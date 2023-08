I 10 migliori libri sulla rinoplastica

Dopo un’approfondita ricerca e un’attenta considerazione delle offerte disponibili su Amazon, abbiamo stilato una classifica di libri sulla rinoplastica. Questi testi approfondiscono il multiforme mondo della chirurgia nasale, fornendo preziosi spunti per una vasta gamma di lettori, dai chirurghi in erba che cercano di affinare le proprie capacità alle persone che contemplano questa procedura trasformativa.

Di cosa parlano i libri sulla rinoplastica?

Il tema centrale di questi lavori è la ricerca di migliorare l’estetica nasale considerando gli aspetti funzionali del naso. Esplorano collettivamente le tecniche, le filosofie e le complessità della rinoplastica.

Pressoché tutti i libri trattano le principali tecniche chirurgiche legate alla rinoplastica. Ad esempio, “Rinoplastica chiusa: Manuale tecnico illustrato” approfondisce la rinoplastica chiusa, concentrandosi sulla preservazione dell’anatomia e della funzione nasale. Si tratta di una guida pratica basata sulla vasta esperienza dell’autore con questa tecnica. “Rinoplastica: un atlante anatomico e clinico” offre invece un’esplorazione approfondita dell’anatomia coinvolta nelle procedure di rinoplastica.

Un’altra serie di testi, tra cui “Le vie della rinoplastica”, adotta un approccio più ampio, discutendo i diversi approcci all’interno della rinoplastica. Esamina l’evoluzione delle tecniche, dagli approcci chiusi a quelli aperti, evidenziando le sfumature di ciascuna.

“Rinoplastica proporzionata” si distingue perché affronta non solo le opzioni chirurgiche ma anche gli approcci non chirurgici per migliorare l’aspetto nasale. Questo libro sottolinea l’importanza di scegliere il professionista giusto per il lavoro.

Per coloro che sono interessati alle conoscenze di base della rinoplastica, “Rinoplastica: Atlante di chirurgia plastica” fornisce spunti preziosi mentre, tra i libri in inglese (nella lista ce ne sono quattro), “Mastering Rhinoplasty” e “Rhinoplasty: Expert Consult Premium Edition” fungono entrambi da riferimenti completi per chirurghi e studenti. Questi testi approfondiscono tecniche avanzate, complicazioni e considerazioni a vari livelli sulla rinoplastica.

Lista dei migliori libri sulla rinoplastica su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sulla rinoplastica che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 4 sono in inglese):

Le vie della rinoplastica. Filosofie a confronto

Titolo: Le vie della rinoplastica

Sottotitolo: Filosofie a confronto

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8897438649

Autori: Armando Boccieri, Valerio Finocchi, Tito Marianetti, Lara Romanelli (a cura di)

Editore: Acta Medica Edizioni

Edizione: illustrata (31 maggio 2021)

Pagine: 614

Formato: copertina rigida







Rinoplastica chiusa. Manuale tecnico illustrato

Titolo: Rinoplastica chiusa

Sottotitolo: Manuale tecnico illustrato

ISBN-13: 978-8897438700

Autori: Carlo Gasperoni, Lucia Oggianu (a cura di), Giuseppe Roccucci (a cura di)

Illustratore: Massimiliano Crespi

Editore: Acta Medica Edizioni

Edizione: Prima edizione (31 marzo 2022)

Pagine: 237

Formato: copertina rigida







Rinoplastica. Atlante di chirurgia plastica

Titolo: Rinoplastica

Sottotitolo: Atlante di chirurgia plastica

ISBN-13: 978-8886669863

Autori: Peter J. Taub, Stephen B. Baker, G. Onesti (a cura di)

Traduttore: N. Scuderi

Editore: EMSI

Edizione: 1 dicembre 2012

Pagine: 158

Formato: copertina rigida







Rinoplastica

Titolo: Rinoplastica

ISBN-13: 978-8829920273

Autore: Klinger – Guidarelli

Editore: Piccin

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 294

Formato: copertina rigida







Rinoplastica. Atlante di chirurgia pratica

Titolo: Rinoplastica

Sottotitolo: Atlante di chirurgia pratica

Note: con DVD

ISBN-13: 978-8884650481

Autore: Valerio Micheli Pellegrini

Editore: SEE Firenze

Edizione: Prima edizione (1 gennaio 2005)

Pagine: 614

Formato: copertina rigida







Rhinoplasty: An Anatomical and Clinical Atlas

Titolo: Rhinoplasty

Sottotitolo: An Anatomical and Clinical Atlas

ISBN-13: 978-3319673134

Autori: Rollin K. Daniel, Péter Pálházi

Editore: Springer Nature

Edizione: Reprint (22 marzo 2018)

Pagine: 345

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Rhinoplasty

Titolo: Rhinoplasty

ISBN-13: 978-0071590495

Autori: Peter J. Taub, Stephen Baker, Stephen Baker

Editore: McGraw Hill/Medical

Edizione: New (16 febbraio 2012)

Pagine: 168

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Mastering Rhinoplasty: A Comprehensive Atlas of Surgical Techniques with Integrated Video Clips

Titolo: Mastering Rhinoplasty

Sottotitolo: A Comprehensive Atlas of Surgical Techniques with Integrated Video Clips

ISBN-13: 978-3642014017

Autore: Rollin K. Daniel

Illustratore: Jaye Schlesinger

Collaboratore: Chuck Cox

Editore: Springer Nature

Edizione: 2 Har

Pagine: 449

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Rhinoplasty: Expert Consult Premium Edition – Enhanced Online Features and Print, 1e

Titolo: Rhinoplasty

Sottotitolo: Expert Consult Premium Edition – Enhanced Online Features and Print, 1e

ISBN-13: 978-1416037514

Autori: Bahman Guyuron MD, Bahman Guyuron MD FACS

Editore: Saunders

Edizione: prima (15 maggio 2012)

Pagine: 468

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











