I 10 migliori libri sulla natura per adulti

Questi libri sulla natura sono indicati per persone che cercano una comprensione più profonda del mondo naturale. Possono arricchire la conoscenza degli appassionati e favorendo una profonda connessione con l’ambiente. In sintesi, questi libri offrono una vasta gamma di prospettive sulla natura, dalla sua grandezza e resilienza alla sua influenza sulla scienza, semplicità, spiritualità e pensiero razionale.

Di cosa parlano i libri sulla natura per adulti?

Iniziamo con La natura è più grande di noi di Telmo Pievani. Approfondisce l’immensa portata della natura e il suo impatto duraturo sul nostro pianeta. Pievani intreccia abilmente scienza, ecologia, storia e antropologia per far luce sulle profonde conseguenze delle attività umane sulla geofisica e sulla biodiversità della Terra.

Passiamo a Vivere secondo natura di Henry David Thoreau. Incoraggia un ritorno alla semplicità e all’autosufficienza. Thoreau sostiene di abbracciare una vita incentrata sui bisogni essenziali come cibo, riparo, vestiti e carburante, che porti a una connessione più profonda con il mondo naturale.

Biomimesi di Mat Fournier, esplora la biomimetica, un concetto in cui scienziati e ingegneri traggono ispirazione dalla natura per sviluppare tecnologie innovative. Fournier illustra come i progetti della natura abbiano influenzato tutto, dalle tute degli astronauti ai treni ad alta velocità.

Per coloro che cercano una connessione spirituale con la natura, Le montagne mi chiamano di John Muir, è una raccolta di diari e lettere di Muir. Fornisce una finestra sulla vita di questo famoso naturalista, scienziato e sostenitore della conservazione della natura selvaggia. Gli scritti di Muir celebrano la grandezza e l’unità del mondo naturale, sottolineando il nostro ruolo di custodi dell’ambiente.

L’alfabeto della natura di Roberto Battiston, esamina il ruolo vitale di scienza nel nostro mondo complesso e incerto. Battiston sostiene che, soprattutto di fronte a sfide come la pandemia e le questioni ambientali, il pensiero scientifico dovrebbe essere abbracciato nel discorso pubblico.

Un altro della lista è La matematica della natura incentrato sui modelli matematici nascosti e sulle relazioni che sono alla base del mondo naturale. Approfondisce il modo in cui le creazioni astratte della mente umana, come i numeri e le forme geometriche, riescono a descrivere i fenomeni concreti del mondo naturale.

Passiamo a La natura geniale , un testo che esplora la genialità delle piante e il modo in cui hanno il potenziale per rimodellare e salvare il nostro pianeta. Mazzolai, esperta della robotica ispirata alle piante, invita i lettori a comprendere il potere del mondo vegetale.

Successivamente abbiamo Conservare la natura che si concentra sull’importanza della preservazione dell’ambiente, che trascende le ideologie politiche. Pur riconoscendo la crescente consapevolezza ambientale, approfondisce l’idea che dietro cause nobili come la protezione ambientale, potrebbe esserci un’ideologia globalista di fondo.

Passiamo a Il battito del cuore degli alberi esplora il profondo legame dell’umanità con la natura. Wohlleben, attingendo a scoperte scientifiche e osservazioni personali, rivela il profondo impatto che la natura ha sul nostro benessere.

Arriviamo infine a La rete invisibile della natura , sempre di Peter Wohlleben. Questo libro svela l’intricata rete di connessioni nel mondo naturale. Wohlleben, con le sue meticolose osservazioni e competenza scientifica, svela l’interdipendenza tra animali, piante ed ecosistemi.

Lista dei migliori libri sulla natura per adulti su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla natura per adulti che sono disponibili su Amazon:

La natura è più grande di noi

Titolo: La natura è più grande di noi

ISBN-13: 978-8828209485

Autore: Telmo Pievani

Editore: Solferino

Edizione: 6 settembre 2022

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vivere secondo natura

Titolo: Vivere secondo natura

ISBN-13: 978-8811814290

Autore: Henry David Thoreau

Traduttore: Albertine Cerutti

Editore: Garzanti

Edizione: terza (29 luglio 2021)

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biomimesi. Quando la natura ispira la scienza

Titolo: Biomimesi

Sottotitolo: Quando la natura ispira la scienza

ISBN-13: 978-8868956431

Autore: Mat Fournier

Traduttore: Erica Magnaghi

Editore: Edizioni LSWR

Edizione: 24 ottobre 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le montagne mi chiamano. Meditazioni sulla natura selvaggia

Titolo: Le montagne mi chiamano

Sottotitolo: Meditazioni sulla natura selvaggia

ISBN-13: 978-8893711388

Autori: John Muir, Alessandro Miliotti (a cura di)

Traduttore: Andrea Roveda

Editore: Piano B

Edizione: 22 luglio 2022

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la realtà

Titolo: L’alfabeto della natura

Sottotitolo: La lezione della scienza per interpretare la realtà

ISBN-13: 978-8817162517

Autore: Roberto Battiston

Editore: Rizzoli

Edizione: 13 settembre 2022

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La matematica della natura

Titolo: La matematica della natura

ISBN-13: 978-8815254160

Autori: Vincenzo Barone, Giulio Giorello

Editore: Il Mulino

Edizione: 15 settembre 2016

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Conservare la natura. Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori

Titolo: Conservare la natura

Sottotitolo: Perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori

ISBN-13: 978-8898620715

Autore: Francesco Giubilei

Editore: Giubilei Regnani

Edizione: 17 giugno 2020

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il battito del cuore degli alberi. Il legame nascosto fra uomini e natura

Titolo: Il battito del cuore degli alberi

Sottotitolo: Il legame nascosto fra uomini e natura

ISBN-13: 978-8811815433

Autore: Peter Wohlleben

Traduttore: Giuliana Mancuso

Editore: Garzanti

Edizione: 27 gennaio 2022

Pagine: 278

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La rete invisibile della natura

Titolo: La rete invisibile della natura

ISBN-13: 978-8811601777

Autore: Peter Wohlleben

Traduttore: Paola Rumi

Editore: Garzanti

Edizione: 27 febbraio 2020

Pagine: 217

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulla natura per adulti





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla natura per adulti