I 10 migliori libri sulla manipolazione delle masse

La manipolazione delle masse può essere un argomento molto vasto e complesso ma sicuramente affascinante. Abbiamo curato con cura una selezione di libri stimolanti disponibili su Amazon che approfondiscono l’argomento con vari testi che forniscono preziose informazioni sulla psicologia dietro le dinamiche di gruppo, la propaganda e la formazione del comportamento individuale.

Dalle opere seminali di Sigmund Freud alle analisi dei giorni nostri, queste pubblicazioni fanno luce sull’influenza del pensiero collettivo e offrono prospettive su come l’era digitale abbia ulteriormente influenzato la nostra comprensione della psicologia di massa. Gli autori esplorano le tecniche utilizzate da personaggi storici come Joseph Goebbels, approfondiscono le dinamiche di potere all’interno delle folle e indagano sulle strategie manipolative impiegate dalle forze globaliste.

Di cosa parlano i libri sulla manipolazione delle masse?

Psicologia delle Masse e Analisi dell’Io è un fondamentale lavoro di Freud che analizza la psicologia delle folle, il pensiero collettivo, e la costruzione dell’identità individuale.

Goebbels analizza le tattiche di manipolazione impiegate da Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, e sa interessanti confronti con le tecniche usate oggi.

Psicologia delle folle è un’opera di Gustave Le Bon, con una prefazione di Piero Melograni, che esamina il ruolo delle folle nella storia, il loro potere e le mutevoli credenze e opinioni all’interno delle società.

L’Algoritmo del Potere svela i meccanismi del potere globalista e neoliberista, le loro tecniche di manipolazione e i mezzi con cui i cittadini sono indotti a credere nelle verità assolute. Fa luce sul ruolo della governance dell’UE e delle misure di austerità nello smantellamento delle economie e nell’indebolimento della sovranità nazionale.

Psicologia delle folle – Ipnosi di massa combina l’opera fondamentale di Gustave Le Bon, “Psicologia delle Folle”, con un’esplorazione di sofisticate tecniche di propaganda e metodi ipnotici all’avanguardia usati per condizionare le masse.

Infocrazia esplora l’enorme impatto della digitalizzazione sulle nostre vite, compresa la sfera politica e i processi democratici.

L’oppio del popolo scala nel regno della cultura tentando di approfondire l’influenza della cultura in vari settori, tra cui l’istruzione, i media, l’intrattenimento e il turismo.

Neoliberismo e manipolazione di massa svela le complessità del neoliberismo, andando oltre le sue aspetti economici per analizzare la sua influenza pervasiva su ogni aspetto della nostra società. Approfondisce la trasformazione dell’economia, la manipolazione dell’opinione pubblica e il ruolo della finanza, offrendo un approccio interdisciplinare alla comprensione di questo modello socio-economico prevalente.

Psicologia delle Folle fornisce approfondimenti sulle dinamiche di potere dietro la manipolazione del comportamento collettivo. Rivela come i principi delineati nel testo originale siano ancora attuali nell’era digitale di oggi.

Infine Disinformation and You è un testo in inglese che offre un’interessante guida per riconoscere e contrastare le tattiche di propaganda e manipolazione esplorando la storia della disinformazione e la sua presenza in vari ambiti, tra cui politica, media e pubblicità.

Goebbels. 11 tattiche di manipolazione oscura

Titolo: Goebbels

Sottotitolo: 11 tattiche di manipolazione oscura

ISBN-13: 978-8893711159

Autore: Gianluca Magi

Prefazione: Jean-Paul Fitoussi

Editore: Piano B

Edizione: 21 gennaio 2021

Pagine: 198

Formato: copertina flessibile







Psicologia delle folle

Titolo: Psicologia delle folle

ISBN-13: 978-8850206247

Autore: Gustave Le Bon

Prefazione: Piero Melograni

Traduttore: Lisa Morpurgo

Editore: TEA

Edizione: 16 (27 maggio 2004)

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







L’Algoritmo del Potere: massoneria globalista e manipolazione di massa

Titolo: L’Algoritmo del Potere

Sottotitolo: massoneria globalista e manipolazione di massa

ISBN-13: 9798672388809

Autori: M F, Marco Furlan MF.

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 121

Formato: copertina flessibile







Psicologia delle folle – Ipnosi di massa

Titolo: Psicologia delle folle – Ipnosi di massa

ISBN-13: 9791222013398

Autori: Alessandro Norsa, Gustave Le Bon

Editore: Karyon editrice

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 159

Formato: copertina flessibile







Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete

Titolo: Infocrazia

Sottotitolo: Le nostre vite manipolate dalla rete

ISBN-13: 978-8806256432

Autore: Byung-Chul Han

Traduttore: Federica Buongiorno

Editore: Einaudi

Edizione: 31 gennaio 2023

Pagine: 88

Formato: copertina flessibile







L’oppio del popolo

Titolo: L’oppio del popolo

ISBN-13: 978-8898860180

Autore: Goffredo Fofi

Editore: Elèuthera

Edizione: 18 luglio 2019

Pagine: 166

Formato: copertina flessibile







Neoliberismo e manipolazione di massa: Storia di una bocconiana redenta

Titolo: Neoliberismo e manipolazione di massa

Sottotitolo: Storia di una bocconiana redenta

ISBN-13: 9798723013599

Autore: Ilaria Bifarini

Illustratore: Mario Improta

Prefazione: Nino Galloni

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 168

Formato: copertina flessibile







Psicologia delle Folle: il più antico manuale sulla manipolazione mentale di massa, con una nuova espansione sulle folle digitali

Titolo: Psicologia delle Folle

Sottotitolo: il più antico manuale sulla manipolazione mentale di massa, con una nuova espansione sulle folle digitali

ISBN-13: 9798782124656

Autori: Gustave Le Bon, Gustave Le Bon

Prefazione: Eugenio Miccoli

Traduttore: Giò Fumagalli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 243

Formato: copertina flessibile







Disinformation and You: Identify Propaganda and Manipulation

Titolo: Disinformation and You

Sottotitolo: Identify Propaganda and Manipulation

ISBN-13: 978-1578597482

Autore: Marie D. Jones

Editore: Visible Ink Pr

Edizione: 17 giugno 2021

Pagine: 382

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











