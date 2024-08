I 10 migliori libri sulla Roma del Seicento

Questa selezione di libri approfondisce gli intricati aspetti storici, artistici e culturali della Roma del XVII secolo. Offre ai lettori una panoramica completa della sua politica, della società e delle conquiste artistiche, dal movimento barocco all’alchimia e all’influenza della religione.

Di cosa parlano i libri sulla Roma del Seicento

Roma barocca di Renata Ago offre un’analisi approfondita della Roma del XVII secolo, evidenziandone il ruolo fondamentale nel movimento barocco. Il libro intreccia in modo intricato analisi di arte, cultura e politica, rivelando una città in cui l’innovazione coesisteva con una rigida censura. Esamina le complesse relazioni tra potere, religione e società, descrivendo un ambiente vibrante ma controverso in cui diverse classi sociali, dalla nobiltà alla gente comune, svolgevano ruoli significativi. Viene discussa la centralità decrescente di Roma in Europa, insieme all’influenza duratura delle sue reti di informazione e ai conflitti interni alle sue élite dominanti.

Saeculum sanctorum di Massimiliano Ghilardi si concentra sul fervore religioso della Roma del XVII secolo, in particolare sulle sue catacombe, reliquie e pratiche devozionali. Il libro offre approfondimenti sugli spazi sacri della città e sul significato che avevano per i suoi abitanti. Il testo approfondisce i modi in cui questi luoghi religiosi venivano venerati e come contribuivano al tessuto spirituale e culturale di Roma durante questo periodo. Offre uno sguardo dettagliato all’intreccio tra fede e vita quotidiana, riflettendo la profonda devozione religiosa che permeava la città.

Alchimia del Seicento a Roma , curato da Maria Teresa Carani, porta i lettori in un insolito viaggio attraverso gli aspetti meno noti della Roma del XVII secolo, concentrandosi sulla pratica dell’alchimia. Scopre le vite di individui, che vanno dagli ecclesiastici ai reali, che erano affascinati dalla ricerca dell’Ars Magna, o Grande Opera dell’alchimia. La narrazione segue le storie di personaggi di spicco come il cardinale Francesco Maria Del Monte e la regina Cristina di Svezia, esplorando il mondo segreto degli studi alchemici e i luoghi di Roma in cui queste pratiche fiorirono.

Apes urbanae di Ingo Herklotz getta luce sui vivaci circoli intellettuali e artistici della Roma del XVII secolo. Il libro esplora le vite di studiosi, mecenati e artisti che hanno contribuito al panorama culturale della città. Attraverso le interazioni tra questi gruppi, il testo illustra il ricco scambio di idee e gli sforzi collaborativi che hanno alimentato i successi artistici e intellettuali di Roma durante questo periodo.

Dipingere per profitto di Richard Spear esamina la vita economica dei pittori nella Roma del XVII secolo. Offre un resoconto dettagliato di come gli artisti gestivano gli aspetti commerciali della loro professione. Il libro approfondisce le strategie finanziarie impiegate dagli artisti, i mecenati con cui lavoravano e le più ampie forze di mercato che influenzavano le loro carriere. Fornisce inoltre approfondimenti sulle realtà economiche dell’essere un artista in un’epoca in cui l’arte era sia una passione che un mezzo di sostentamento, evidenziando la relazione spesso complessa tra arte e commercio.

Collezionismo e libero mercato nella Roma del Seicento di Antonella Pampalone esplora il collezionismo e il mercato dell’arte nella Roma del XVII secolo attraverso la vita di Marcantonio De Marchis, un importante mercante di seta e collezionista d’arte. Il testo esamina la dispersione della collezione di De Marchis dopo la sua morte, dimostrando come il suo collezionismo d’arte fosse influenzato dai suoi interessi commerciali nel commercio della seta. Il libro discute anche della clientela internazionale che De Marchis attrasse e di come il suo acume negli affari gli permise di navigare efficacemente nel mercato dell’arte.

L’idea del bello offre un’esplorazione dettagliata della Roma del XVII secolo attraverso la lente di Giovan Pietro Bellori, un critico d’arte e biografo. Il libro offre uno sguardo approfondito ai capolavori artistici e architettonici dell’epoca, guidando i lettori attraverso le opere più significative della città. Discute anche le idee di Bellori sulla bellezza e l’arte, che hanno influenzato la definizione degli standard estetici del periodo barocco.

Le chiese spagnole nella Roma del Seicento e del Settecento di Alessandra Anselmi esplora le chiese spagnole della Roma del XVII e XVIII secolo, offrendo un esame dettagliato della loro architettura e del loro significato artistico. Il libro fornisce approfondimenti sull’influenza della cultura spagnola sul panorama religioso di Roma, evidenziando le caratteristiche uniche di queste chiese.

Il gusto delle cose di Renata Ago porta i lettori nella vita quotidiana delle persone comuni nella Roma del XVII secolo esaminando gli oggetti che usavano e apprezzavano. Il testo esplora come venivano arredate le case, quali cibi venivano preparati e consumati e come si vestivano le persone. Esamina anche i tipi di libri che venivano letti e gli oggetti decorativi che adornavano i loro spazi abitativi. Basato sulla ricerca d’archivio, il libro fornisce un senso tangibile della cultura materiale dell’epoca, aprendo una finestra sulle esperienze quotidiane degli abitanti di Roma.

Percorsi di storia artistica e storiografia di Carmelo Occhipinti fornisce un’analisi approfondita dell’evoluzione della storiografia artistica in Italia e in Europa tra il XVII e il XVIII secolo. Il libro discute di come la storia dell’arte sia stata plasmata dai principali testi del periodo, offrendo nuove prospettive sui grandi maestri del Rinascimento e sulla loro eredità. Esamina inoltre l’espansione del mercato dell’arte, la diffusione della conoscenza e la mutevole geografia artistica.

