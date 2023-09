I 10 migliori libri sulla microscopia

Se sei affascinato dal mondo che si trova oltre l’occhio nudo, questa raccolta di libri sulla microscopia è un tesoro in attesa di essere esplorato. Dal naturalista curioso all’aspirante biologo, questa lista può essere, secondo noi, di utilità per diverse categorie di persone.

Di cosa parlano i libri sulla microscopia?

Iniziamo il nostro viaggio con Microscopia per il naturalista dilettante . Questo volume approfondisce la storia dei microscopi e ciò che rivelano. Ti porta in un viaggio attraverso il mondo microscopico, dagli abitanti degli ecosistemi d’acqua dolce agli enigmatici parassiti. Se desideri comprendere gli abitanti invisibili del nostro mondo, questo libro è un ottimo punto di partenza.

Andando avanti, Principi di anatomia microscopica con cenni di istologia e anatomia macroscopica offre una guida completa alla microscopia a livello scientifico. È una risorsa preziosa per gli studenti di biochimica, fisiologia, patologia e farmacologia.

Per chi è interessato all’evoluzione della microscopia stessa, Quello che gli occhi non vedono offre un intrigante viaggio storico e tecnico. Esplora come i progressi tecnologici ci hanno permesso di vedere i minimi dettagli di ciò che ci circonda, dai micrometri ai nanometri. L’autore, Alberto Diaspro, ripercorre lo sviluppo delle tecnologie microscopiche e il loro impatto sulla ricerca e sulla diagnostica.

Microscopie in biologia e in medicina offre una panoramica aggiornata e illustrata delle scienze morfologiche. Questo testo completo fornisce spunti preziosi per coloro che esplorano l’intricato mondo della biologia e della medicina a livello microscopico.

Istologia ed elementi di anatomia microscopica è un testo conciso che integra la tua comprensione dell’anatomia microscopica. Una risorsa ottima per studenti di medicina e aspiranti anatomisti.

Per le menti giovani e i principianti, Guida completa al microscopio è un’eccellente introduzione. Mette in mostra le meraviglie del micro-universo attraverso splendide fotografie e semplici progetti di ricerca. Adatto a lettori dai 12 anni in su, incoraggia l’esplorazione e la scoperta.

Se stai cercando un approccio pratico all’apprendimento, Eserciziario di anatomia microscopica è una risorsa unica. Guida gli studenti attraverso il processo di identificazione delle strutture nei preparati istologici. Con esercizi interattivi e approcci innovativi, è l’ideale per gli studenti di medicina e quelli in campi correlati.

Per coloro che desiderano trasformare il proprio interesse per questa tecnica in un hobby, tra i testi in inglese della lista abbiamo Microscopy As A Hobby . Copre l’acquisto e l’utilizzo dei microscopi, offre approfondimenti su cosa osservare e ti guida anche attraverso la microscopia digitale.

Infine, A Practical Guide to Optical Microscopy fornisce un riferimento essenziale per gli utenti di varie discipline scientifiche. Demistifica i principi alla base della microscopia ottica, rendendola accessibile a esperti non ottici. Il libro copre un’ampia gamma di metodi di microscopia, comprese le tecniche avanzate, ed è una risorsa preziosa per ricercatori e laboratori.

Lista dei migliori libri sulla microscopia su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla microscopia che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Microscopia per il naturalista dilettante

Titolo: Microscopia per il naturalista dilettante

ISBN-13: 978-8820311704

Autore: Paola Manfredi

Editore: Hoepli

Edizione: terza (1 novembre 1987)

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Principi di anatomia microscopica con cenni di istologia e anatomia macroscopica

Titolo: Principi di anatomia microscopica con cenni di istologia e anatomia macroscopica

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8833190068

Autori: Maria Teresa Conconi (a cura di), Cristiano Rumio (a cura di)

Editore: Edises

Edizione: I/2018 (13 settembre 2018)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Microscopie in biologia e in medicina

Titolo: Microscopie in biologia e in medicina

ISBN-13: 978-8849128406

Autore: Scala cesare

Collaboratore: Scala cesare

Editore: Clueb

Edizione: 15 giugno 2008

Pagine: 554

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Istologia ed elementi di anatomia microscopica

Titolo: Istologia ed elementi di anatomia microscopica

ISBN-13: 978-8879596114

Autore: Dalle Donne

Editore: Edises

Edizione: seconda (1 febbraio 2011)

Pagine: 302

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida completa al microscopio

Titolo: Guida completa al microscopio

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-1474963909

Autori: Kirsteen Rogers, Paul Dowswell (a cura di)

Illustratori: Kim Lane, Gary Bines, Peter Bull

Traduttore: Marta Monteleoni

Editore: Usborne

Edizione: 12 marzo 2019

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Eserciziario di anatomia microscopica

Titolo: Eserciziario di anatomia microscopica

ISBN-13: 978-8829931491

Autori: Nicoletta Gagliano, Francesca Arnaboldi (Collaboratore principale)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 17 marzo 2021

Pagine: 562

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Microscopy As A Hobby. A 21st Century Quick Start Guide

Titolo: Microscopy As A Hobby

Sottotitolo: A 21st Century Quick Start Guide

ISBN-13: 978-1500301651

Autore: Mr Mol Smith

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: One (23 giugno 2014)

Pagine: 142

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







A Practical Guide to Optical Microscopy

Titolo: A Practical Guide to Optical Microscopy

ISBN-13: 978-1138064706

Autore: John Girkin

Editore: Routledge

Edizione: prima (4 luglio 2019)

Pagine: 278

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis: Third Edition

Titolo: Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis

Sottotitolo: Third Edition

ISBN-13: 978-1461349693

Autori: Joseph Goldstein, Dale E. Newbury, David C. Joy, Charles E. Lyman, Patrick Echlin

Editore: Springer Verlag

Edizione: terza (31 maggio 2013)

Pagine: 720

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











