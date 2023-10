I 10 migliori libri sulla libertà per bambini

In questo compendio di libri per bambini, abbiamo coperto una serie di prospettive sulla libertà, dai racconti di individui eroici alle lezioni della storia e alle lotte quotidiane per la libertà.

Di cosa parlano i libri sulla libertà per bambini?

Il primo della nostra lista è Libertà . Questo libro introduce i giovani lettori alle storie stimolanti di personaggi storici come Spartaco, Gandhi e Malala Yousafzai, che resistettero all’ingiustizia e combatterono per la libertà. Con 15 narrazioni accattivanti, fa luce sui momenti cruciali in cui questi individui scelsero la via della resistenza. Perfetto per i giovani lettori dai 10 anni in su.

Poi abbiamo Libertà per Lupo Bianco , una storia avvincente della ricerca della libertà di un giovane lupo bianco. Ambientata sullo sfondo della cultura dei nativi americani, questa storia esplora il potere mistico attribuito alla pura pelliccia bianca del Lupo Bianco. Adatto per bambini dai 9 anni in su.

La Resistenza spiegata ai bambini adotta un approccio diverso, spiegando il concetto di resistenza e le radici della Costituzione italiana ai bambini giovani lettori. Questo libro, adatto a lettori dai 9 anni in su, offre ai bambini una prospettiva storica sul valore della vigilanza e dei principi democratici.

Passiamo a La bicicletta verde , incontriamo Wadjda, una vivace ragazza di Riyadh, Arabia Saudita. Il suo desiderio di possedere una bicicletta, nonostante le norme sociali, la spinge a sfidare le convenzioni e a perseguire il suo sogno di libertà. Questo romanzo è destinato ai lettori dagli 11 anni in su.

Poi, abbiamo Di che colore è la libertà? , un libro illustrato che introduce i giovani lettori al concetto di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso gli occhi di un bambino curioso di nome Brubru, questo libro esplora le domande e i misteri che circondano i movimenti di resistenza. È adatto a lettori di 5 anni.

In Nelson Mandela, eroe della libertà , questo libro introduce i giovani lettori (dai 7 anni in su) alla vita e l’eredità di Nelson Mandela. Attraverso la narrazione dell’autore e le vivide illustrazioni dell’illustratore, ritrae Mandela come una figura imponente nella lotta contro l’ingiustizia e il razzismo.

In La libertà del polpo , adatto a bambini dai 4 anni in su, incontriamo un polpo che desidera la libertà dopo essere stato catturato e messo in un acquario.

Per i lettori più grandi, dagli 11 anni in su, Alma del vento , ambientato nel 1786, segue la ricerca di Alma per salvare suo fratello dai cacciatori Ashanti che vendono prigionieri ai commercianti di schiavi.

Alla scoperta della libertà è una storia per giovani lettori dai 7 anni in su. Ruota attorno a un gruppo di bambini stanchi delle regole imposte dagli adulti. Quando decidono di infrangere una regola importante nel loro condominio, scoprono il cortile come uno spazio segreto di libertà.

A pari merito affronta un diverso aspetto della libertà: l’uguaglianza di genere. Rivolto a lettori dagli 11 anni in su, segue il viaggio di Fulvio e Zoe, giovani attori scritturati in una serie TV ispirata al movimento delle suffragette.

Lista dei migliori libri sulla libertà per bambini su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sulla libertà per bambini che si trovano su Amazon.it:

