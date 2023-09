I 10 migliori libri sulla letteratura americana

Se sei un appassionato di letteratura americana o semplicemente desideri esplorare il variegato panorama letterario degli Stati Uniti, questa selezione di libri offre diverse prospettive interessanti.

Di cosa parlano i libri sulla letteratura americana?

Il primo della lista è Storia della letteratura americana . In questo volume esaustivo, stimati studiosi italiani, tra cui Guido Fink e Mario Maffi, approfondiscono il multiforme viaggio della letteratura americana. Tracciano l’evoluzione dalla nascita di una letteratura nazionale all’intricata interazione tra il Nuovo e il Vecchio Mondo, esplorando luminari come Twain, Hemingway, Salinger e Philip Roth.

La letteratura degli Stati Uniti offre un’esplorazione concisa della letteratura americana. È un compagno ideale per studenti e lettori. Copre un ampio spettro, dai capolavori del XIX secolo alle opere contemporanee

La letteratura americana e altri saggi di Cesare Pavese introduce un tocco più personale all’argomento. La raccolta di saggi di Pavese, originariamente pubblicata da Einaudi nel 1990, offre riflessioni penetranti sulla letteratura americana. Anche se potrebbe non essere esaustivo come altri volumi, fornisce una prospettiva unica.

Andando avanti, Americana di Luca Briasco adotta un approccio intrigante esaminando le opere degli autori americani contemporanei. L’analisi approfondita di Briasco invita i lettori a esplorare i temi, le sfumature e l’impatto di questi scrittori che hanno lasciato un segno indelebile sia nella cultura americana che in quella globale

Il senso del futuro di Carlo Pagetti approfondisce l’affascinante mondo della fantascienza nella letteratura americana. Sebbene spesso associato al cinema, questo genere affonda le sue radici nelle opere letterarie. L’esplorazione di Pagetti inizia con “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift e ripercorre l’evoluzione del genere attraverso autori influenti come HG Wells, Ray Bradbury, Philip K. Dick e William Burroughs.

Altro testo interessante sul tema e Il grande romanzo americano . Questo libro rende omaggio ai giganti, da Poe e Hawthorne a Hemingway e Salinger.

Andando avanti, abbiamo Il canone americano di Harold Bloom ci presenta gli scrittori che considera “dàimon” – individui la cui abilità letteraria li eleva a un regno oltre l’ordinario. Whitman, Melville, Dickinson e altri sono trattati nel volume

Per una prospettiva storica più completa, Storia della letteratura americana di Marcus Cunliffe fornisce un viaggio in due volumi attraverso la storia letteraria americana.

Se sei uno studente o ti stai preparando per un esame sull’argomento, Letteratura inglese e americana di Laura Salvai è una guida concisa ma informativa. Copre contesti storici e sociali, autori principali, movimenti letterari e fornisce sintesi e analisi delle opere chiave.

Infine, per un’antologia completa, c’è un testo inglese molto esaustivo: The Norton Anthology of American Literature – 10th Edition . Questa antologia introduce una vasta gamma di testi, dalle canzoni della Guerra Civile alle poesie contemporanee. È una risorsa completa per insegnanti e studenti, dotata di strumenti di apprendimento interattivi come InQuizitive.

Lista dei migliori libri sulla letteratura americana su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla letteratura americana che si trovano su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

Storia della letteratura americana

Titolo: Storia della letteratura americana

ISBN-13: 978-8817063258

Autori: Guido Fink, Mario Maffi, Franco Minganti, Bianca Tarozzi

Editore: BUR Rizzoli

Edizione: 12 gennaio 2021

Pagine: 692

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La letteratura degli Stati Uniti. Dal rinascimento americano ai nostri giorni

Titolo: La letteratura degli Stati Uniti

Sottotitolo: Dal rinascimento americano ai nostri giorni

ISBN-13: 978-8843088898

Autori: Cristina Iuli (a cura di), Paola Loreto (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 3 novembre 2017

Pagine: 477

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La letteratura americana e altri saggi

Titolo: La letteratura americana e altri saggi
Autore: Cesare Pavese

ISBN-13: 978-8806118600

Autore: Cesare Pavese

Editore: Einaudi

Edizione: sesta (1 gennaio 1997)

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Americana. Libri, autori e storie dell'America contemporanea

Titolo: Americana

Sottotitolo: Libri, autori e storie dell’America contemporanea

ISBN-13: 978-8833891880

Autore: Luca Briasco

Editore: Minimum Fax

Edizione: 23 luglio 2020

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il senso del futuro. La fantascienza nella letteratura americana

Titolo: Il senso del futuro

Sottotitolo: La fantascienza nella letteratura americana

ISBN-13: 978-8857513027

Autore: Carlo Pagetti

Editore: Mimesis

Edizione: 9 gennaio 2013

Pagine: 335

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il grande romanzo americano

Titolo: Il grande romanzo americano

ISBN-13: 978-8833893464

Autori: Agostino Lombardo, Sara Antonelli (a cura di), Luca Briasco (a cura di)

Editore: Minimum Fax

Edizione: 10 marzo 2022

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il canone americano. Lo spirito creativo e la grande letteratura

Titolo: Il canone americano

Sottotitolo: Lo spirito creativo e la grande letteratura

ISBN-13: 978-8817086028

Autori: Harold Bloom, Chicca Galli (a cura di)

Traduttore: Roberta Zuppet

Editore: Rizzoli

Edizione: 31 marzo 2016

Pagine: 500

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storia della letteratura americana

Titolo: Storia della letteratura americana

ISBN-13: 978-8806118563

Autori: Marcus Cunliffe, M. Bacigalupo (a cura di)

Editore: Einaudi

Edizione: 1 agosto 1990

Pagine: 631

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Letteratura inglese e americana. Ottocento e Novecento

Titolo: Letteratura inglese e americana

Sottotitolo: Ottocento e Novecento

ISBN-13: 978-8878877511

Autore: Laura Salvai

Editore: Vallardi A.

Edizione: seconda (19 aprile 2012)

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The Norton Anthology of American Literature – 10th Edition, Package 2: Volumes C, D, E

Titolo: The Norton Anthology of American Literature – 10th Edition, Package 2

Sottotitolo: Volumes C, D, E

ISBN-13: 978-0393892284

Autori: Robert S. Levine, Hungerford, Amy (Columbia University) (a cura di), Avilez, GerShun (The University of Maryland) (a cura di), Siraganian, Lisa (Johns Hopkins University) (a cura di), Elliott, Michael A. (Emory University) (a cura di)

Editore: WW Norton & Co

Edizione: Tenth Edition, Package 2: Volumes C, D, E (5 luglio 2022)

Pagine: 3392

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











