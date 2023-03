I 10 migliori libri sulla NASA

La NASA, National Aeronautics and Space Administration, è un’agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile della guida degli sforzi di esplorazione spaziale della nazione. È stata fondata nel 1958 in risposta al lancio da parte dell’Unione Sovietica del primo satellite artificiale, lo Sputnik, e da allora ha svolto un ruolo fondamentale nell’avanzamento della tecnologia spaziale e nella conduzione di ricerche scientifiche all’avanguardia.

Di cosa parlano i libri sulla NASA

I libri della NASA parlano di vari tentativi messi in atto dall’Istituto per quanto riguarda l’esplorazione dello spazio e la ricerca scientifica. Questi libri possono includere manuali tecnici dettagliati per veicoli spaziali e strumenti (soprattutto quelli in lingua inglese), nonché libri di divulgazione scientifica riguardanti le varie missioni che spiegano concetti complessi in modi accessibili. Alcuni libri possono concentrarsi su specifiche missioni della NASA, come il programma Apollo o le missioni del rover su Marte, mentre altri possono trattare argomenti più ampi come l’astrofisica, l’astronomia o la storia dell’esplorazione spaziale.

Per chi possono essere utili i libri sulla NASA

I libri sulla NASA possono essere utili per una varietà di persone, inclusi studenti, educatori, scienziati, ingegneri e appassionati di spazio. Quelli che forniscono dati tecnici relativi alle varie missioni della NASA sono pubblicati perlopiù solo in lingua inglese e comunque non in italiano e possono essere di particolare interesse per i professionisti del settore aerospaziale, mentre i libri di divulgazione scientifica, di quelli che spiegano la storia della NASA e i suoi successi (ma anche gli insuccessi), possono fornire spunti e ispirazione a chiunque sia interessato all’esplorazione spaziale. Inoltre possono essere utili anche per astrofili e hobbisti, perché forniscono anche diverse informazioni utili per conoscere di più l’universo o per esplorarlo con un telescopio.

Lista dei migliori libri sulla NASA su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla NASA che si possono trovare su Amazon.it. Alcuni dei libri sono in inglese perché in italiano non ce ne sono molti incentrati solo su questa importante agenzia americana.

L’arte della Nasa

Titolo: L’arte della Nasa

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867226238

Autore: Piers Bizony

Editore: L’Ippocampo

Edizione: illustrata (16 settembre 2021)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Terra chiama luna. L’avvincente storia dell’Apollo 11

Titolo: Terra chiama luna

Sottotitolo: L’avvincente storia dell’Apollo 11

ISBN-13: 978-8893930079

Autore: Lara Albanese

Illustratore: Jacopo Ghisoni

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 5 giugno 2019

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Forever Young. Gemini, Apollo, Shuttle: una vita per lo spazio

Titolo: Forever Young. Gemini, Apollo, Shuttle

Sottotitolo: una vita per lo spazio

ISBN-13: 978-8888805405

Autore: James R. Hansen, John W. Young

Traduttore: Diego Meozzi

Editore: Cartabianca Publishing

Edizione: 9 febbraio 2022

Pagine: 474

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dalla terra alla luna. Il progetto Apollo 40 anni dopo

Titolo: Dalla terra alla luna

Sottotitolo: Il progetto Apollo 40 anni dopo

ISBN-13: 978-8883232534

Autore: Umberto Guidoni

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: prima (1 gennaio 2011)

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Earth and Space: Photographs from the Archives of Nasa

Titolo: Earth and Space

Sottotitolo: Photographs from the Archives of Nasa

ISBN-13: 978-1452134352, 0787721908241

Autore: Nirmala Nataraj, Bill Nye (Avanti)

Editore: Chronicle Books Llc

Edizione: 01 (13 ottobre 2015)

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







The NASA Archives. 60 Years in Space [Lingua inglese]

Titolo: The NASA Archives

Sottotitolo: 60 Years in Space [Lingua inglese]

ISBN-13: 978-3836569507

Autore: Piers Bizony, Andrew Chaikin, Roger Launius

Editore: TASCHEN

Edizione: 25 agosto 2022

Pagine: 468

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Moonshots: 50 Years of NASA Space Exploration Seen through Hasselblad Cameras

Titolo: Moonshots

Sottotitolo: 50 Years of NASA Space Exploration Seen through Hasselblad Cameras

ISBN-13: 978-0760366769

Autore: Piers Bizony

Editore: Motorbooks

Edizione: Reprint (17 settembre 2019)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Space Shuttle: A Mission-by-Mission Celebration of NASA’s Extraordinary Spaceflight Program

Titolo: The Space Shuttle

Sottotitolo: A Mission-by-Mission Celebration of NASA’s Extraordinary Spaceflight Program

ISBN-13: 978-1648291357

Autore: Roland Miller

Editore: Artisan

Edizione: prima (8 novembre 2022)

Pagine: 319

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











FAQ sui libri sulla NASA





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla NASA