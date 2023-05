I 10 migliori libri sulla programmazione in azienda

In questa raccolta di libri, approfondiamo il mondo della programmazione e del controllo manageriale. Queste pubblicazioni offrono approfondimenti su vari aspetti dell’analisi dei costi, del budget, della gestione dei progetti e dei sistemi di controllo.

Di cosa parlano i libri sulla programmazione in azienda?

Esploriamo i temi e i dettagli di queste opere, fornendo una panoramica del loro contenuto.

Temi simili esplorati

All’interno di questo assortimento di libri, emergono diversi temi comuni. Gli autori affrontano argomenti come la programmazione manageriale, i sistemi di controllo, l’analisi dei costi, il budgeting, la gestione dei progetti e il reporting.

Alcune pubblicazioni si concentrano su settori specifici, come le organizzazioni sanitarie o le società di costruzioni, mentre altre hanno una visione più ampia del controllo manageriale in diversi settori.

Altri dettagli

Per quanto riguarda la lunghezza dei libri, variano da circa 160 pagine a oltre 500 pagine.

Vediamo le date di pubblicazione. L’elenco include edizioni che coprono diversi anni, dal 2004 al 2023. Alcuni libri condividono lo stesso editore.

Pubblico di destinazione

Questi libri si rivolgono a una vasta gamma di persone interessate alla programmazione e al controllo manageriale. I professionisti che lavorano in campi come la contabilità, la finanza, la gestione dei progetti o la gestione delle operazioni in azienda nonché gli studenti che perseguono discipline aziendali o gestionali beneficeranno sicuramente di questi libri.

Lista dei migliori libri sulla programmazione in azienda su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla programmazione in azienda che si possono trovare su Amazon (la versione in lingua italiana):

Sistemi Manageriali Di Programmazione E Controllo

Titolo: Sistemi Manageriali Di Programmazione E Controllo

ISBN-13: 978-8814173561

Autore: Brusa luigi

Collaboratore: Brusa luigi

Editore: Giuffrè

Edizione: seconda (15 giugno 2012)

Pagine: 528

Project management. La gestione di progetti e programmi complessi

Titolo: Project management

Sottotitolo: La gestione di progetti e programmi complessi

ISBN-13: 978-8846451798

Autore: Russell D. Archibald

Editore: Franco Angeli

Edizione: decima (19 febbraio 2016)

Pagine: 464

Compendio di programmazione e controllo di gestione

Titolo: Compendio di programmazione e controllo di gestione

ISBN-13: 978-8891418890

Autore: AA.VV.

Editore: Edizioni Simone

Edizione: quinta (31 ottobre 2018)

Pagine: 384

Il controllo costi in un’azienda sanitaria. Dalla contabilità analitica ai costi standard

Titolo: Il controllo costi in un’azienda sanitaria

Sottotitolo: Dalla contabilità analitica ai costi standard

ISBN-13: 978-8868961596

Autore: Francesco Albergo (a cura di), Alberto Pasdera (a cura di)

Editore: Guerini Next

Edizione: 13 settembre 2017

Pagine: 560

Programmazione e controllo

Titolo: Programmazione e controllo

Note: con Connect

ISBN-13: 978-8838656361

Autore: Anna Maria Arcari

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quarta (1 gennaio 2023)

Pagine: 504

Le imprese edili. Gestione, programmazione e controllo

Titolo: Le imprese edili

Sottotitolo: Gestione, programmazione e controllo

ISBN-13: 978-8820407216

Autore: Adriano Propersi

Editore: Franco Angeli

Edizione: 1A (12 ottobre 2012)

Pagine: 296

I sistemi di programmazione e controllo

Titolo: I sistemi di programmazione e controllo

ISBN-13: 978-8834819579

Autore: S. Baraldi (a cura di), Antonella Cifalinò (a cura di), P. Sacco (a cura di)

Editore: Giappichelli

Edizione: 1 ottobre 2011

Pagine: 538

Controllo di gestione. Pianificazione, programmazione e reporting

Titolo: Controllo di gestione

Sottotitolo: Pianificazione, programmazione e reporting

ISBN-13: 978-8892136373

Autore: Nicola Castellano (a cura di), Francesca Bartolacci (a cura di), Stefano Marasca (a cura di)

Editore: Giappichelli

Edizione: 12 ottobre 2020

Pagine: 458

