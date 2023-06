I 10 migliori libri sulla roulette

Sei affascinato dal gioco della roulette? Vuoi saperne di più sui suoi meccanismi, la sua storia e le sue strategie? Questo assortimento di libri offre un’esplorazione completa di questo gioco fornendo preziose informazioni e tecniche sia per i principianti che per i giocatori esperti.

Avvertenze

Ricordiamo che il gioco d’azzardo, anche quello on-line, può essere dannoso e che è sempre bene non farsi prendere la mano. Inoltre in casi in cui il limite è già stato superato può essere molto utile rivolgersi a personale esperto nelle problematiche legate al gioco d’azzardo.

Di cosa parlano i libri sulla roulette?

Questi libri parlano di vari aspetti di questo gioco, dalle origini alle strategie avanzate, offrendo una ricchezza di informazioni ma, in alcuni casi, anche di aneddoti storici o storie personali.

Un libro degno di nota, Da zero a trentasei , fornisce una guida completa alla roulette, al diving nella sua meccanica, economia e persino nella sua ricca storia. Offre preziose informazioni sul gioco, incluse storie di importanti giocatori che hanno analizzato le probabilità e le hanno usate a loro vantaggio nonché tutte le loro tecniche.

Un altro libro intrigante in questo assortimento è Il Vincente Giocatore di roulette . Scritto da Angelo Nigro, immerge i lettori negli angoli nascosti della roulette e ne svela i segreti più profondi. Attingendo dall’esperienza dell’autore, questo libro descrive metodi per capire come effettuare più vincite. Per chi è particolarmente interessato alla versione francese della roulette, Vincita sicura roulette francese è una lettura consigliata. Questo libro offre un’esplorazione completa delle strategie e delle tecniche per avere qualche possibilità in più di effettuare una vincita.

All’interno di questa raccolta troverai anche libri con narrazioni che aggiungono un tocco personale al tema della roulette. Ad esempio, Max Fortuna condivide lastoria di un uomo che afferma di aver effettuato grosse irregolari vincite con questo gioco. Ci sono anche libri che si concentrano in maniera specifica sulle roulette on-line.

Altri dettagli

In termini di lunghezza, questa collezione comprende una serie di libri. Mentre la maggior parte rientra nell’intervallo da 100 a 200 pagine, ci sono variazioni. Il libro con più pagine è Da zero a trentasei , un esaustivo 496 pagine volume che fornisce un’esplorazione approfondita della roulette. Il libro più corto dell’assortimento è invece Come divertirsi e difendersi dal gioco d’azzardo e vincere alla Roulette e al Trente et Quarantena , che si compone di 112 pagine.

Lista dei migliori libri sulla roulette su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla roulette che si trovano su Amazon versione italiana:

Da zero a trentasei. Guida completa alla roulette

Titolo: Da zero a trentasei

Sottotitolo: Guida completa alla roulette

ISBN-13: 978-8867290130

Autore: Antonio Lamagna

Editore: Caissa Italia

Edizione: 1 dicembre 2014

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vincita sicura roulette francese

Titolo: Vincita sicura roulette francese

ISBN-13: 978-8892647947

Autore: Santo Cortese

Editore: Youcanprint

Edizione: 10 gennaio 2017

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gioca e vinci alla roulette

Titolo: Gioca e vinci alla roulette

ISBN-13: 978-8876691409

Autore: Ron Colman

Editore: MEB

Edizione: seconda (1 gennaio 1985)

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scienza della roulette e del trenta e quaranta

Titolo: La scienza della roulette e del trenta e quaranta

ISBN-13: 978-8899042240

Autore: Henry Chateau

Traduttore: A. Mancuso

Editore: Golden Press

Edizione: 1 gennaio 2015

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Max Fortuna. L’uomo che ha sconfitto la roulette

Titolo: Max Fortuna

Sottotitolo: L’uomo che ha sconfitto la roulette

ISBN-13: 978-8867512683

Autore: Fabrizio Fustinoni

Editore: Youcanprint

Edizione: 1 agosto 2012

Pagine: 202

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vita facile con la roulette. Come raddoppiare ogni mese un capitale di 200 pezzi

Titolo: Vita facile con la roulette

Sottotitolo: Come raddoppiare ogni mese un capitale di 200 pezzi

ISBN-13: 978-8899042288

Autore: Maurice Gheradt

Traduttore: C. Pisapia

Editore: Golden Press

Edizione: 1 gennaio 1991

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











