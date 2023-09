I 10 migliori libri sulla pallavolo per bambini

I libri sulla pallavolo per bambini suscitano interesse introducendo uno sport divertente, promuovendo il lavoro di squadra e favorendo uno stile di vita sano. Sono utili per i bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, poiché offrono storie coinvolgenti, insegnano valori e incoraggiano l’attività fisica, gettando le basi per competenze e divertimento per tutta la vita.

Di cosa parlano i libri sulla pallavolo per bambini?

Il primo della lista è Il grande libro della pallavolo , un delizioso racconto che segue Daria e le sue amiche su un’avventura ai Campionati Europei di pallavolo femminile a Tbilisi, in Georgia. Questo libro, adatto a lettori dai 10 anni in su, unisce sport, amicizia e romanticismo in una storia avvincente che mette in risalto l’emozione dei tornei di pallavolo.

Proseguendo, Cuore, testa e volontà. La mia vita con la pallavolo di Cristina Chirichella fornisce una personale viaggio nel mondo della pallavolo. Cristina condivide le sue esperienze di crescita come ragazza energica e amante dello sport che alla fine scopre la sua passione per la pallavolo.

Per chi cerca un approccio più didattico, La pallavolo spiegata ai bambini offre una guida illustrata alla pallavolo su misura per i bambini. Con disegni colorati e spiegazioni di facile comprensione, copre la storia, le regole, le tecniche e le tattiche di questo sport. Questo libro è un’ottima scelta per i giovani principianti, dai 6 anni in su.

Se sei interessato alla storia e ai successi delle leggende della pallavolo, Campioni della pallavolo di ieri e di oggi di Roberto Bratti è una lettura avvincente. Presenta figure iconiche come Lorenzo Bernardi, Francesca Piccinini e Karch Kiraly, mostrando i loro straordinari contributi a questo sport. Con storie di trionfi, tragedie e partite memorabili, questo libro è adatto a lettori dagli 8 anni in su.

Quelle della pallavolo di Mathilde Bonetti racconta la storia di una squadra di pallavolo della scuola media che affronta una crisi quando uno dei loro giocatori è infortunato. Le ragazze devono trovare rapidamente un sostituto per competere in un torneo scolastico. Entra Allegra Chitti, una studentessa popolare con le sue motivazioni.

In 18 segreti per diventare stelle , scritto dalla famosa giocatrice di pallavolo Paola Egonu, i lettori vengono trattati un resoconto di prima mano del suo viaggio verso la celebrità. Questo libro svela i “segreti” di Egonu per raggiungere il successo nello sport, sottolineando l’importanza di perseguire le proprie passioni con determinazione, rispetto delle regole, lavoro di squadra e resilienza. È una lettura adatta a lettori dai 10 anni in su.

Proseguendo, Simone Giannelli. Il mio primo manuale della pallavolo introduce Simone Giannelli, il capitano della Trentino Volley, come guida speciale al mondo della pallavolo. È una risorsa educativa pensata su misura per i giovani lettori, dai 9 anni in su, che desiderano apprendere i fondamenti della pallavolo da un giocatore professionista.

Per il pubblico più giovane, La pallavolo. Con adesivi offre un’introduzione interattiva alla pallavolo attraverso illustrazioni colorate e spiegazioni semplici. È la scelta ideale per i bambini dai 7 anni in su che vogliono comprendere le basi di questo sport divertendosi con adesivi e ausili visivi.

Magica pallavolo , invece, adotta un approccio unico personificando un giocatore di pallavolo di nome Vibí. Vibí intraprende una missione per aiutare Carlotta, Sonya e Valentina a diventare giocatrici esperte. Questo libro fonde gli aspetti tecnici del gioco con approfondimenti psicologici e relazionali. È presentato in formato fumetto.

Pallavolo, che passione! ruota attorno al viaggio di Eva alla ricerca di una nuova passione dopo la sua lo studio di danza chiude. Si imbatte in una palestra di pallavolo dove si allenano i Wild Swans. Questa storia, adatta a lettori dai 10 anni in su, mette in risalto il cameratismo e il lavoro di squadra coinvolti nella pallavolo.

Lista dei migliori libri sulla pallavolo per bambini su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sulla pallavolo per bambini che sono presenti su Amazon italiano:

Il grande libro della pallavolo

Titolo: Il grande libro della pallavolo

ISBN-13: 978-8856661859

Autore: Lia Celi

Illustratore: Gabriele Bagnoli

Editore: Piemme

Edizione: 12 settembre 2017

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Cuore, testa e volontà. La mia vita con la pallavolo

Titolo: Cuore, testa e volontà

Sottotitolo: La mia vita con la pallavolo

ISBN-13: 978-8891838230

Autore: Cristina Chirichella

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 23 maggio 2023

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







La pallavolo spiegata ai bambini. Piccola guida illustrata

Titolo: La pallavolo spiegata ai bambini

Sottotitolo: Piccola guida illustrata

ISBN-13: 978-2889354139

Autore: Alberto Bertolazzi

Illustratori: Mauro Sacco, Elisa Vallarino

Editore:

Edizione: 19 gennaio 2021

Pagine: 88

Formato: copertina rigida







Campioni della pallavolo di ieri e di oggi

Titolo: Campioni della pallavolo di ieri e di oggi

ISBN-13: 978-8847738430

Autore: Roberto Bratti

Illustratore: Fabiano Fiorin

Editore: EL

Edizione: 9 febbraio 2021

Pagine: 96

Formato: copertina rigida







Quelle della pallavolo

Titolo: Quelle della pallavolo

ISBN-13: 978-8809890435

Autore: Mathilde Bonetti

Illustratore: Sara Menetti

Editore: Giunti Editore

Edizione: 24 marzo 2021

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







18 segreti per diventare stelle

Titolo: 18 segreti per diventare stelle

ISBN-13: 978-8856685237

Autore: Paola Egonu

Illustratori: Marco Salogni, Emanuele Giulianelli (Collaboratore principale)

Editore: Piemme

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 140

Formato: copertina rigida







Simone Giannelli. Il mio primo manuale della pallavolo

Titolo: Simone Giannelli

Sottotitolo: Il mio primo manuale della pallavolo

ISBN-13: 978-8833141305

Autori: Simone Giannelli, Emanuele Apostolidis, Salvatore Callerami

Editore: Becco Giallo

Edizione: 22 aprile 2021

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







La pallavolo. Con adesivi

Titolo: La pallavolo

Sottotitolo: Con adesivi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8882908652

Autore: Agostino Traini

Editore: Franco Cosimo Panini

Edizione: illustrata (12 ottobre 2006)

Pagine: 12

Formato: copertina flessibile







Magica pallavolo

Titolo: Magica pallavolo

ISBN-13: 978-8804534983

Autori: A. Grassetto, A. Comisso

Illustratore: M. Marchesi

Editore: Mondadori

Edizione: 12 ottobre 2004

Pagine: 197

Formato: copertina flessibile







Pallavolo, che passione! Ediz. illustrata

Titolo: Pallavolo, che passione!

ISBN-13: 978-8856647709

Autore: Lia Celi

Illustratore: Donata Pizzato

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (6 ottobre 2015)

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile











