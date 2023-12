I 10 migliori libri sulla neurodiversità

Esplorando il complesso contesto della neurodiversità, questi libri meticolosamente selezionati forniscono approfondimenti su condizioni come autismo, ADHD e disturbi dell’apprendimento.

Di cosa parlano i libri sulla neurodiversità?

NeuroTribù di Steve Silberman approfondisce la natura multiforme dell’autismo. È un viaggio illuminante attraverso la storia nascosta dell’autismo, sfidando i preconcetti e illuminando come gli individui autistici siano sempre stati parte dell’arazzo umano. Il libro testimonia la ricchezza delle esperienze autistiche, descrivendole come parte integrante del progresso sociale.

In Neurodiversità , Enrico Caniglia offre un esame critico dell’autismo, dell’ADHD e dei disturbi dell’apprendimento da un punto di vista sociologico. Questo testo illuminante sfida le visioni tradizionali, sostenendo una comprensione più inclusiva di queste condizioni come variazioni naturali nella cognizione umana piuttosto che come deficit.

Filosofia e clinica di Loredana Di Adamo presenta un approccio innovativo all’autismo di livello 1 e alla neurodiversità. Questo libro unisce filosofia e pratica clinica, sostenendo una migliore qualità della vita attraverso una maggiore integrazione sociale e la comprensione delle differenze uniche degli individui neurodivergenti.

Erica Talamonti, in Neurodiversità e natura , esplora il ruolo dell’educazione all’aria aperta nel migliorare l’esperienza di apprendimento per gli individui con neurodiversità. Questa ricerca empirica sottolinea l’importanza degli ambienti naturali del mondo reale nel favorire la crescita emotiva e cognitiva, soprattutto nella prima educazione.

Un ragionevole compromesso di Sara Boggio e Luisa Di Biagio, a cura di Raffaella Scarpa, è un dialogo stimolante su neurodiversità. Questo libro offre uno sguardo intimo sul mondo autistico, sfidando le norme sociali e fornendo una prospettiva unica sull’autismo attraverso la lente di un professionista del settore.

In Ingestibile o atipico? , Claire Stride esplora il viaggio di crescita e comprensione dei bambini neurodiversi. Questo libro offre consigli pratici per genitori ed educatori, sottolineando l’importanza di accogliere e coltivare le qualità uniche dei bambini neuroatipici nei contesti educativi.

Tra Autismo e ADHD della Dott.ssa Lucia Nunziata è una guida per esplorare il mondo dell’autismo e dell’ADHD. Offre una miscela di conoscenza scientifica e compassione umana, fornendo preziosi spunti e strategie per genitori e professionisti che affrontano queste condizioni.

NeuroDiversity: The Birth of an Idea di Judy Singer è un’opera fondamentale che introduce il termine “neurodiversità”. Questo libro offre una visione panoramica della neurodiversità da una prospettiva postmoderna e costruzionista sociale, arricchendo la nostra comprensione dell’autismo e delle condizioni correlate.

In Il potere della neurodiversità , Thomas Armstrong, Ph.D., sfida la percezione convenzionale dei disturbi neuropsicologici. Questo libro presenta un argomento convincente per considerare queste condizioni come variazioni naturali del cervello umano, sostenendo un approccio più inclusivo e positivo.

Neurodiversity at Work di Amanda Kirby e Theo Smith è una guida pratica per creare luoghi di lavoro inclusivi che abbracciano la neurodiversità. Ricco di casi di studio e interviste, fornisce preziosi spunti su come sfruttare i punti di forza degli individui neurodiversi per l’innovazione e la produttività nel mondo degli affari.

