I 10 migliori libri sulla positività

La positività è un atteggiamento che può portare una persona ad essere più positiva nei confronti della vita e quindi ad un atteggiamento più ottimista. Essere positivi è uno dei primi passi, probabilmente quello fondamentale, per combattere fattori “inquinanti “per la mente come lo stress, l’ansia o gli aspetti depressivi.

La tendenza ad essere positivi o ottimisti vuol dire impegnarsi e non aspettare che il pensiero positivo nasca dal nulla nel cervello per poi propagarsi nella mente. Per provare emozioni positive bisogna innanzitutto lavorare sui comportamenti positivi. Ad esempio si può provare ad essere più gentili o generosi nei confronti degli altri oltre che verso se stessi. Atteggiamenti come questi portano automaticamente, a meno che non ci siano condizioni di fondo gravi a livello psicologico, ad essere più ottimisti nei pensieri e negli atteggiamenti. L’ottimismo porta poi alla calma, alla compostezza, alla speranza e all’amore per la vita.

Come si fa ad essere più positivi? Bisogna capire i propri punti di forza e partire da quelli. Tuttavia può essere molto utile anche consultare le guide sulla positività, in generale libri molto ben recensiti dagli utenti, su Amazon italiano. Qui sotto abbiamo compilato una lista che potrebbe rivelarsi per voi molto utile.

Il pensiero positivo oggi. Ritrovare, rinnovare e alimentare il potere del pensiero positivo

Io non penso positivo. Come realizzare i tuoi desideri

Le chiavi del pensiero positivo. 10 passi verso benessere e successo

Il lato positivo dello stress

La scienza delle organizzazioni positive. Far fiorire le persone e ottenere risultati che superano le aspettative

Il piccolo libro dei pensieri positivi. Suggestioni, riflessioni, ricette per affrontare la vita con leggerezza

Spero che oggi ti accada qualcosa di straordinario

Piccole ferite, grandi rinascite. Un percorso di cura interiore attraverso la psicologia positiva

Il parto positivo. Diventare mamma con scienza e con amore

