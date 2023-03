I 10 migliori libri sulla pazzia

La pazzia può essere definita come uno stato durante il quale l’individuo non è in grado di prendere delle decisioni razionali. La pazzia può portare, oltre che a decisioni errate, anche a sintomi come allucinazioni, percezioni uditive di rumori inesistenti, problemi gravi di rapporti interpersonali, mancanza di empatia, sofferenze psichiche ed altri sintomi ancora. Nei tempi contemporanei non si parla più di “pazzia” ma di tante condizioni relativi alla salute mentale che, in alcuni casi, possono essere diagnosticate e curate.

Di cosa parlano i libri sulla pazzia

I libri sulla pazzia possono spaziare attraverso tantissimi argomenti. Ci sono, per esempio, libri che si soffermano sulle malattie mentali e sulle psicosi mentre altri possono affrontare l’argomento della pazzia dal punto di vista filosofico, sociale o storico. Ad esempio ci sono alcuni libri che esplorano come le diverse società e culture hanno visto e trattato coloro che sono stati ritenuti “pazzi” mentre altri sono basati su memorie di persone che hanno vissuto in ospedali psichiatrici.

Lista dei migliori libri sulla pazzia su Amazon

Ora la “classifica” dei 10 migliori libri sulla pazzia che si possono trovare su Amazon in versione italiana:

La pazza della porta accanto

Titolo: La pazza della porta accanto

ISBN-13: 978-8845295423

Autore: Alda Merini

Collaboratore: Guido Spaini

Collaboratore: Chicca Gagliardo

Editore: Bompiani

Edizione: 21 marzo 2019

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La pazzia delle folle. Gender, razza e identità

Titolo: La pazzia delle folle

Sottotitolo: Gender, razza e identità

ISBN-13: 978-8854520608

Autore: Douglas Murray

Traduttore: Filippo Verzotto

Editore: Neri Pozza

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: –

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Memorie di un pazzo

Titolo: Memorie di un pazzo

ISBN-13:

Autore: Gustave Flaubert

Editore: Licenza – Newton Compton editori

Edizione: 20 marzo 2018

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il marketing della pazzia. Come la psichiatria rende il mondo schiavo delle droghe

Titolo: Il marketing della pazzia

Sottotitolo: Come la psichiatria rende il mondo schiavo delle droghe

ISBN-13: 978-8899760090

Autore: Marcello Pamio

Editore: Revoluzione

Edizione: 18 aprile 2017

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La pazzia dimenticata. Viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari

Titolo: La pazzia dimenticata

Sottotitolo: Viaggio negli ospedali psichiatrici giudiziari

ISBN-13: 978-8864431802

Autore: Adriana Pannitteri

Editore: L’Asino d’Oro

Edizione: 14 marzo 2013

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli intravisti. Storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari

Titolo: Gli intravisti

Sottotitolo: Storie dagli ospedali psichiatrici giudiziari

ISBN-13: 978-8857566153

Autore: Jacopo Santambrogio

Prefazione: Eugenio Borgna

Prefazione: Massimo Clerici

Editore: Mimesis

Edizione: 2 luglio 2020

Pagine: 294

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Italian Psycho. La follia tra crimini, ideologia e politica

Titolo: Italian Psycho

Sottotitolo: La follia tra crimini, ideologia e politica

ISBN-13: 978-8833892368

Autore: Corrado De Rosa

Editore: Minimum Fax

Edizione: 8 aprile 2021

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







PSICODELIRIO: “Memorie di un Maniaco” #Viaggio nei reami paralleli della Psiche

Titolo: PSICODELIRIO

Sottotitolo: “Memorie di un Maniaco” #Viaggio nei reami paralleli della Psiche

ISBN-13: 978-8832216332

Autore: Fabio Gagliardi

Editore: Alto Voltaggio Edizioni

Edizione: 8 marzo 2023

Pagine: 278

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La fenomenologia delle psicosi

Titolo: La fenomenologia delle psicosi

ISBN-13: 978-8887319378

Autore: Arthur Tatossian

Traduttore: R. Dalle Luche

Traduttore: G. Di Piazza

Editore: Giovanni Fioriti Editore

Edizione: 12 luglio 2016

Pagine: 330

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Madri assassine

Titolo: Madri assassine

ISBN-13: 978-3962071561

Autore: Adriana Pannitteri

Editore: Oakmond Publishing

Edizione: 20 ottobre 2019

Pagine: 185

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla pazzia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla pazzia