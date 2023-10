I 10 migliori libri sulla peste a Venezia

I libri sulla peste a Venezia hanno un significato storico e offrono spunti sulle pandemie passate. Si rivolgono a storici, studiosi e chiunque sia interessato a comprendere l’impatto delle malattie infettive sulle società, facendo luce su lezioni rilevanti per le moderne crisi sanitarie.

Di cosa parlano i libri sulla peste a Venezia?

Cominciamo con La peste e la stampa , un libro curato da Sabrina Minuzzi. Approfondisce la risposta alle pandemie nei secoli XVI e XVII attraverso rari materiali stampati. Questa raccolta offre spunti unici, come ricette di automedicazione e slogan spiritosi sui cartelli.

Passando a La peste a Venezia , Virgilio Boccardi dipinge un quadro conciso ma vivido di Venezia durante la peste. Mette in risalto la solitudine che attanagliava la città e il ruolo del Redentore e della Chiesa della Salute nella ricerca dell’intervento divino. Boccardi tocca anche l’impatto della peste sull’arte.

Venezia 1576, la peste fornisce un avvincente resoconto diretto della peste del 1576 in Venezia. Il racconto descrive la progressione della malattia, gli sforzi medici e le conseguenze sociali.

Per chi è interessato alla risposta architettonica alla peste, Chiesa del Santissimo Redentore esplora la costruzione della magnifica chiesa dedicata al Redentore come voto per porre fine all’epidemia.

La peste a Venezia unisce storia e arte in formato graphic novel. Ambientato agli inizi del 1500, intreccia una storia attorno alla minaccia della peste e alla fiorente scena artistica veneziana. Giorgione, l’enigmatico artista, è al centro della scena nella ricerca di come proteggere l’umanità da questa malattia mortale.

San Rocco, Venezia e la peste analizza da vicino la vita di San Rocco, una figura avvolta nella leggenda. Manno approfondisce abilmente le sfaccettature umane di questa icona spirituale medievale.

Passando a Drio l’ombra de la morte nera di Paola Pozzolo Barbaro, approfondiamo negli orrori della peste nera a Venezia nel 1348. La narrazione ruota attorno a un giovane medico, una donna in fuga e un cavaliere templare, che lottano tutti per sopravvivere alle devastazioni della pandemia.

Per un approfondimento sulla risposta di Venezia alla pandemia, Guardarsi da chi non si guarda di Nelli-Elena Vanzan Marchini è una lettura obbligata. Questo libro esplora come Venezia si protesse con successo dalla peste dopo il 1630, anche se altri stati europei erano alle prese con essa.

Fame, peste, sanità e morte nella terraferma veneto-friulana (1628-1631) di Oscar De Zorzi approfondisce il contesto più ampio delle pandemie avvenute nella terraferma veneto-friulana dal 1628 al 1631.

Lista dei migliori libri sulla peste a Venezia su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla peste a Venezia che si possono comprare su Amazon:

La peste e la stampa. Venezia nel XVI e XVII secolo

Titolo: La peste e la stampa

Sottotitolo: Venezia nel XVI e XVII secolo

ISBN-13: 978-8831744584

Autore: Sabrina Minuzzi (a cura di)

Editore: Marsilio

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La peste a Venezia

Titolo: La peste a Venezia

ISBN-13: 978-8868690731

Autore: Virgilio Boccardi

Editore: Supernova

Edizione: 1 gennaio 2016

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Venezia 1576, la peste. Una drammatica cronaca del Cinquecento

Titolo: Venezia 1576, la peste

Sottotitolo: Una drammatica cronaca del Cinquecento

ISBN-13: 978-8855200943

Autori: Rocco Benedetti, Donatella Calabi (a cura di), Luca Molà (a cura di), Simone Rauch (a cura di), Elena Svalduz (a cura di)

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chiesa del Santissimo Redentore. La peste a Venezia e il genio di Palladio

Titolo: Chiesa del Santissimo Redentore

Sottotitolo: La peste a Venezia e il genio di Palladio

ISBN-13: 978-8896224120

Autori: Alessandra Bassotto, Monica Latini, Franca Lugato

Illustratore: F. Visintin

Editore: Gambier Keller

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La peste a Venezia

Titolo: La peste a Venezia

ISBN-13: 978-8896573563

Autore: Marco Tagliapietra

Editore: 001 Edizioni

Edizione: 1 marzo 2012

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







San Rocco, Venezia e la peste

Titolo: San Rocco, Venezia e la peste

ISBN-13: 978-8831721714

Autore: Antonio Manno

Editore: Marsilio

Edizione: 5 giugno 2015

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Drio l’ombra de la morte nera. Venezia 1348

Titolo: Drio l’ombra de la morte nera

Sottotitolo: Venezia 1348

ISBN-13: 978-8836212293

Autore: Paola Pozzolo Barbaro

Editore: Mazzanti Libri

Edizione: 1 settembre 2023

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guardarsi da chi non si guarda. La Repubblica di Venezia e il controllo delle pandemie

Titolo: Guardarsi da chi non si guarda

Sottotitolo: La Repubblica di Venezia e il controllo delle pandemie

ISBN-13: 978-8855201568

Autore: Nelli-Elena Vanzan Marchini

Editore: Cierre Edizioni

Edizione: 18 maggio 2022

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Peste e società a Venezia, 1576

Titolo: Peste e società a Venezia, 1576

ISBN-13:

Autore: Preto Paolo

Editore: Neri Pozza

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fame, peste, sanità e morte nella terraferma veneto-friulana (1628-1631)

Titolo: Fame, peste, sanità e morte nella terraferma veneto-friulana (1628-1631)

ISBN-13: 978-8884664310

Autore: Oscar De Zorzi

Editore: De Bastiani

Edizione: 10 novembre 2015

Pagine: 860

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











