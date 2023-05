I 10 migliori libri sulla Puglia

La Puglia è una regione del meridione d’Italia che può vantare incantevoli città costiere, note spiagge spesso piene di turisti e tante tradizioni, anche culinarie, che sono una delle maggiori attrattive per i visitatori. L’importanza della Puglia deriva dal suo patrimonio storico e culturale, che vanta siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO come i Trulli di Alberobello, una raccolta di capanne in pietra a forma di cono, e l’intricata architettura barocca del centro storico di Lecce.

Di cosa parlano i libri sulla Puglia?

L’elenco dei libri che hai fornito ruota attorno al tema della Puglia e, in generale, sono utili per chi vuole visitarla. Quasi tutti i libri che elenchiamo sono guide per turisti. Alcune di esse sono pubblicate da Lonely Planet Italia ma in generale tutte contengono informazioni utili ai viaggiatori. Ad esempio contengono consigli pratici su trasporto, alloggio e visite turistiche, informazioni accompagnare da mappe e itinerari dettagliati (o vere e proprie cartine geografiche ripiegate inserite nel libro stesso).

Ci sono anche libri più brevi nell’elenco, come il libro di 144 pagine pubblicato da Marco Polo. Questi libri sono spesso concepiti come guide tascabili, con informazioni condensate per una rapida consultazione. Oltre alle guide di viaggio, alcuni libri si concentrano sugli aspetti culturali e storici della Puglia. Ad esempio, “La storia della Puglia in 100 luoghi memorabili” approfondisce la storia della regione consigliando quelli che sono i luoghi storici assolutamente da visitare.

Considerando le date di pubblicazione, alcuni libri nell’elenco sono stati pubblicati negli ultimi anni, tra il 2019 e il 2022. Queste edizioni probabilmente incorporano informazioni aggiornate, che riflettono gli ultimi sviluppi nell’industria turistica pugliese, come nuove attrazioni, strutture ricettive e ristoranti opzioni.

Lista dei migliori libri sulla Puglia su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sulla Puglia che si possono trovare su Amazon in versione italiana:

Puglia

Titolo: Puglia

ISBN-13: 978-8859256779

Autore: Sabato Angieri, Giacomo Bassi, Matteo Mangili

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: sesta (27 giugno 2019)

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Viaggio sentimentale in Puglia

Titolo: Viaggio sentimentale in Puglia

ISBN-13: 978-8851199845

Autore: Manuela Vitulli

Editore: De Agostini

Edizione: 26 aprile 2022

Pagine: 205

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Puglia

Titolo: Puglia

ISBN-13: 978-8859279846

Autore: Russo William Dello, Matteo Mangili, Rossana Cinzia Rando

Editore: Lonely Planet Italia

Edizione: settima (14 giugno 2022)

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Puglia

Titolo: Puglia

ISBN-13: 978-8836577040

Autore: Antonella Lattanzi

Editore: Touring

Edizione: 1 aprile 2021

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Puglia. Con carta geografica ripiegata

Titolo: Puglia

Sottotitolo: Con carta geografica ripiegata

ISBN-13: 978-8859280095

Autore: Bettina Dürr

Traduttore: A. Nardone

Traduttore: Flavia Peinetti

Editore: Marco Polo

Edizione: quarta (24 giugno 2022)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Puglia

Titolo: La Puglia

ISBN-13: 978-8872128527

Autore:

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Puglia. tra albe e tramonti – edition bilingue

Titolo: Puglia

Sottotitolo: tra albe e tramonti – edition bilingue

ISBN-13: 978-1913620356

Autore: Ghirri Luigi

Editore: Mack

Edizione: Bilingual (1 marzo 2022)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La Puglia

Titolo: La Puglia

ISBN-13: 978-8836545568

Autore: Touring

Editore: Touring

Edizione: 4 febbraio 2009

Pagine: 576

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La storia della Puglia in 100 luoghi memorabili

Titolo: La storia della Puglia in 100 luoghi memorabili

ISBN-13: 978-8822721570

Autore: Stefania Mola

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 31 ottobre 2018

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Puglia

Titolo: La Puglia

ISBN-13: 978-8872128527

Autore:

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla Puglia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla Puglia