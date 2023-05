I 10 migliori libri sulla programmazione informatica

La programmazione informatica è diventata un’abilità molto importante nella società contemporanea. Implica la creazione di istruzioni per consentire ai computer di eseguire attività specifiche. I linguaggi di programmazione fungono da ponte di comunicazione tra uomo e macchina e quindi chiunque sia esperto nella programmazione assume automaticamente un ruolo di rilievo nella nostra società. Con capacità di programmazione, le persone possono sviluppare software, siti Web e sistemi complessi che rivoluzionano le industrie, per esempio.

Per esplorare il mondo della programmazione informatica, molti si rivolgono a risorse preziose come manuali e guide che, fortunatamente, su Amazon in italiano non mancano.

Di cosa parlano i libri sulla programmazione informatica?

L’elenco dei libri poco o qui sotto composto da diversi titoli relativi all’informatica e alla programmazione. Questi testi trattano l’argomento in maniera generale oppure in maniera più “specializzata”.

Molti di questi libri si concentrano sull’insegnamento di linguaggi di programmazione come C, Java e JavaScript. Forniscono spiegazioni ed esempi completi per aiutare i lettori a comprendere la sintassi, la struttura e i concetti alla base di questi linguaggi. Alcuni libri enfatizzano specificamente la programmazione orientata agli oggetti e lo sviluppo web utilizzando Java e JavaScript.

Ci sono anche libri che approfondiscono i fondamenti dell’informatica, coprendo argomenti come i linguaggi di base e la computabilità.

Inoltre sono libri di programmazione dedicati alle persone meno esperte o a chi vuole cominciare.

In termini di lunghezza, i libri nell’elenco variano. Alcuni sono relativamente brevi, con circa 90-360 pagine, incentrati su aspetti specifici o materiale introduttivo. D’altra parte, ci sono lavori più estesi, con oltre 600 o quasi 1000 pagine, che forniscono una copertura completa dei rispettivi argomenti.

Anche per quanto riguarda le date di pubblicazione delle varie edizioni c’è un certo livello di variabilità. La maggior parte dei titoli è uscita nel corso degli ultimi anni ma ci sono anche testi che sono stati pubblicati nella metà degli anni 2000. Pearson e Zanichelli sono importanti case editrici che hanno pubblicato diversi libri da questo elenco.

Potrebbero mancare, nell’elenco, testi dedicati ad aree specializzate come l’apprendimento automatico, l’intelligenza artificiale o framework e librerie specifiche.

Lista dei migliori libri sulla programmazione informatica su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla programmazione informatica che si possono trovare su Amazon versione Italia:

Fondamenti di informatica e programmazione in C. Con e-text

Titolo: Fondamenti di informatica e programmazione in C

Sottotitolo: Con e-text

Note: con espansione online

ISBN-13: 978-8865183694

Autore: J. Glenn Brookshear, Stephen G. Kochan, Daniele Peri (a cura di), Valeria Seidita (a cura di)

Editore: Pearson

Edizione: 11 settembre 2014

Pagine: 524

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Programmazione di base e avanzata con Java

Titolo: Programmazione di base e avanzata con Java

Note: con contenuto digitale per download e accesso on line

ISBN-13: 978-8891904577

Autore: Walter Savitch, Daniela Micucci (a cura di)

Traduttore: F. Fiamberti

Editore: Pearson

Edizione: seconda (28 agosto 2018)

Pagine: 954

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti dell’informatica. Linguaggi formali, calcolabilità e complessità

Titolo: Fondamenti dell’informatica

Sottotitolo: Linguaggi formali, calcolabilità e complessità

ISBN-13: 978-8833933795

Autore: Agostino Dovier, Roberto Giacobazzi

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 12 marzo 2020

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coding – Guida facile per principianti

Titolo: Coding – Guida facile per principianti

ISBN-13: 978-8850335299

Autore:

Editore: Apogeo

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Imparare a programmare: Dopo averlo letto sarà facilissimo imparare qualsiasi linguaggio

Titolo: Imparare a programmare

Sottotitolo: Dopo averlo letto sarà facilissimo imparare qualsiasi linguaggio

ISBN-13: 978-1549813610

Autore: Lorenzo Foti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 94

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Programmare: Impara a scrivere qualsiasi tipo di software

Titolo: Programmare

Sottotitolo: Impara a scrivere qualsiasi tipo di software

ISBN-13: 9791716596314, 9781716596315

Autore: Paolo Aliverti

Editore: Lulu.com

Edizione: 9 settembre 2020

Pagine: 354

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti della programmazione. Linguaggio C, strutture dati e algoritmi elementari, C++

Titolo: Fondamenti della programmazione

Sottotitolo: Linguaggio C, strutture dati e algoritmi elementari, C++

ISBN-13: 978-8893850513

Autore: Stefano Berretti, Laura Carnevali, Enrico Vicario

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: seconda (15 settembre 2017)

Pagine: 268

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il linguaggio C. Fondamenti e tecniche di programmazione

Titolo: Il linguaggio C

Sottotitolo: Fondamenti e tecniche di programmazione

Note: con espansione online

ISBN-13: 978-8891901651

Autore: Paul J. Deitel, Harvey M. Deitel

Traduttore: G. Maselli

Editore: Pearson

Edizione: ottava (8 agosto 2016)

Pagine: 637

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Informatica: programmazione

Titolo: Informatica

Sottotitolo: programmazione

ISBN-13: 978-8838662874

Autore: Stefano Ceri, Dino Mandrioli, Licia Sbattella

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (1 maggio 2006)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











