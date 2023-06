I 10 migliori libri sulla rivoluzione digitale

In questa selezione di libri su Amazon, abbiamo scelto titoli che approfondiscono il tema della rivoluzione digitale. Questi libri forniscono prospettive approfondite sull’impatto della digitalizzazione su vari aspetti della nostra vita, che vanno dall’ideologia e dalla psicologia al business e al management.

Di cosa parlano i libri sulla rivoluzione digitale?

La rivoluzione digitale ha trasformato il modo in cui viviamo, comunichiamo e interagiamo con il mondo. Ha creato nuove opportunità, infranto vecchie barriere e dato origine a una pletora di informazioni e possibilità. Tuttavia, è essenziale esaminare criticamente questa rivoluzione e le sue ideologie sottostanti. Un libro di questa raccolta, L’ultima ideologia , offre un’analisi stimolante della rivoluzione digitale, mettendo in discussione se si tratta di una vera ideologia con i suoi miti, profeti e bugie. Un altro libro, Guida psicologica alla rivoluzione digitale , esplora l’impatto psicologico della rivoluzione digitale. Evidenzia come le nuove tecnologie hanno influenzato il nostro cervello, il comportamento e gli stili di vita. I professionisti della salute mentale, ma anche genitori, educatori, manager e decisori politici, sono chiamati a sviluppare la consapevolezza dei rischi psicofisici, relazionali e sociali associati alla digitalizzazione.

Dentro la rivoluzione digitale adotta un approccio proattivo all’evoluzione digitale. Riconosce che l’uso pervasivo di macchine e algoritmi ha trasformato il modo in cui le aziende operano, gestiscono le funzioni e creano valore. In Rivoluzione Digitale Italiana , il focus è sulla posizione dell’Italia nella rivoluzione digitale. L’autore sostiene che l’Italia è diventata una “colonia digitale” al servizio delle potenze straniere, due decenni dopo l’adozione diffusa di Internet.

La rivoluzione digitale ha permeato quasi ogni aspetto della nostra vita, dall’istruzione e dal commercio all’intrattenimento e all’assistenza sanitaria. Il libro Etica dell’intelligenza artificiale esplora la natura dell’intelligenza artificiale (AI) e le sue implicazioni etiche. Luciano Floridi, l’autore, affronta la necessità di uno sforzo collettivo per comprendere meglio le sfide etiche poste da questa nuova “entità”.

Per coloro che sono interessati ad esplorare le conseguenze sociali della rivoluzione digitale, Incoscienza digitale di Michele Petrocelli è una lettura può rilevarsi utile. Il libro approfondisce le conseguenze della quarta rivoluzione industriale sulle nostre vite, sul lavoro e sul tessuto complessivo della società. In The Future of Money di Eswar S. Prasad, l’unico testo inglese della lista, i lettori approfondiscono la trasformazione delle valute e della finanza nel era digitale. Prasad esplora come le innovazioni finanziarie, inclusa l’ascesa delle criptovalute, rimodelleranno le economie e ridefiniranno il concetto stesso di denaro.

Lista dei migliori libri sulla rivoluzione digitale su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sulla rivoluzione digitale che sono in vendita su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale

Titolo: L’ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale

ISBN-13: 978-8858146750

Autore: Gabriele Balbi

Editore: Laterza

Edizione: 17 febbraio 2022

Pagine: 168

Guida psicologica alla rivoluzione digitale. I pericoli delle tecnopatologie, le opportunità delle psicotecnologie

Titolo: Guida psicologica alla rivoluzione digitale

Sottotitolo: I pericoli delle tecnopatologie, le opportunità delle psicotecnologie

ISBN-13: 978-8809941212

Autori: Luca Bernardelli, Bettiga Riccardo (Dopo)

Prefazione: Giuseppe Riva

Editore: Giunti Editore

Edizione: 23 marzo 2022

Pagine: 208

Dentro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell’impresa e del management

Titolo: Dentro la rivoluzione digitale

Sottotitolo: Per una nuova cultura dell’impresa e del management

ISBN-13: 978-8892115248

Autori: Enzo Rullani, Francesco Rullani

Editore: Giappichelli

Edizione: 26 giugno 2018

Pagine: 337

Rivoluzione Digitale Italiana: dal colonialismo all’indipendenza tecnologica

Titolo: Rivoluzione Digitale Italiana

Sottotitolo: dal colonialismo all’indipendenza tecnologica

ISBN-13: 978-1707804801

Autore: Giulio Giorgetti

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 243

La cultura dell’intelligenza artificiale. Vita quotidiana e rivoluzione digitale

Titolo: La cultura dell’intelligenza artificiale

Sottotitolo: Vita quotidiana e rivoluzione digitale

ISBN-13: 978-8875789480

Autore: Anthony Elliott

Traduttore: Gianni Pannofino

Editore: Codice

Edizione: 8 settembre 2021

Pagine: 293

Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio

Titolo: Ricordati di me

Sottotitolo: La rivoluzione digitale tra memoria e oblio

ISBN-13: 978-8833933351

Autore: Davide Sisto

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 20 febbraio 2020

Pagine: 160

Etica dell’intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide

Titolo: Etica dell’intelligenza artificiale

Sottotitolo: Sviluppi, opportunità, sfide

ISBN-13: 978-8832854091

Autore: Luciano Floridi

Traduttore: Massimo Durante

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 3 marzo 2022

Pagine: 384

Incoscienza digitale. La risposta alla rivoluzione digitale tra innovazione, sorveglianza e postdemocrazia

Titolo: Incoscienza digitale

Sottotitolo: La risposta alla rivoluzione digitale tra innovazione, sorveglianza e postdemocrazia

ISBN-13: 9791280660244

Autore: Michele Petrocelli

Editore: Lastaria Edizioni

Edizione: 9 settembre 2022

Pagine: 444

The Future of Money: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance

Titolo: The Future of Money

Sottotitolo: How the Digital Revolution Is Transforming Currencies and Finance

ISBN-13: 978-0674258440

Autore: Eswar S. Prasad

Editore: Belknap Pr

Edizione: 21 settembre 2021

Pagine: 485

Formato: copertina rigida

Note: in inglese









FAQ sui libri sulla rivoluzione digitale





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla rivoluzione digitale