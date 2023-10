I 10 migliori libri sulla programmazione informatica

Questa è una selezione di libri di programmazione su Amazon. Troverai una vasta gamma di risorse per aiutarti a navigare nel mondo dell’informatica e della programmazione. Queste pubblicazioni si rivolgono a un vasto pubblico, dai principianti che cercano solide basi ai programmatori esperti che desiderano affinare le proprie capacità.

Di cosa parlano i libri sulla programmazione informatica?

Per coloro che desiderano intraprendere un viaggio nel coding, ci sono titoli come “Programmare: Impara a scrivere qualsiasi tipo di software” e “Coding – Guida facile per principianti”. Questi libri offrono punti di accesso accessibili al mondo della programmazione, consentendo ai nuovi arrivati di comprendere facilmente i concetti essenziali.

Se sei interessato ad approfondire i principi della programmazione, “Linguaggi di programmazione. Principi e paradigmi” e “Concetti di informatica e fondamenti di Java” sono scelte complete. Questi testi coprono un ampio spettro di linguaggi e paradigmi di programmazione, fornendo preziosi spunti per aspiranti sviluppatori di software.

Inoltre, ci sono anche libri che si concentrano sui principali linguaggi di programmazione.

Questi sono solo alcuni esempi di questo assortimento. Questa selezione di pubblicazioni di programmazione offre qualcosa per tutti, dai principianti al più esperto, e potrà essere d’aiuto per migliorare le tue capacità e conoscenze nel mondo in continua evoluzione dell’informatica.

Lista dei migliori libri sulla programmazione informatica su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori libri sulla programmazione informatica che si trovano su Amazon:

Informatica: programmazione

Titolo: Informatica

Sottotitolo: programmazione

ISBN-13: 978-8838662874

Autori: Stefano Ceri, Dino Mandrioli, Licia Sbattella

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (1 maggio 2006)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Programmare: Impara a scrivere qualsiasi tipo di software

Titolo: Programmare

Sottotitolo: Impara a scrivere qualsiasi tipo di software

ISBN-13: 9791716596314, 9781716596315

Autore: Paolo Aliverti

Editore: Lulu.com

Edizione: 9 settembre 2020

Pagine: 354

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Imparare a programmare: Dopo averlo letto sarà facilissimo imparare qualsiasi linguaggio

Titolo: Imparare a programmare

Sottotitolo: Dopo averlo letto sarà facilissimo imparare qualsiasi linguaggio

ISBN-13: 978-1549813610

Autore: Lorenzo Foti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 94

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coding – Guida facile per principianti

Titolo: Coding – Guida facile per principianti

ISBN-13: 978-8850335299

Editore: Apogeo

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Linguaggi di programmazione. Principi e paradigmi

Titolo: Linguaggi di programmazione

Sottotitolo: Principi e paradigmi

ISBN-13: 978-8838665738

Autori: Maurizio Gabbrielli, Simone Martini

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (1 gennaio 2011)

Pagine: 600

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Programmazione scientifica. Linguaggio C, algoritmi e modelli nella scienza

Titolo: Programmazione scientifica

Sottotitolo: Linguaggio C, algoritmi e modelli nella scienza

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8891909138, 9788886475204

Autori: Luciano M. Barone, Enzo Marinari, Giovanni Organtini, Federico Ricci-Tersenghi

Editore: Pearson

Edizione: seconda (21 febbraio 2019)

Pagine: 524

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Concetti di informatica e fondamenti di Java

Titolo: Concetti di informatica e fondamenti di Java

ISBN-13: 978-8891639431

Autore: Cay S. Horstmann

Editore: Maggioli Editore

Edizione: settima (15 gennaio 2020)

Pagine: 804

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Concetti di informatica e fondamenti di Python

Titolo: Concetti di informatica e fondamenti di Python

ISBN-13: 978-8891635433

Autori: Cay S. Horstmann, Rance D. Necaise, M. Dalpasso (a cura di)

Editore: Apogeo Education

Edizione: seconda (17 giugno 2019)

Pagine: 786

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











