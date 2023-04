I 10 migliori libri sulla Roma calcio

La AS Roma è la principale squadra della città di Roma insieme alla SS Lazio. La squadra ha vinto tre scudetti ed è una di quelle con il maggior numero di tifosi in Italia. Ci sono diversi libri sulla Roma presenti su Amazon e spesso si tratta di libri che raccontano aneddoti storici, storie e curiosità varie non solo sulla squadra e sui grandi campioni che hanno giocato per il team ma anche su altri aspetti come i tifosi e la passione “giallorossa”.

Uno dei testi più interessanti presenti su Amazon è AS Roma dimmi cos’è , un libro scritto per celebrare i novant’anni dalla fondazione con tantissime informazioni e tante foto che diversi utenti, sempre su Amazon, hanno apprezzato tanto. Sullo stesso sito è presente anche Storie e curiosità sulla grande AS Roma che non ti hanno mai raccontato , altro libro sulla squadra giallorossa che ha ottenuto un gran successo (tra l’altro dello stesso autore, Luca Pelosi), e Ti racconto i campioni della Roma , scritto dall’ex calciatore Damiano Tommasi che ha giocato proprio in questa squadra.

Per chi ama le curiosità si segnala anche Forse non tutti sanno che la grande Roma di Claudio Colaiacomo, una raccolta di storie particolari, spesso inedite, mentre per chi è interessato ai tifosi della Roma si consiglia Nel cuore della Sud .

Lista dei migliori libri sulla Roma calcio su Amazon

Ecco la top list dei 10 migliori libri sulla Roma calcio che si trovano su Amazon italiano:

AS Roma dimmi cos’è. La più grande storia mai raccontata

Titolo: AS Roma dimmi cos’è

Sottotitolo: La più grande storia mai raccontata

ISBN-13: 978-8857236759

Autore: Luca Pelosi (a cura di), Tonino Cagnucci (a cura di)

Editore: Skira

Edizione: 7 dicembre 2017

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Storie e curiosità sulla grande AS Roma che non ti hanno mai raccontato

Titolo: Storie e curiosità sulla grande AS Roma che non ti hanno mai raccontato

ISBN-13:

Autore: Luca Pelosi

Editore: Licenza – Newton Compton Editori

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 374

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ti racconto i campioni della Roma

Titolo: Ti racconto i campioni della Roma

ISBN-13: 978-8858035412

Autore: Damiano Tommasi

Illustratore: Paolo Castaldi

Editore: Gribaudo

Edizione: 29 aprile 2021

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I campioni che hanno fatto grande l’AS Roma

Titolo: I campioni che hanno fatto grande l’AS Roma

ISBN-13: 978-8822736147

Autore: Tiziano Riccardi (a cura di)

Prefazione: Luca Pelosi

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 28 novembre 2019

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Diventare Mourinho. Lui ha cambiato la Roma. Roma ha cambiato lui

Titolo: Diventare Mourinho

Sottotitolo: Lui ha cambiato la Roma. Roma ha cambiato lui

ISBN-13: 978-8820076795

Autore: Ivan Zazzaroni

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 4 ottobre 2022

Pagine: 249

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Roma il Grande Libro

Titolo: Roma il Grande Libro

ISBN-13: 978-8831472029

Autore: Fabio Lo Cascio

Illustratore: Vincenzo Lo Verde

Collaboratore: Salvo Di matteo

Editore: Return srl

Edizione: illustrata (23 dicembre 2019)

Pagine: 610

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La storia della grande AS Roma in 501 domande e risposte

Titolo: La storia della grande AS Roma in 501 domande e risposte

ISBN-13:

Autore: Luca Pelosi

Editore: Licenza – Newton Compton Editori

Edizione: 31 ottobre 2019

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Francesco Totti. A difesa di un amore eterno

Titolo: Francesco Totti

Sottotitolo: A difesa di un amore eterno

ISBN-13: 978-8832230499

Autore: Patrick Iannarelli

Editore: Gianluca Iuorio Urbone Publishing

Edizione: 4 giugno 2021

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla Roma calcio





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla Roma calcio