I 10 migliori libri sulla psicocinesi

La psicocinesi, detta anche “telecinesi”, è la presunta capacità di influenzare oggetti, eventi o processi fisici usando il potere mentale o la coscienza. In particolare le persone dotate di psicocinesi sarebbero capaci di spostare gli oggetti facendoli levitare. Il termine “psicocinesi” è stato coniato da JB Rhine, un parapsicologo, negli anni ’30. Nonostante numerose affermazioni e prove aneddotiche, non ci sono prove scientifiche a sostegno dell’esistenza della psicocinesi. Gli studi condotti su questi fenomeni, infatti, non hanno portato a risultati soddisfacenti. In altre parole, nessun esperimento ha mai prodotto prove conclusive che la psicocinesi sia un fenomeno reale. Tuttavia, molte persone credono ancora nella psicocinesi e in altre attività paranormali. Queste convinzioni sono spesso basate su esperienze personali o credenze mistico-religiose. Alcune persone possono essere attratte dall’idea della psicocinesi perché offre la possibilità di ottenere il controllo sul proprio ambiente attraverso il potere mentale.

La psicocinesi è spesso collegata ad altre attività paranormali, come la telepatia, la chiaroveggenza e la precognizione. Questi fenomeni sono spesso raggruppati sotto il termine generico di “parapsicologia” o “psi”.

Di cosa parlano i libri sulla psicocinesi

I libri sulla psicocinesi trattano la teoria, la pratica e la storia del fenomeno. Alcuni dei testi possono anche offrire consigli su come sviluppare abilità psicocinetiche, ad esempio attraverso la meditazione o altre tecniche. Altri possono anche contenere resoconti personali di esperienze psicocinetiche o studi scientifici che hanno tentato di indagare sul fenomeno.

Si tratta di libri che possono rivelarsi molto interessanti per tutte le persone che vogliono esplorare la possibilità della psicocinesi e capire se la possibilità di spostare gli oggetti senza toccarli possa essere davvero presa in considerazione. Questi libri possono essere utili anche per coloro che sono scettici su questi fenomeni e vogliono saperne di più sulla ricerca scientifica che è stata condotta in questo settore.

Libri da leggere sulla psicocinesi

Tra i libri sulla psicocinesi più interessanti troviamo, ovviamente su Amazon, Il primo libro italiano sulla psicocinesi mentre Il mistero della psicocinesi tenta di spiegare, in particolare a livello teorico, come funziona la psicocinesi ed altri fenomeni collegati come le apparizioni di poltergeist, il piegamento di metalli e la levitazione.

Indaga su varie tematiche della parapsicologia e del paranormale, invece, Telepatia, chiaroveggenza, psicocinesi mentre Psicocinesi , di Adrian Clark, si concentra solo su questo fenomeno andando ad esplorare tematiche come le guarigioni, la possibilità che le piramidi possano essere state innalzate solo con la psicocinesi e la possibilità di muovere gli oggetti con la sola concentrazione della mente.

