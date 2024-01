I 10 migliori libri sulla laguna di Venezia

Vuoi scoprire tutti i dettagli dell’affascinante laguna di Venezia? può farlo attraverso questi libri. Ogni titolo svela aspetti unici di questa città iconica, dai suoi tesori archeologici e meraviglie ecologiche alle sue delizie culinarie. Ideali per gli appassionati di storia, natura e cultura, queste opere offrono un’esplorazione sfaccettata del cuore e dell’anima di Venezia.

Di cosa parlano i libri sulla laguna di Venezia?

Archeologia della laguna di Venezia 1960-2010 di Ernesto Canal è un resoconto dettagliato delle scoperte archeologiche nella laguna di Venezia nel corso di cinque decenni. Con numerose foto di manufatti e mappe di insediamenti in evoluzione, è uno scrigno di tesori per chi è incuriosito dall’epoca romana della laguna e oltre. La sua natura completa lo rende un must per gli appassionati del ricco arazzo storico di Venezia.

La laguna di Venezia , a cura di L. Turri, propone un’esplorazione poetica della laguna. Il suo focus non è solo sullo splendore visibile di Venezia ma sulla stanchezza e sulle estati soffocanti della laguna. Fornisce una prospettiva geografica e temporale unica. È una raccolta di articoli di alta qualità, che fanno luce sulla storia e sull’ecologia della laguna.

Michele Zanetti e Corinna Marcolin approfondiscono gli aspetti ambientali e culturali della laguna in La laguna di Venezia. Ambiente, naturalità, uomo . Esaminano la sua geografia, flora, fauna e cultura tradizionale. Lorenzo Bonometto offre una visione storica e Valentina Niccolucci introduce una lettura ecologica, rendendo quest’opera una guida all’ecosistema lagunare.

Sotto la laguna di Venezia di Brigitte Maury e Dominique Paravel, illustrato da Stepán Zavrel, è un libro per bambini. Racconta l’incantevole avventura di un ragazzo sotto il mare, alla scoperta di una città colorata e sommersa. Questo racconto fantasioso, destinato ai giovani lettori, fa rivivere la magia dei misteri sottomarini di Venezia.

Porto Marghera e la laguna di Venezia offre uno sguardo approfondito sul rapporto tra Venezia e la sua laguna. Documentando dieci anni di lavoro sul campo di Greenpeace, combina approfondimenti ecologici, epidemiologici ed economici, evidenziando le sfide affrontate da questo delicato ecosistema.

Ville venete vigneti e cantine esplora l’evoluzione storica della coltivazione della vite tra il Lago di Garda e la Laguna di Venezia. Si discute la conversione economica dalle pratiche commerciali a quelle agricole nel XVI secolo, concentrandosi sulla viticoltura moderna radicata nella storia della Repubblica di Venezia.

Rotta su Venezia di Gianni Pasin è una guida turistica per esplorare la Laguna Veneziana in barca e in bicicletta. Mette in risalto i paesaggi unici, le città antiche e le aree naturali lungo l’arco costiero veneziano. Offre approfondimenti sulla storia, i sapori e le tradizioni locali. Il libro include una mappa dettagliata ed è un compagno essenziale per gli avventurieri che desiderano scoprire Venezia e i suoi dintorni.

Le lagune del Veneto orientale , a cura di R. Krüger e L. Castelli, è una guida ciclistica attraverso l’Est Laguna Veneta. Presenta 11 percorsi, che si snodano attraverso ambienti diversi, siti storici e punti di riferimento culturali, dalla spiaggia di Bibione ai fiumi Piave e Livenza. È una guida versatile, adatta sia alle famiglie che agli ecoturisti.

Nella La laguna di Venezia , sempre a cura di R. Krüger e L. Castelli, i lettori sono invitati ad esplorare in bicicletta i variegati paesaggi e il patrimonio della Laguna Veneta. Coprendo 11 percorsi, la guida attraversa località iconiche come Jesolo, Cavallino e Chioggia. Offre una prospettiva unica su questo rinomato paesaggio acquatico.

Infine, Profumi e sapori dalla laguna di Venezia di Rebecca Piers è un viaggio culinario attraverso la laguna di Venezia. Combina aneddoti storici con 71 ricette divise stagionalmente, mettendo in mostra i sapori unici della regione. Il libro offre un’esperienza coinvolgente nella tradizione culinaria veneziana, rendendolo una risorsa preziosa per gli appassionati di cucina e gli esploratori culturali.

Lista dei migliori libri sulla laguna di Venezia su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla laguna di Venezia che si possono trovare su Amazon:

Archeologia della laguna di Venezia 1960-2010

Titolo: Archeologia della laguna di Venezia 1960-2010

ISBN-13: 978-8883147906

Autore: Ernesto Canal

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 16 ottobre 2015

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La laguna di Venezia

Titolo: La laguna di Venezia

ISBN-13: 978-8883146350

Autore: L. Turri (a cura di)

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 27 agosto 2012

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La laguna di Venezia. Ambiente, naturalità, uomo

Titolo: La laguna di Venezia

Sottotitolo: Ambiente, naturalità, uomo

ISBN-13: 978-8889100363

Editore: nuovadimensione

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 265

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sotto la laguna di Venezia

Titolo: Sotto la laguna di Venezia

ISBN-13: 978-8880722595

Autori: Brigitte Maury, Dominique Paravel

Illustratore: Stepán Zavrel

Editore: Arka

Edizione: 28 agosto 2019

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Porto Marghera e la laguna di Venezia. Vita, morte, miracoli

Titolo: Porto Marghera e la laguna di Venezia

Sottotitolo: Vita, morte, miracoli

ISBN-13: 978-8816405998

Autore: Fabrizio Fabbri

Editore: Jaca Book

Edizione: 17 marzo 2003

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ville venete vigneti e cantine. Tra lago di Garda e laguna di Venezia

Titolo: Ville venete vigneti e cantine

Sottotitolo: Tra lago di Garda e laguna di Venezia

ISBN-13: 978-8887653328

Autori: Giancarlo Gardin, Diego Tomasi, Flaminia Palminteri, Alberto Passi (a cura di), Gianni Moriani (a cura di)

Editore: Archideos Libri

Edizione: prima (30 ottobre 2017)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Profumi e sapori dalla laguna di Venezia

Titolo: Profumi e sapori dalla laguna di Venezia

ISBN-13: 9791221429497

Autore: Rebecca Piers

Editore: Youcanprint

Edizione: 21 novembre 2022

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla laguna di Venezia