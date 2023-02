I 10 migliori libri sulla mountain bike

La mountain-bike è un tipo di bicicletta fuoristrada che si rivela particolarmente utile sui terreni un po’ più difficili, come quelli di montagna, sentieri rocciosi o quelli in qualche modo accidentati. Con la stessa espressione si indica però la stessa attività all’aperto che si può fare con questa bicicletta oppure il relativo sport professionistico che negli ultimi anni ha avuto un successo sempre più grande.

Le bici mountain-bike sono caratterizzate da un telaio più robusto, da freni più potenti, da sistemi di sospensione costruiti in modo da gestire i terreni più difficili e da ruote più resilienti. La mountain-bike può essere considerata come una bicicletta un po’ più impegnativa, in particolare a livello fisico; guidarla vuol dire non solo poter godere di un’esperienza elettrizzante, spesso a contatto con la natura, ma vuol dire anche imparare particolari tecniche di guida che richiedono la combinazione di forza, equilibrio e resistenza per ottenere il meglio e per garantire la propria sicurezza.

Di cosa parlano i libri sulla mountain bike

Ci sono diversi libri e guide sulla mountain-bike su Amazon e quasi tutti offrono consigli sulle tecniche di guida e su come sfruttare al meglio questo tipo di bicicletta. Molte delle guide sono rivolte ai principianti mentre altre offrono suggerimenti e strategie di allenamento. Molti dei libri dedicati alla mountain-bike, poi, offrono itinerari che possono essere affrontati (in particolare in Italia) ma non abbiamo inserito questi libri nella lista: ne abbiamo fatta un’altra apposita perché sono davvero parecchi. Nella lista qui sotto abbiamo inserito solo i libri per chi vuole capire come sfruttare al meglio la propria mountain-bike, vuole comprenderne la meccanica e vuole anche consigli sulle attrezzature e sul giusto equipaggiamento per affrontare determinati percorsi.

Libri da leggere sulla mountain bike

Tra le migliori guide alla mountain-bike presenti su Amazon segnaliamo Mountain bike , un libro edito nel 2017 che spiega varie strategie di programmazione atletica e di mental training, un testo utile soprattutto per chi inizia.

Un libro che invece spiega le varie tecniche di guida e il funzionamento stesso di questo tipo di bicicletta è Scienza della guida in Mountain Bike . Il libro spiega, oltre alle tecniche di guida, anche le leggi fisiche che le governano. Si tratta di uno dei libri di tecniche di guida con la mountain-bike è più completo in assoluto in lingua italiana.

Un libro che offre consigli non solo sulle tecniche di guida ma anche sui materiali e sulla meccanica della mountain-bike è invece Mountain bike . Il manuale descrive i componenti dei telai nonché altre craterizzazioni tecniche di questo tipo di bici.

Lista dei migliori libri sulla mountain bike su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sulla mountain bike che si possono trovare su Amazon:

Mountain bike. Teoria dell’allenamento. Velocità, tenacia, forza e tecnica

Titolo: Mountain bike. Teoria dell’allenamento. Velocità, tenacia, forza e tecnica

Sottotitolo: Come pedalare verso nuovi traguardi grazie a strategie di programmazione atletica e di mental training

ISBN-13: 978-8889869239

Autore: Eros Grazioli

Editore: Mulatero

Edizione: 10 luglio 2017

Pagine: 120

Formato: copertina flessibile







Scienza della guida in Mountain Bike: La tecnica di guida spiegata attraverso le leggi della fisica

Titolo: Scienza della guida in Mountain Bike

Sottotitolo: La tecnica di guida spiegata attraverso le leggi della fisica

ISBN-13: 9791220058940

Autore: Niccolò Bellandi

Editore: Bellandi Niccolò

Edizione: 1 gennaio 2019

Pagine: 132

Formato: copertina flessibile







Mountain bike. Tecniche, manovre e materiali per la pratica delle MTB

Titolo: Mountain bike

Sottotitolo: Tecniche, manovre e materiali per la pratica delle MTB

ISBN-13: 978-8896634844

Autore: Cristiano Guarco

Editore: Versante Sud

Edizione: 2 luglio 2013

Pagine: 180

Formato: copertina flessibile







Mountain bike: avviamento e perfezionamento

Titolo: Mountain bike

Sottotitolo: avviamento e perfezionamento

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8860281333

Autore: Stéphane Cascua, Alain Delouche, Julien Absalon

Traduttore: G. Grillo

Traduttore: E. Grillo

Editore: Calzetti Mariucci

Edizione: illustrata (1 marzo 2009)

Pagine: 293

Formato: copertina flessibile







Guida completa alla mountain bike

Titolo: Guida completa alla mountain bike

ISBN-13: 978-8841220948

Autore: De Vecchi

Editore: De Vecchi

Edizione: 23 aprile 2009

Formato: copertina flessibile







La mountain bike. Tecnica e allenamento

Titolo: La mountain bike

Sottotitolo: Tecnica e allenamento

ISBN-13: 978-8895197579

Autore: Simone Diamantini

Editore: Elika

Edizione: 1 novembre 2011

Pagine: 136

Formato: copertina flessibile







Manuale di cicloescursionismo. Tutti i segreti della mountain bike

Titolo: Manuale di cicloescursionismo

Sottotitolo: Tutti i segreti della mountain bike

ISBN-13: 978-8880685258

Autore: Marco Lavezzo, Davide Zangirolami

Editore: Priuli & Verlucca

Edizione: 1 dicembre 2007

Pagine: 174

Formato: copertina flessibile







Mountain bike

Titolo: Mountain bike

ISBN-13: 978-8841220597

Autore: Massimiliano Angeli

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 settembre 1992

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile







Esploratori in mountain bike. Adventure camp

Titolo: Esploratori in mountain bike

Sottotitolo: Adventure camp

ISBN-13: 978-8856681673

Autore: Geronimo Stilton, Barozzi, Danilo (Artwork)

Editore: Piemme

Edizione: 30 agosto 2022

Pagine: 123

Formato: copertina rigida











