I 10 migliori libri sulla respirazione

La respirazione è un gesto che facciamo di continuo e al quale spesso non rimandiamo alcun pensiero. In realtà la respirazione è molto importante per diversi aspetti della vita, finanche quella quotidiana. Imparare a respirare “bene”, per esempio, può essere positivo per limare i livelli dello stress mentre la stessa respirazione può essere importante per l’allenamento o per lo sport. Su Amazon i libri sulla respirazione sono sorprendentemente numerosi, cosa che indica che l’argomento interessa a molti lettori. Alcuni di questi libri si interessano alla respirazione in seno alle pratiche yoga mentre altri trattano il fenomeno più “scientificamente” riportando i vari aspetti biologici.

Lista dei migliori libri sulla respirazione su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla respirazione che si trovano su Amazon:

La scienza del respiro

Titolo: La scienza del respiro

ISBN-10: 8855051002

ISBN-13: 9788855051002

Autore: Mike Maric

Prefazione: Marco Bianchi

Editore: Vallardi A.

Edizione: 7 novembre 2019

Pagine: 221

Formato: Copertina rigida

Recensioni: vedi







L’arte di respirare. La nuova scienza per rieducare un gesto naturale

Titolo: L’arte di respirare. La nuova scienza per rieducare un gesto naturale

ISBN-10: 8855230971

ISBN-13: 9788855230971

Autore: James Nestor

Traduttore: Teresa Albanese

Editore: Aboca Edizioni

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 348

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fisiologia della respirazione. L’essenziale

Titolo: Fisiologia della respirazione. L’essenziale

ISBN-10: 8829932467

ISBN-13: 9788829932467

Autore: John B. West, Andrew M. Luks, Daniela Negrini (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 1 marzo 2022

Pagine: 280

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il potere antistress del respiro. Il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza

Titolo: Il potere antistress del respiro

Sottotitolo: Il metodo per abbandonare definitivamente ansia, tensioni e stanchezza

ISBN-10: 8855050180

ISBN-13: 9788855050180

Autore: Mike Maric

Prefazione: Filippo Ongaro

Editore: Vallardi A.

Edizione: 4 giugno 2020

Pagine: 224

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Yoga del Respiro NPE

Titolo: Yoga del Respiro NPE

ISBN-10: 8828504863

ISBN-13: 9788828504863

Autore: Schirner Markus

Editore: MACRO EDIZIONI – BIS

Edizione: seconda (19 maggio 2020)

Pagine: 144

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Pranayama. La dinamica del respiro

Titolo: Pranayama. La dinamica del respiro

ISBN-10: 8834002889

ISBN-13: 9788834002889

Autore: André Van Lysebeth

Editore: Astrolabio Ubaldini

Edizione: Prima edizione (1 novembre 1978)

Pagine: 284

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La respirazione e la salute

Titolo: La respirazione e la salute

ISBN-10: 8880317302

ISBN-13: 9788880317302

Autore: yogi Ramacharaka

Editore: Edizioni Brancato

Edizione: 14 ottobre 2014

Pagine: 114

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Fisiologia della respirazione. L’essenziale

Titolo: Fisiologia della respirazione. L’essenziale

ISBN-10: 8829928743

ISBN-13: 9788829928743

Autore: John B. West, Andrew M. Luks, Daniela Negrini (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: sesta (13 dicembre 2017)

Pagine: 270

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Respirazione e high performance: 1

Titolo: Respirazione e high performance: 1

ISBN-10: 8860286659

ISBN-13: 9788860286659

Autore: Mike Maric

Prefazione: Giovanni Malagò

Editore: Calzetti Mariucci

Edizione: prima (17 giugno 2022)

Pagine: 192

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Respirazione olotropica Teoria e pratica

Titolo: Respirazione olotropica Teoria e pratica

ISBN-10: 8807893087

ISBN-13: 9788807893087

Autore: Grof

Editore: Feltrinelli

Edizione: 20 febbraio 2020

Pagine: 320

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











FAQ sui libri sulla respirazione





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla respirazione









