Nguyen Viet

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Neri Pozza

Edizione: 31 maggio 2018

Pagine: 398

Formato: copertina flessibile







Vietnam in guerra. Dispacci dal fronte

Titolo: Vietnam in guerra

Sottotitolo: Dispacci dal fronte

ISBN-13: 978-8861026674

Autore: John Steinbeck, Thomas E. Barden (a cura di)

Traduttore: Rossana Macuz Varrocchi

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







Huê 1968. L’anno cruciale della sconfitta americana in Vietnam

Titolo: Huê 1968

Sottotitolo: L’anno cruciale della sconfitta americana in Vietnam

ISBN-13: 978-8817101837

Autore: Mark Bowden

Traduttore: Sergio Bassani

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 luglio 2018

Pagine: 680

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulla guerra del Vietnam

Per chi possono risultare interessanti i libri sulla guerra del Vietnam?

Si tratta di testi utili per studenti di storia, personale militare, responsabili politici, giornalisti e chiunque cerchi una comprensione più profonda del conflitto. Altre categorie di persone che potrebbero trovare utili libri su questo argomento includono veterani, familiari, educatori, ricercatori, attivisti, sociologi, antropologi e professionisti in campi correlati.





