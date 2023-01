I 10 migliori libri sulla realtà

È difficile spiegare cosa sia la realtà. Si tratta di un concetto complesso con tantissime sfaccettature ma forse la si può definire come lo stato delle cose così come esistono nel mondo, indipendentemente dalle nostre stesse percezioni o dall’interpretazione che possiamo dare attraverso esse.

Si potrebbe banalmente dire che ciò che percepiamo (ad esempio ciò che vediamo con i nostri occhi) possa essere definito realtà ma la verità è che l’argomento è molto più complesso.

La nostra comprensione della realtà

Quel che sembra certo, però, è che la nostra comprensione della realtà, anche a livello scientifico, sia ancora oggi troppo limitata anche a causa dei nostri pregiudizi cognitivi e percettivi. Il campo di ricerca relativo alla realtà, ad esempio quello sulla fisica quantistica e sul mondo elementare, ci suggerisce sempre più che la nostra comprensione della realtà dovrebbe essere molto più fluida di quanto abbiamo calcolato in precedenza.

Cosa possono trattare i libri sulla realtà

I libri sulla realtà presenti su Amazon in lingua italiana esplorano proprio queste caratteristiche di pensiero. Alcuni di essi possono approfondire la natura della realtà da un punto di vista molto più scientifico, ad esempio parlando della meccanica quantistica e di come funziona la realtà a livello delle particelle elementari. Altri libri, invece, possono affrontare la realtà dal punto di vista filosofico o psicologico esplorando le implicazioni di queste prospettive per la nostra comprensione di noi stessi e del mondo che ci circonda.

Altri libri, poi, possono trattare idee ancora più speculative come la possibilità che possono esistere realtà parallele nascoste del tutto alla nostra percezione o l’idea che tutta la realtà non sia altro che una simulazione computerizzata realizzata da una civiltà intelligente a noi inaccessibile.

Libri scientifici sulla realtà

Tra i migliori libri scientifici sulla realtà segnaliamo soprattutto La realtà non è come ci appare dello scienziato Carlo Rovelli, che tratta la realtà dal punto di vista quantistico ed elementare, e un libro ancora più dettagliato, La strada che porta alla realtà , un volume di oltre 1200 pagine del matematico scienziato Roger Penrose, un libro intellettualmente ampio che parla anche delle più recenti scoperte sulla fisica e sull’universo.

Libri filosofici o psicologici sulla realtà

Per quanto riguarda i libri che trattano la realtà dal punto di vista filosofico o psicologico segnaliamo La realtà come costruzione sociale , che si concentra su come le società umane percepiscono le cose “reali” e su come queste percezioni possono cambiare di società in società, e Realtà di Mario De Caro, un filosofo e professore di filosofia morale dell’Università Roma Tre.

Lista dei migliori libri sulla realtà su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri sulla realtà che si possono trovare su Amazon italiano:

La realtà non è come ci appare. La struttura elementare delle cose

Titolo: La realtà non è come ci appare

Sottotitolo: La struttura elementare delle cose

ISBN-13: 978-8860306418

Autore: Carlo Rovelli

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 15 gennaio 2014

Pagine: 241

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La realtà come costruzione sociale

Titolo: La realtà come costruzione sociale

ISBN-13: 978-8815061584

Autore: Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Alessandra Sofri Peretti (a cura di)

Traduttore: Marta Sofri Innocenti

Editore: Il Mulino

Edizione: 4 settembre 1997

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Realtà

Titolo: Realtà

ISBN-13: 978-8833928074

Autore: Mario De Caro

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 17 settembre 2020

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La realtà in gioco

Titolo: La realtà in gioco

ISBN-13: 978-8838787959

Autore: Jane McGonigal

Editore: Apogeo Education

Edizione: prima (1 maggio 2011)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’illusione della realtà. Come l’evoluzione ci inganna sul mondo che vediamo

Titolo: L’illusione della realtà

Sottotitolo: Come l’evoluzione ci inganna sul mondo che vediamo

ISBN-13: 978-8833934501

Autore: Donald Hoffman

Traduttore: Francesca Pe’

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 4 giugno 2020

Pagine: 346

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Teoria e realtà. Introduzione alla filosofia della scienza

Titolo: Teoria e realtà

Sottotitolo: Introduzione alla filosofia della scienza

ISBN-13: 978-8832853452

Autore: Peter Godfrey-Smith

Traduttore: Silvia Tossut

Editore: Cortina Raffaello

Edizione: 13 gennaio 2022

Pagine: 428

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La realtà nascosta. Universi paralleli e leggi profonde del cosmo

Titolo: La realtà nascosta

Sottotitolo: Universi paralleli e leggi profonde del cosmo

ISBN-13: 978-8806235741

Autore: Brian Greene

Traduttore: Simonetta Frediani

Editore: Einaudi

Edizione: 3 ottobre 2017

Pagine: 449

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La strada che porta alla realtà. Le leggi fondamentali dell’universo

Titolo: La strada che porta alla realtà

Sottotitolo: Le leggi fondamentali dell’universo

ISBN-13: 978-8817103008

Autore: Roger Penrose

Traduttore: Emilio Diana

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 3 ottobre 2018

Pagine: 1218

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una realtà separata. Nuove conversazioni con don Juan

Titolo: Una realtà separata

Sottotitolo: Nuove conversazioni con don Juan

ISBN-13: 978-8817064736

Autore: Carlos Castaneda

Traduttore: M. Panatero

Traduttore: T. Pecunia Bassani

Editore: Rizzoli

Edizione: 17 aprile 2013

Pagine: 309

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scrivere la realtà. L’arte del saggio perfetto

Titolo: Scrivere la realtà

Sottotitolo: L’arte del saggio perfetto

ISBN-13: 978-8842828273

Autore: Brian Dillon

Traduttore: Andrea Sirotti

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 20 gennaio 2023

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla realtà





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla realtà