I 10 migliori libri sulla mente quantica

Il concetto di mente quantica si riferisce all’idea che alcuni dei principi della meccanica quantistica possono essere collegati ed applicati allo studio della coscienza e del cervello. Anzi, secondo i fautori di questa idea, questi stessi principi possono essere sfruttati per ottenere dei miglioramenti psicologici o per cambiare la propria vita oppure per indirizzarla in un determinato percorso spirituale.

Si tratta di un concetto che si è diffuso molto nel corso degli ultimi anni, anche se non ha ancora una base scientifica molto solida e questi presunti collegamenti non sono stati ancora dimostrati con il metodo scientifico. Quel che è certo è che molte persone acquistano sempre più libri e guide sull’argomento. Alcuni esempi possono essere Mente Quantica , un libro che su amazon.it ha ottenuto diversi voti positivi e che spiega alcune tecniche per “riprogrammarsi” mentalmente, e Quantum mind di Arnold Mindell, un terapista americano specializzato nella psicologia transpersonale e nella psicoterapia corporea.

Si tratta di esempi di un genere di libri che tende a descrivere il potere della coscienza e la relazione tra la mente e la materia o lo stesso universo onde ottenere vantaggi pratici in termini di psicologia e di spiritualità. Questi libri possono anche trattare il ruolo del libero arbitrio, dell’intuizione e di altre pratiche contemplative.

Questi testi possono rivelarsi interessanti per quelle persone che vogliono acquisire una comprensione più profonda della natura della coscienza e del cervello, così come per coloro che cercano di sviluppare le loro pratiche spirituali e contemplative.

Lista dei migliori libri sulla mente quantica su Amazon

E adesso la lista dei 10 migliori libri sulla mente quantica che sono in vendita su Amazon:

Mente Quantica – 4D

Titolo: Mente Quantica – 4D

ISBN-13: 978-8828537625

Autore: Fanelli Vincenzo; Bishop William

Editore: Macro Edizioni

Edizione: New (1 gennaio 2022)

Pagine: 159

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quantum mind. La mente quantica al confine tra fisica e psicologia

Titolo: Quantum mind

Sottotitolo: La mente quantica al confine tra fisica e psicologia

ISBN-13: 978-8834017326

Autore: Arnold Mindell

Traduttore: Chiara Zagonel

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: 18 maggio 2017

Pagine: 583

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il campo quantico. Connetti la mente quantica alla forza dell’universo

Titolo: Il campo quantico

Sottotitolo: Connetti la mente quantica alla forza dell’universo

ISBN-13: 978-8863864441

Autore: Lynne McTaggart

Traduttore: Sarah Sivieri

Editore: My Life

Edizione: 28 settembre 2017

Pagine: 285

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La forza del cervello quantico. L’incredibile scienza di come la tua mente crea la tua realtà

Titolo: La forza del cervello quantico

Sottotitolo: L’incredibile scienza di come la tua mente crea la tua realtà

ISBN-13: 978-8863865295

Autore: Dawson Church

Prefazione: Joe Dispenza

Traduttore: Ornella Ciarcià

Editore: My Life

Edizione: 9 maggio 2019

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Potere della Programmazione Quantica

Titolo: Potere della Programmazione Quantica

ISBN-13: 978-8828537632

Autore: Fanelli Vincenzo; Bishop William

Editore: Macro Edizioni

Edizione: New (26 gennaio 2022)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La rivoluzione quantica del pensiero. Liberate il genio che è in te

Titolo: La rivoluzione quantica del pensiero

Sottotitolo: Liberate il genio che è in te

ISBN-13: 978-8848134927

Autore: Stéphane Drouet

Traduttore: Cristina Pradella

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 1 febbraio 2018

Pagine: 231

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il potere del cervello quantico

Titolo: Il potere del cervello quantico

ISBN-13: 978-8898829651

Autore: Italo Pentimalli, J. L. Marshall

Editore: Uno Editori

Edizione: 6 ottobre 2015

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Usa la tua mente quantica: Cambia la tua vita e vivi il tuo migliore presente

Titolo: Usa la tua mente quantica

Sottotitolo: Cambia la tua vita e vivi il tuo migliore presente

ISBN-13: 978-8827408261

Autore: Eric Kelly

Editore: Area51 Publishing

Edizione: 30 gennaio 2019

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











