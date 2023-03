I 10 migliori libri sulla meditazione mindfulness

La meditazione mindfulness è una pratica che implica focalizzare la propria attenzione sul momento presente, senza giudizio o distrazione. È una forma di meditazione che implica dirigere intenzionalmente la propria per sviluppare un atteggiamento di apertura e accettazione verso i propri pensieri, emozioni e sensazioni. La pratica ha guadagnato popolarità negli ultimi anni come un modo per ridurre lo stress, migliorare la salute mentale e promuovere il benessere generale.

Questo tipo di meditazione può essere molto utile per ridurre lo stress e l’ansia perché favorisce un senso di calma e rilassamento. Può anche migliorare l’attenzione e la concentrazione, portando ad un aumento della produttività e della creatività.

Di cosa parlano i libri sulla meditazione mindfulness

I libri sulla meditazione mindfulness sono in genere guide alla pratica che offrono ai lettori informazioni riguardo alle tecniche per attuarla. Si va dalle basi della meditazione consapevole a tecniche e pratiche più avanzate.

Alcuni libri sulla meditazione consapevole possono concentrarsi sulla scienza alla base della pratica, esplorando i modi in cui la meditazione consapevole può avere un impatto sul cervello e promuovere il benessere generale. Inoltre, alcuni libri possono concentrarsi sugli aspetti spirituali o filosofici.

A chi possono piacere i libri sulla meditazione mindfulness

Come tutti i libri sulla meditazione anche quelli che abbiamo inserito nell’elenco più sotto possono essere molto utili per le persone che stanno lottando con stress ed ansia oltre che per i soggetti particolarmente interessati alla crescita e allo sviluppo personale.

Lista dei migliori libri sulla meditazione mindfulness su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla meditazione mindfulness che si possono trovare su Amazon in lingua italiana:

Meditazione mindfulness. Un programma in 21 giorni

Titolo: Meditazione mindfulness

Sottotitolo: Un programma in 21 giorni

ISBN-13: 978-8832854299

Autore: Daniel J. Siegel

Traduttore: Carmen Marchetti

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 12 maggio 2022

Pagine: 186

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La meditazione mindfulness. Neuroscienze, filosofia e spiritualità

Titolo: La meditazione mindfulness

Sottotitolo: Neuroscienze, filosofia e spiritualità

ISBN-13: 978-8815280961

Autore: Franco Fabbro

Editore: Il Mulino

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Metodo mindfulness. 56 giorni alla felicità

Titolo: Metodo mindfulness

Sottotitolo: 56 giorni alla felicità

ISBN-13: 978-8804659617

Autore: Mark Williams, Danny Penman

Traduttore: Diana Petech

Editore: Mondadori

Edizione: 19 aprile 2016

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: Forniture assortite







Mindfulness per principianti. Nuova ediz

Titolo: Mindfulness per principianti

Sottotitolo: Nuova ediz

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8857543963

Autore: Jon Kabat-Zinn, Anna Lucarelli (a cura di), Lorenzo Colucci (a cura di), Franco Cucchio (a cura di), Gherardo Amadei (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: New (11 gennaio 2018)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: Turtleback







Real love. Come coltivare l’amore in tutte le sue forme attraverso la mindfulness

Titolo: Real love

Sottotitolo: Come coltivare l’amore in tutte le sue forme attraverso la mindfulness

ISBN-13: 978-8836010172

Autore: Sharon Salzberg

Traduttore: Alessandro Valli

Editore: Hoepli

Edizione: 3 febbraio 2023

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mindfulness ed emozioni. Conosci le tue emozioni attraverso i colori

Titolo: Mindfulness ed emozioni

Sottotitolo: Conosci le tue emozioni attraverso i colori

ISBN-13: 978-8858037201

Autore: Nicoletta Cinotti

Editore: Gribaudo

Edizione: 3 marzo 2022

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esercizi di mindfulness. Per trasformare la tua vita

Titolo: Esercizi di mindfulness

Sottotitolo: Per trasformare la tua vita

ISBN-13: 978-8867009077

Autore: Wayne W. Dyer

Traduttore: Anna Talò

Editore: Corbaccio

Edizione: 14 ottobre 2022

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







3 minuti al giorno. Migliora la tua vita con la meditazione

Titolo: 3 minuti al giorno

Sottotitolo: Migliora la tua vita con la meditazione

ISBN-13: 978-8875173036

Autore: Elena Benvenuti

Editore: Eifis

Edizione: 23 settembre 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chiudi gli occhi e respira. Yoga, meditazione e mindfulness per ragazzi

Titolo: Chiudi gli occhi e respira

Sottotitolo: Yoga, meditazione e mindfulness per ragazzi

ISBN-13: 978-8865930038

Autore: Mallika Chopra

Illustratore: Brenna Vaughan

Prefazione: Deepak Chopra

Traduttore: Sonia Pruni

Editore: Macro Junior

Edizione: 21 ottobre 2019

Pagine: 117

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Corso di meditazione di mindfulness. Conosco, conduco, calmo il mio pensare

Titolo: Corso di meditazione di mindfulness

Sottotitolo: Conosco, conduco, calmo il mio pensare

ISBN-13: 978-8891729163

Autore: Ennio Preziosi

Editore: Franco Angeli

Edizione: seconda (15 settembre 2016)

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











