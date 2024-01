I 10 migliori libri sulla musica degli anni 80

Questa selezione di libri approfondisce il mondo vibrante e trasformativo della musica degli anni ’80. Offre una ricca esplorazione di vari generi e momenti iconici. Queste opere, che spaziano da aneddoti dettagliati a panoramiche complete, sono un must per chiunque cerchi di comprendere il significato culturale e musicale dell’epoca. Fornisce sia viaggi nostalgici che spunti educativi.

Di cosa parlano i libri sulla musica degli anni 80?

La Pop life di Luca De Gennaro offre un racconto personale e coinvolgente degli anni d’oro della musica pop. Cattura l’essenza di un periodo segnato dall’avvento di MTV e dall’ascesa della tecnologia CD. Il libro racconta come queste innovazioni hanno rimodellato la scena musicale, mettendo in luce artisti iconici come Prince e Madonna e descrivendo la trasformazione dei concerti in grandi spettacoli visivi.

Nothin’ but a good time di Tom Beaujour e Richard Bienstock è una candida storia orale dell’hard rock e dell’hair metal degli anni ’80. Attraverso interviste ad artisti come Ozzy Osbourne e Van Halen, ritrae l’energia e gli eccessi dell’epoca. Questo libro accompagna i lettori in un viaggio sulle montagne russe attraverso le vite di musicisti, produttori e fan che hanno caratterizzato questo periodo indimenticabile nella storia della musica.

Videomusic. I nostri anni ’80 di Clive Griffiths è uno sguardo nostalgico al primo canale televisivo musicale italiano, Videomusic. Questo libro propone un viaggio sentimentale attraverso gli anni ’80, ricco di aneddoti e immagini rare. Copre una gamma di musica dall’heavy metal alla dark wave, narrata da una figura iconica dell’epoca. Una lettura utile per chi ha vissuto e amato la scena musicale italiana degli anni ’80.

La compilation 100 anni 80 (spartiti musicali) è una risorsa per musicisti e appassionati. Contiene spartiti per oltre 100 canzoni degli anni ’80. Fornisce linee melodiche e accordi per vari strumenti. Questa raccolta non solo consente ai lettori di suonare brani iconici, ma li immerge anche nella creatività musicale dell’epoca.

Oh, oh, oh, oh, oh di Fabio De Luca cattura l’essenza dell’estate del 1983, incentrata sulla canzone di successo “Vamos a la playa” di Righeira. Esplora il panorama culturale e musicale dell’Italia dei primi anni ’80. Offre spunti di varie personalità della musica italiana. È un tuffo nel profondo in un momento specifico della storia del pop italiano.

Frequenze fiorentine di Bruno Casini rivisita le culture giovanili della Firenze degli anni ’80. L’edizione rivista aggiunge nuovi capitoli e ricordi. Copre di tutto, dalle band locali alle stazioni radio e ai nightclub. È uno sguardo completo al panorama musicale e culturale di Firenze durante un decennio vibrante.

Gli 80’s never end di Diego Nobili e Massimiliano Dal Bello approfondisce le storie dietro le famose canzoni degli anni ’80. È un viaggio attraverso la musica di quel decennio, esplorando il contesto e le persone dietro queste tracce senza tempo. Il libro offre una miscela di narrativa personale e storia della musica, rivolgendosi a coloro che desiderano rivivere o scoprire la ricchezza musicale dell’epoca.

Libri in inglese

Music in the ’80s di Lynn Goldsmith è uno spettacolo visivo che mette in mostra un’ampia gamma di musicisti del decennio. Questo libro contiene fotografie e citazioni iconiche. Offre uno sguardo completo ai diversi stili musicali degli anni ’80. È un’aggiunta essenziale per chiunque sia interessato all’impatto visivo e culturale della musica di quest’epoca.

Infine, Don’t Call It Hair Metal: di Sean Kelly riesamina le spesso -genere incompreso dell’hard rock anni ’80. Offre uno sguardo critico e affettuoso in un momento noto per il suo stile e il suo suono esagerati. Il libro fornisce una prospettiva approfondita sulla

Lista dei migliori libri sulla musica degli anni 80 su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulla musica degli anni 80 che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Pop life. 1982-1986. I cinque anni d’oro della musica

Titolo: Pop life

Sottotitolo: 1982-1986. I cinque anni d’oro della musica

ISBN-13: 978-8817161855

Autore: Luca De Gennaro

Editore: Rizzoli Lizard

Edizione: 15 marzo 2022

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nothin’ but a good time. La storia non censurata dell’hard rock anni ’80

Titolo: Nothin’ but a good time

Sottotitolo: La storia non censurata dell’hard rock anni ’80

ISBN-13: 978-8827603390

Autori: Tom Beaujour, Richard Bienstock

Prefazione:

Traduttore: Caserta Barbara Corey Taylor

Editore: Il Castello

Edizione: 18 gennaio 2023

Pagine: 571

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Videomusic. I nostri anni ’80

Titolo: Videomusic

Sottotitolo: I nostri anni ’80

ISBN-13: 978-8832165920

Autore: Clive Griffiths

Editore: Eclettica

Edizione: 13 maggio 2022

Pagine: 404

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







100 anni 80 (spartiti musicali)

Titolo: 100 anni 80 (spartiti musicali)

ISBN-13: 978-8850710324

Autori: vari

Illustratore: Professional Books

Editore: Carisch

Edizione: Strumenti in Do (28 febbraio 2017)

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: Spartito musicale







Frequenze fiorentine. Firenze anni ’80. Con LP

Titolo: Frequenze fiorentine

Sottotitolo: Firenze anni ’80. Con LP

ISBN-13: 978-8899770242

Autore: Bruno Casini

Editore: Goodfellas

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







80’s never end. Storie e soprattutto canzoni degli anni ’80

Titolo: 80’s never end

Sottotitolo: Storie e soprattutto canzoni degli anni ’80

ISBN-13: 9791259681416

Autori: Diego Nobili, Massimiliano Dal Bello

Editore: EBS Print

Edizione: 28 aprile 2021

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Music in the ’80s

Titolo: Music in the ’80s

ISBN-13: 978-0847872251

Autore: Lynn Goldsmith

Editore: Rizzoli

Edizione: prima (27 settembre 2022)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Don’t Call It Hair Metal: Art in the Excess of ’80s Rock

Titolo: Don’t Call It Hair Metal

Sottotitolo: Art in the Excess of ’80s Rock

ISBN-13: 978-1770416437

Autore: Sean Kelly

Editore: Ecw Pr

Edizione: 15 giugno 2023

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











