I 10 migliori libri sulla precognizione

La precognizione è una presunta capacità psichica che consente a un individuo di percepire informazioni su eventi futuri attraverso la percezione extrasensoriale (ESP). I fautori di questo “potere” credono che esso permetta alle persone di avere una conoscenza anticipata di eventi che devono ancora verificarsi, anche senza alcuna conoscenza preliminare della situazione.

La precognizione è spesso associata alla chiaroveggenza e le persone che affermano di possedere questa capacità sono indicate come precognitive. Le persone che credono nella precognizione spesso citano casi in cui hanno avuto un forte senso di un evento futuro prima che accadesse, o casi in cui hanno avuto sogni che si sono avverati. Inoltre, la mente umana è spesso attratta da schemi e connessioni, che possono indurre le persone a credere che esista una relazione causale tra i loro pensieri e gli eventi che si verificano nelle loro vite.

Di cosa parlano i libri sulla precognizione

I libri di precognizione di solito esplorano il concetto di questo potere mentale spesso fornendo ai lettori spunti e indicazioni su come sviluppare le proprie capacità psichiche o come migliorare le proprie capacità precognitive. Possono includere storie personali di persone che hanno avuto esperienze precognitive nonché risultati di ricerche scientifiche sul fenomeno (anche se non ci sono ancora prove conseguite con il cosiddetto “metodo scientifico” riguardo a questo potere presunto).

Alcuni libri possono anche fornire esercizi e meditazioni progettati per aiutare i lettori ad attingere alle proprie capacità intuitive o relative alla previsione del futuro. Molti dei libri possono rivelarsi utili per le persone che hanno avuto esperienze precognitive e vogliono saperne di più su ciò che stanno vivendo. In molti casi chi acquista libri dedicati alla precognizione spesso cerca una guida e una visione della propria vita, nonché un senso di connessione con un mondo spirituale più ampio.

Libri da leggere sulla precognizione

Tra i migliori libri sulla precognizione su Amazon si può trovare The premonition code , una sorta di guida su questo fenomeno che, secondo quanto riporta la descrizione su Amazon, utilizza anche i risultati di alcune ricerche scientifiche nonché diverse testimonianze e casi di studio.

Sullo stesso sito è presente anche Come sviluppare le facoltà paranormali , un libro che spiega come capire se si hanno capacità paranormali e come svilupparle e tra di esse c’è anche la precognizione.

Sintropia, Precognizione e Retrocausalità spiega invece il rapporto tra le precognizioni e il tempo e la sintropia (o entropia negativa, ossia il concetto secondo il quale le cose possono accadere senza seguire la tendenza naturale entropica, ossia quella indirizzata perennemente verso il disordine).

Lista dei migliori libri sulla precognizione su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri sulla precognizione che si trovano su Amazon.it:

Come sviluppare le facoltà paranormali. Telepatia, chiaroveggenza, precognizione, psicocinesi

Titolo: Come sviluppare le facoltà paranormali

Sottotitolo: Telepatia, chiaroveggenza, precognizione, psicocinesi

ISBN-13: 978-8827217177

Autore: Milan Ryzl

Traduttore: N. Ferrari

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: seconda (18 ottobre 2004)

Pagine: 263

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sintropia, Precognizione e Retrocausalità

Titolo: Sintropia, Precognizione e Retrocausalità

ISBN-13: 978-1688315471

Autore: ULISSE DI CORPO

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 79

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Precognizioni, veggenze, profezie. Con un saggio sul miracolo del sangue di san Gennaro

Titolo: Precognizioni, veggenze, profezie

Sottotitolo: Con un saggio sul miracolo del sangue di san Gennaro

ISBN-13: 978-8827219867

Autore: Hans Bender, P. Giovetti (a cura di)

Traduttore: E. Lupi

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 26 giugno 2008

Pagine: 229

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oltre la barriera del tempo. Studio sulla precognizione e la fisica moderna

Titolo: Oltre la barriera del tempo

Sottotitolo: Studio sulla precognizione e la fisica moderna

ISBN-13: 978-8834007785

Autore: Danah Zohar

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: 9 marzo 1984

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Dimensione tempo. Ricerche di precognizione sperimentale

Titolo: Dimensione tempo

Sottotitolo: Ricerche di precognizione sperimentale

ISBN-13: 978-8871984766

Autore: Roberto Volterri

Editore: SugarCo

Edizione: 24 marzo 2004

Pagine: 207

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Poteri segreti degli animali. Precognizione, morte e fenomeni paranormali

Titolo: Poteri segreti degli animali

Sottotitolo: Precognizione, morte e fenomeni paranormali

ISBN-13: 978-8876694776

Autore: Renzo Baschera

Editore: MEB

Edizione: 1 gennaio 1995

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di parapsicologia. Teoria e pratica

Titolo: Manuale di parapsicologia

Sottotitolo: Teoria e pratica

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8827229521

Autore: Milan Ryzl, Massimo Biondi (a cura di)

Traduttore: Luigi Camboni

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: New (10 giugno 2019)

Pagine: 283

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Uomo dell’Impossibile

Titolo: L’Uomo dell’Impossibile

ISBN-13: 978-1291910254

Autore: Franco Rol

Editore: lulu.com

Edizione: 31 agosto 2014

Pagine: 720

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida allo sviluppo dei poteri psichici

Titolo: Guida allo sviluppo dei poteri psichici

ISBN-13: 978-8897688822

Autore: William W. Hewitt

Editore: Venexia

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











