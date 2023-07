I 10 migliori libri sulla pesca a mosca

In questa selezione, abbiamo una varietà di testi dedicati all’arte della pesca a mosca. Queste pubblicazioni coprono diversi aspetti dell’argomento, rivolgendosi sia ai principianti che ai pescatori esperti. Esploriamo perché questi libri potrebbero essere utili e su quali argomenti si concentrano.

Di cosa parlano i libri sulla pesca a mosca?

Il primo libro approfondisce la storia e il significato culturale della pesca a mosca. Combina scienza, tradizione, tecnica e letteratura per offrire una comprensione completa di questo sport. Questo testo si rivolge a coloro che sono interessati agli aspetti filosofici più profondi della pesca a mosca.

Il secondo libro funge da guida pratica, offrendo tecniche, tattiche e materiali necessari per una pesca a mosca di successo in Italia e all’estero. La seconda edizione aggiornata copre argomenti avanzati come il lancio a due mani, la pesca in acque straniere e Tenkara. Sia i pescatori principianti che quelli esperti troveranno valore in questo libro.

Un altro libro analizza i minimi dettagli della costruzione delle mosche, in particolare la sezione finale della mosca, spesso trascurata ma fondamentale per il successo. Con oltre 60 illustrazioni e diagrammi, questo libro si rivolge sia ai principianti che agli esperti, fornendo informazioni chiare sulla costruzione di mosche.

Per chi si avvicina per la prima volta alla pesca a mosca, c’è un manuale completo dedicato alle tecniche di lancio a mosca e ai vari approcci alla pesca con mosche secche, bagnate, a ninfa e streamer. Questa guida concisa e pratica è adatta ai principianti che cercano un’esperienza di apprendimento facile e veloce.

Inoltre, alcuni libri si concentrano specificamente sulla pesca con mosche secche in acque in movimento. Questi testi esplorano la presentazione delle mosche oltre le forti correnti e la comprensione del percorso del cibo, offrendo preziose informazioni ai pescatori esperti che cercano di migliorare le loro abilità di pesca con la mosca secca.

Infine, c’è una biografia di un pescatore a mosca, che fornisce uno sguardo alle esperienze personali e alle avventure di un pescatore dedito al mestiere.

Lista dei migliori libri sulla pesca a mosca su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri sulla pesca a mosca che sono in vendita su Amazon:

L’irragionevole virtù della pesca a mosca

Titolo: L’irragionevole virtù della pesca a mosca

ISBN-13: 978-8865948729

Autore: Mark Kurlansky

Traduttore: Stefano Spila

Editore: Nutrimenti

Edizione: 10 febbraio 2022

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tra la coda e la mosca

Titolo: Tra la coda e la mosca

ISBN-13: 978-8831682442

Autore: Massimo Magliocco

Editore: Youcanprint

Edizione: 8 luglio 2020

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale Tecniche di lancio: Pesca a mosca

Titolo: Manuale Tecniche di lancio

Sottotitolo: Pesca a mosca

ISBN-13: 9798754233089

Autore: FishingLab Pescatori riuniti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 91

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La mosca oltre la corrente

Titolo: La mosca oltre la corrente

ISBN-13: 978-8893325165

Autore: Massimo Magliocco

Editore: Youcanprint

Edizione: 1 gennaio 2016

Pagine: 198

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Controcorrente.. Schegge biografiche di un pescatore a mosca

Titolo: Controcorrente.

Sottotitolo: Schegge biografiche di un pescatore a mosca

ISBN-13: 978-8893922197

Autore: Alvaro Masseini

Editore: Morlacchi

Edizione: 1 dicembre 2020

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pesca con la mosca

Titolo: Pesca con la mosca

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8874479979

Autore: Jim Casada

Traduttore: S. Volpato

Editore: Red Edizioni

Edizione: illustrata (22 gennaio 2009)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le mie mosche artificiali: fondamenti di autocostruzione

Titolo: Le mie mosche artificiali

Sottotitolo: fondamenti di autocostruzione

ISBN-13: 9798493059087

Autore: FishingLab Pescatori riuniti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 173

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di Pesca a Mosca

Titolo: Manuale di Pesca a Mosca

ISBN-13: 9798751026752

Autore: FishingLab Pescatori tiuniti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla pesca a mosca





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla pesca a mosca