I 10 migliori libri sulla panificazione

I libri e i manuali di pasticceria sono risorse inestimabili e offrono indicazioni dettagliate, suggerimenti e ricette. Si rivolgono sia ai fornai principianti che a quelli esperti, fornendo ispirazione e abilità di affinamento, rendendo deliziose prelibatezze accessibili a tutti.

Di cosa parlano i libri sulla panificazione?

I manuali per fare il pane

Una delle opere fondamentali di questa raccolta è Il grande libro del pane , che approfondisce i segreti della panificazione. Questa edizione illustrata fornisce approfondimenti sulle caratteristiche di farine, acqua, sale e lieviti, insieme ad altri ingredienti essenziali. Copre argomenti come lievito madre, prefermenti e fermentazione controllata, offrendo una guida completa per coloro che cercano di creare un pane eccezionale. Il libro comprende anche 50 ricette per pane salato e dolce, accompagnate da fotografie dettagliate passo dopo passo.

Per coloro che cercano un’esplorazione più ampia della cottura al forno, Il grande manuale del panettiere è uno scrigno di tesori. Questo ampio manuale, frutto di dieci anni di dedizione, copre diverse tecniche di panificazione. È una risorsa preziosa sia per gli appassionati che per i professionisti. Diviso in due parti, offre varie decine di ricette fondamentali, che comprendono tutto, dalla selezione della farina alla modellatura e alla cottura.

Conoscenza più profonda del pane

Passando ai testi didattici, Panificando è rivolto agli studenti delle scuole superiori ma non fatevi ingannare: è un perfetto manuale per panettieri con diverse nozioni anche di livello scientifico.

Per chi cerca una conoscenza più profonda del pane, Dalla terra al pane di Fulvio Marino offre spunti per la scelta del pane farine giuste e comprenderne l’idoneità ai diversi tipi di pane, dalle pagnotte alle focacce e alle pizze. L’esperienza di Marino come membro di terza generazione del Mulino Marino, un mulino specializzato in grani antichi, aggiunge una prospettiva unica a questo libro.

Per chi ha un debole per la precisione, La scuola della panificazione di Le Cordon Bleu è una guida completa. Copre le basi della panificazione, dalla selezione della farina alla modellatura, alla fermentazione e alla cottura perfetta. Con 80 ricette dettagliate, si rivolge sia ai professionisti che agli hobbisti, offrendo una vasta gamma di tipologie di pane, sia tradizionali che internazionali.

Mondo delle farine biologiche macinate a pietra

Wild. Pane selvaggio di Martino Beria esplora il mondo delle farine biologiche macinate a pietra e dei lieviti selvaggi. Beria fa un passo indietro rispetto alla panificazione convenzionale e sperimenta farine rustiche e selvatiche. Questo libro è un omaggio ai piccoli produttori di cereali e propone tecniche innovative per realizzare pane, pizze e focacce rustiche dai sapori ancestrali.

Pane in Sardegna

“Pani. Tradizioni e prospettive della panificazione in Sardegna”, un’imponente opera di vari autori, fornisce un catalogo completo delle forme e delle tecniche tradizionali del pane in Sardegna. Non solo esplora il ricco patrimonio panificatorio dell’isola, ma approfondisce anche gli aspetti culturali, religiosi ed economici intrecciati con la panificazione.

Manuale della panificazione

Il Manuale della panificazione italiana di Teresio Busnelli è un manuale completo non solo per i panettieri ma anche per pasticceri, ristoratori e appassionati di panificazione. Offre approfondimenti sulla produzione, la modellatura, la lievitazione e la cottura dell’impasto, insieme a tabelle preziose per risolvere gli errori comuni di produzione.

Mondo dei croissant, delle brioches e della sfoglie

Infine, Profumo di lievito e sfoglia di Luca Montersino è un viaggio nel mondo dei croissant, delle brioches e della sfoglie. Con spiegazioni tecniche e consigli pratici, Montersino reinventa le possibilità del lievito e della pasticceria, fondendo tradizione e innovazione. Questo libro presenta 78 ricette dettagliate in otto sezioni tematiche, adatte sia ai principianti che ai fornai esperti.

Approccio scientifico all’impasto lievitato

PH 4.1. Scienza e artigianalità della pasta lievitata di Giambattista Montanari adotta un approccio scientifico all’impasto lievitato, offrendo quasi un centinaio di ricette dolci e salate mentre si approfondisce la teoria dietro queste deliziose creazioni. La professionalità e la ricchezza di conoscenze di Montanari fanno di questo testo una risorsa preziosa per esplorare il variegato mondo della pasta lievitata.

Lista dei migliori libri sulla panificazione su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri sulla panificazione che si possono trovare su Amazon:

Il grande libro del pane. Tutti i segreti della panificazione, svelati da un grande maestro

Titolo: Il grande libro del pane

Sottotitolo: Tutti i segreti della panificazione, svelati da un grande maestro

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8858013823

Autori: Piergiorgio Giorilli, Elena Lipetskaia

Fotografo: Francesco Brambilla

Fotografo: Serena Serrani

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (3 dicembre 2015)

Pagine: 246

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il grande manuale del panettiere. Pani, brioche e altre bontà dorate

Titolo: Il grande manuale del panettiere

Sottotitolo: Pani, brioche e altre bontà dorate

ISBN-13: 978-8867224654

Autore: Rodolphe Landemaine

Illustratore: Yannis Varoutsikos

Fotografo: Joerg Lehmann

Editore: L’Ippocampo

Edizione: 3 ottobre 2019

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Panificando

Titolo: Panificando

Note: per le scuole superiori

ISBN-13: 978-8808075970

Autori: Piergiorgio Giorilli, Elena Lipetskaia

Editore: Lucisano

Edizione: 19 maggio 2003

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dalla terra al pane

Titolo: Dalla terra al pane

ISBN-13: 978-8830901599

Autore: Fulvio Marino

Editore: Cairo

Edizione: 2 settembre 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pani. Tradizioni e prospettive della panificazione in Sardegna

Titolo: Pani

Sottotitolo: Tradizioni e prospettive della panificazione in Sardegna

ISBN-13: 978-8889188545

Autori: vari

Editore: Ilisso

Edizione: 8 giugno 2006

Pagine: 418

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Manuale della panificazione italiana

Titolo: Manuale della panificazione italiana

ISBN-13: 978-8896027172

Autore: Teresio Busnelli

Editore: Chiriotti

Edizione: 15 gennaio 2014

Pagine: 351

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Profumo di lievito e sfoglia

Titolo: Profumo di lievito e sfoglia

ISBN-13: 978-8898675838

Autore: Luca Montersino

Editore: Italian Gourmet

Edizione: 17 gennaio 2019

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







PH 4.1. Scienza e artigianalità della pasta lievitata

Titolo: PH 4.1

Sottotitolo: Scienza e artigianalità della pasta lievitata

ISBN-13: 978-8896027226

Autore: Giambattista Montanari

Editore: Chiriotti

Edizione: 15 gennaio 2015

Pagine: 438

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulla panificazione





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla panificazione