I 10 migliori libri sulla ricerca scientifica

La ricerca scientifica può essere definita come il processo sistematico ed empirico di indagine sui fenomeni tramite l’acquisizione di nuove conoscenze e la correzione e integrazione delle conoscenze precedenti. Alla base della ricerca scientifica ci sono concetti come l’osservazione, la sperimentazione e l’analisi dei dati.

La ricerca scientifica è importantissima perché può portare a scoperte, innovazioni e soluzioni a problemi a beneficio della società e, in generale, di tutta l’umanità. Comprendere il mondo che ci circonda certamente migliora le nostre vite e fa progredire le nostre conoscenze.

Di cosa parlano i libri sulla ricerca scientifica?

Alcuni dei libri dedicati alla ricerca scientifica, tra quelli presenti su Amazon, parlano dei metodi di ricerca, delle analisi dei dati e di concetti come la progettazione sperimentale, la scrittura e la pubblicazione degli studi e l’etica. Alcuni libri offrono suggerimenti pratici, esempi e studi di casi, mentre altri sono più teorici e concettuali.

A chi sono destinati i libri sulla ricerca scientifica?

Si tratta di libri indirizzati sia le persone comuni interessate al mondo della ricerca scientifica che ai ricercatori e ai professionisti del settore. Questi ultimi in particolare possono trarre spunto da questi libri per perfezionare e “limare” i propri metodi di ricerca nonché le modalità che usano per analizzare i dati o per pubblicare i propri studi. Naturalmente possono essere utili anche per gli studenti che vogliono imparare a condurre ricerche e a scrivere appropriatamente i risultati che hanno ottenuto negli studi.

Lista dei migliori libri sulla ricerca scientifica su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla ricerca scientifica che sono in vendita su Amazon italiano:

La chiave, la luce e l’ubriaco. Come si muove la ricerca scientifica

Titolo: La chiave, la luce e l’ubriaco

Sottotitolo: Come si muove la ricerca scientifica

ISBN-13: 978-8883235504

Autore: Giorgio Parisi

Editore: Di Renzo Editore

Edizione: seconda (9 ottobre 2021)

Pagine: 80

Formato: copertina flessibile







Serendipità. L’inatteso nella scienza

Titolo: Serendipità

Sottotitolo: L’inatteso nella scienza

ISBN-13: 978-8832853582

Autore: Telmo Pievani

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







Scienza senza maiuscola. L’etica della ricerca per una cittadinanza scientifica

Titolo: Scienza senza maiuscola

Sottotitolo: L’etica della ricerca per una cittadinanza scientifica

ISBN-13: 978-8875788773

Autore: Daniela Ovadia, Fabio Turone

Editore: Codice

Edizione: 28 aprile 2021

Pagine: 205

Formato: copertina flessibile







Invito alla ricerca. Metodologia e tecniche del lavoro scientifico

Titolo: Invito alla ricerca

Sottotitolo: Metodologia e tecniche del lavoro scientifico

ISBN-13: 978-8821306464

Autore: José M. Prellezo García, M. Jesús García

Editore: LAS

Edizione: 1 gennaio 2007

Pagine: 358

Formato: copertina flessibile







Lo studio di caso nella ricerca scientifica

Titolo: Lo studio di caso nella ricerca scientifica

ISBN-13: 978-8883586873

Autore: Robert K. Yin

Editore: Armando Editore

Edizione: 1 maggio 2005

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







Per soli uomini. Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design

Titolo: Per soli uomini

Sottotitolo: Il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design

ISBN-13: 978-8875789282

Autore: Griglié Emanuela, Guido Romeo

Prefazione: Enrico Giovannini

Editore: Codice

Edizione: 17 febbraio 2021

Pagine: 145

Formato: copertina flessibile







Scoperta. Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l’Italia

Titolo: Scoperta

Sottotitolo: Come la ricerca scientifica può aiutare a cambiare l’Italia

ISBN-13: 978-8875787264

Autore: Roberto Defez

Editore: Codice

Edizione: 15 febbraio 2018

Pagine: 172

Formato: copertina flessibile







La medicina del futuro. La ricerca scientifica che riporta al centro la persona

Titolo: La medicina del futuro

Sottotitolo: La ricerca scientifica che riporta al centro la persona

ISBN-13: 978-8828527916

Autore: Fais Stefano

Editore: Macro Edizioni

Edizione: Prima edizione (22 novembre 2022)

Pagine: 136

Formato: copertina flessibile







Metodologia della ricerca scientifica per la biologia cellulare e molecolare: Seconda edizione

Titolo: Metodologia della ricerca scientifica per la biologia cellulare e molecolare

Sottotitolo: Seconda edizione

ISBN-13: 978-1976214318

Autore: Marco Crescenzi

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: seconda

Pagine: 230

Formato: copertina flessibile











