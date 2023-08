I 10 migliori libri sulla pseudoscienza

Questi libri offrono un’esplorazione completa della pseudoscienza, con l’obiettivo di far luce sul confine labile tra scienza e opinione nel discorso pubblico e politico. Affrontano collettivamente vari aspetti della pseudoscienza, fornendo ai lettori gli strumenti per discernere i fatti dalla finzione.

Di cosa parlano i libri sulla pseudoscienza?

Questi libri costituiscono una risorsa preziosa per coloro che sono interessati a comprendere e combattere la pseudoscienza. Offrono approfondimenti storici, critiche sociali, analisi psicologiche ed esami filosofici di questo fenomeno pervasivo, rendendoli adatti a un’ampia gamma di lettori interessati al pensiero critico e all’alfabetizzazione scientifica.

Alcuni testi si concentrano sull’evoluzione storica della pseudoscienza, approfondendone le origini e lo sviluppo. Ne tracciano il percorso dai tempi antichi all’era moderna, esaminando argomenti come fenomeni paranormali, astrologia, contatti extraterrestri e altro ancora. Questi libri evidenziano come le idee pseudoscientifiche si siano infiltrate in vari media e in Internet, spesso senza una valutazione critica.

Un’altra serie di libri enfatizza l’impatto sociale della pseudoscienza. Affrontano domande come se la pseudoscienza sia più diffusa in alcune regioni, i pericoli delle terapie non provate e l’influenza delle convinzioni pseudoscientifiche sul comportamento pubblico, inclusa l’esitazione nei confronti dei vaccini. Questi testi attirano l’attenzione sui pericoli della pseudoscienza, che spesso si basa su dogmi e ideologie immuni al controllo.

Possiamo trovare anche libri che approfondiscono la psicologia dietro la pseudoscienza, esplorando il motivo per cui alcuni individui gravitano verso queste convinzioni. Analizzano il linguaggio emotivo utilizzato dagli pseudoscienziati, facendo luce sui pregiudizi cognitivi che rendono attraente la pseudoscienza.

Inoltre, ci sono testi accademici che affrontano gli aspetti filosofici e di demarcazione della pseudoscienza, fornendo una prospettiva più teorica sull’argomento. Questi libri offrono esami rigorosi del problema della demarcazione, che tenta di distinguere tra scienza autentica e pseudoscienza.

Lista dei migliori libri sulla pseudoscienza su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri sulla pseudoscienza che sono in vendita su Amazon.it:

Breve storia delle pseudoscienze

Titolo: Breve storia delle pseudoscienze

ISBN-13: 978-8836000135

Autore: Marco Ciardi

Editore: Hoepli

Edizione: 5 febbraio 2021

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza, pseudoscienza e fake news. Il metodo scientifico come approccio alla realtà

Titolo: Scienza, pseudoscienza e fake news

Sottotitolo: Il metodo scientifico come approccio alla realtà

ISBN-13: 978-8822046185

Autore: Silvano Fuso

Illustratore: Valeria Vulpi

Prefazione: Piero Angela

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: seconda (8 luglio 2021)

Pagine: 250

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nel paese della pseudoscienza. Perché i pregiudizi minacciano la nostra libertà

Titolo: Nel paese della pseudoscienza

Sottotitolo: Perché i pregiudizi minacciano la nostra libertà

ISBN-13: 978-8807173523

Autore: Gilberto Corbellini

Editore: Feltrinelli

Edizione: 26 settembre 2019

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La società della pseudoscienza. Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni

Titolo: La società della pseudoscienza

Sottotitolo: Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni

ISBN-13: 978-8815280169

Autore: Giuseppe Tipaldo

Editore: Il Mulino

Edizione: 10 gennaio 2019

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il sonno della ragione. Viaggio ai confini della pseudoscienza e della credulità popolare

Titolo: Il sonno della ragione

Sottotitolo: Viaggio ai confini della pseudoscienza e della credulità popolare

ISBN-13: 978-8831433020

Autore: Roberto Fieschi

Prefazione: Telmo Pievani

Editore: Thedotcompany

Edizione: 20 giugno 2020

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Le piramidi le ha costruite Bigfoot

Sottotitolo: Viaggio nell’universo della pseudoscienza

ISBN-13: 978-8898452231

Autore: Claudio Casonato

Editore: Edizioni Epoké

Edizione: 9 luglio 2016

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paranoia, scienza e pseudoscienza. La conoscenza totale

Titolo: Paranoia, scienza e pseudoscienza

Sottotitolo: La conoscenza totale

ISBN-13: 978-8895930138

Autore: Mario Rossi Monti

Editore: Giovanni Fioriti Editore

Edizione: 22 giugno 2016

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem

Titolo: Philosophy of Pseudoscience

Sottotitolo: Reconsidering the Demarcation Problem

ISBN-13: 978-0226051963

Autori: Massimo Pigliucci (a cura di), Maarten Boudry (a cura di)

Editore: University of Chicago Press

Edizione: prima (16 agosto 2013)

Pagine: 478

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Pseudoscience: The Conspiracy Against Science

Titolo: Pseudoscience

Sottotitolo: The Conspiracy Against Science

ISBN-13: 978-0262537049

Autori: Allison B. Kaufman (a cura di), James C. Kaufman (a cura di)

Editore: MIT Press

Edizione: Reprint (12 marzo 2019)

Pagine: 536

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quack Quack: The Threat of Pseudoscience

Titolo: Quack Quack

Sottotitolo: The Threat of Pseudoscience

ISBN-13: 978-1770416581

Autore: Joe Schwarcz

Editore: Ecw Pr

Edizione: 27 settembre 2022

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











