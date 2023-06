I 10 migliori libri sulla plastica

In questo assortimento di libri, approfondiamo il mondo sfaccettato della plastica, esplorando le sue varie dimensioni, implicazioni e sfide. Come giornalista specializzato nell’argomento, abbiamo selezionato con cura questi titoli per fornire una panoramica completa dell’argomento senza ripetere le stesse informazioni.

Di cosa parlano i libri sulla plastica?

Dai manuali tecnici alle narrazioni stimolanti, questi testi fanno luce su diversi aspetti della plastica, rivolgendosi a una vasta gamma di lettori. Mentre alcuni libri si concentrano sulla scienza e l’industria della plastica, altri esaminano l’impatto ambientale e propongono soluzioni per un futuro senza plastica.

Materie plastiche di Gozzelino funge da testo di riferimento tecnico, coprendo gli aspetti chimici, fisici e applicativi delle materie plastiche. È un ottimo supporto per i tecnici che desiderano esplorare il mondo della plastica sia dal punto di vista chimico che industriale. Plastica addio di Nicoli, Spadaro, Bonaccorsi e Antonelli sottolinea l’urgenza di eliminare la plastica dalle nostre vite e propone pratici consigli sulla transizione verso uno stile di vita a “rifiuti zero”. In L’isola che non c’è di Polo, i lettori possono esplorare la realtà dell’inquinamento da plastica nei nostri oceani mentre La guerra della plastica di Fontanelli e Temporelli approfondisce l’inquinamento da plastica anche con interviste dirette ad esperti del settore.

Spam. Stop plastica a mare di Solibello lancia un messaggio stimolante sull’inquinamento da plastica e offre 30 gesti pratici per aiutare a salvare il mondo dai rifiuti di plastica. Scritto dal biologo marino Silvestro Greco e dall’esperta ambientale Raffaella Bullo, Un’onda di plastica esplora l’allarmante realtà della plastica l’inquinamento dei nostri mari e i suoi effetti a breve e lungo termine sulla vita sulla Terra. Nati con la camicia

di plastica di Ragusa sensibilizza sull’assorbimento delle microplastiche da parte del nostro corpo, ancor prima della nascita.

La «plastica». Conoscerla per apprezzarla

Titolo: La «plastica»

Sottotitolo: Conoscerla per apprezzarla

ISBN-13: 978-8869950551

Autore: Giancarlo Locati, Arturo Fiocca

Editore: Pacini Editore

Edizione: 13 settembre 2016

Pagine: 308

Formato: copertina flessibile In breve: Spiega vividamente l’uso, le tecnologie e le caratteristiche delle materie plastiche, rendendolo una risorsa preziosa per i professionisti dell’industria della plastica.





Materie plastiche

Titolo: Materie plastiche

ISBN-13: 978-8820337179

Autore: Gozzelino

Editore: Hoepli

Edizione: 1 aprile 2007

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile In breve: Un libro di riferimento tecnico completo che esplora gli aspetti chimici, fisici e applicativi delle materie plastiche, fornendo un valido supporto ai tecnici.





Plastica addio. Fare a meno della plastica: istruzioni per un mondo e una vita «zero waste»

Titolo: Plastica addio. Fare a meno della plastica

Sottotitolo: istruzioni per un mondo e una vita «zero waste»

ISBN-13: 978-8865163160

Autore: Elisa Nicoli, Chiara Spadaro

Illustratore: Alessandro Bonaccorsi, Paola Antonelli (Collaboratore principale)

Editore: Altreconomia

Edizione: 4 luglio 2019

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile In breve: Una guida imperativa per comprendere il problema della plastica, presentando uno scenario chiaro e consigli pratici per eliminare la plastica dalla vita quotidiana.





L’isola che non c’è. La plastica negli oceani fra mito e realtà

Titolo: L’isola che non c’è

Sottotitolo: La plastica negli oceani fra mito e realtà

ISBN-13: 978-8822068880

Autore: Eleonora Polo

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 27 febbraio 2020

Pagine: 180

Formato: copertina flessibile In breve: Un’esplorazione del mito e della realtà dell’inquinamento da plastica negli oceani, affrontando domande sulle isole di plastica e sull’inquinamento marino.





La guerra della plastica. Un materiale straordinario o un nemico da combattere?

Titolo: La guerra della plastica

Sottotitolo: Un materiale straordinario o un nemico da combattere?

ISBN-13: 978-8820395674

Autore: Guido Fontanelli, Massimo Temporelli (a cura di)

Editore: Hoepli

Edizione: 17 gennaio 2020

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile In breve: Un libro che esamina il problema dell’inquinamento da plastica attraverso interviste dirette ai leader del settore, offrendo approfondimenti sull’impatto ambientale della plastica.





Spam. Stop plastica a mare. 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica

Titolo: Spam

Sottotitolo: Stop plastica a mare. 30 piccoli gesti per salvare il mondo dalla plastica

ISBN-13: 978-8804708544

Autore: Filippo Solibello

Editore: Mondadori

Edizione: 5 febbraio 2019

Pagine: 216

Formato: copertina flessibile In breve: Un libro stimolante e ricco di spunti per riflettere e approfondire la comprensione del problema della plastica, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica.





Un’onda di plastica

Titolo: Un’onda di plastica

ISBN-13: 978-8872859261

Autore: Silvestro Greco, Raffaella Bullo

Editore: Manifestolibri

Edizione: 4 ottobre 2018

Pagine: 106

Formato: copertina flessibile In breve: Un resoconto illuminante di un biologo marino e di un esperto ambientale, che fa luce sui drammatici effetti dell’inquinamento da plastica sulla vita marina.





Nati con la camicia

di plastica. Come il nostro organismo assorbe le microplastiche già nel grembo materno

Titolo: Nati con la camicia

di plastica

Sottotitolo: Come il nostro organismo assorbe le microplastiche già nel grembo materno

ISBN-13: 978-8855231152

Autore: Antonio Ragusa

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 24 giugno 2021

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile In breve: Sottolinea l’importanza di ridurre al minimo l’impatto dell’inquinamento da plastica, in particolare l’assorbimento di microplastiche nell’utero e i potenziali rischi che comportano.





Manuale delle materie plastiche

Titolo: Manuale delle materie plastiche

ISBN-13: 978-8848123068

Autore: Hansjürgen Saechtling

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: decima (14 gennaio 2010)

Pagine: 1000

Formato: copertina flessibile In breve: Un manuale dettagliato sulle materie plastiche, che copre gli ultimi sviluppi, le variazioni di mercato e le tecniche di stampaggio a iniezione, servendo come riferimento per i professionisti del settore.





Un pianeta pieno di plastica

Titolo: Un pianeta pieno di plastica

ISBN-13: 978-8893930253

Autore: Neal Layton

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 29 gennaio 2020

Pagine: 32

Formato: copertina rigida In breve: Un libro per bambini che spiega l’urgenza di affrontare l’invasione della plastica fornendo allo stesso tempo idee per risolvere questo pressante problema.









