I 10 migliori libri sulla schiavitù

La schiavitù è una forma di coercizione in base alla quale uno o più esseri umani sfruttano il lavoro di altri esseri umani senza nessun rendiconto. La schiavitù è esistita per secoli nel corso della storia umana sotto varie forme. È stata usata, per esempio, per l’esecuzione di lavori di varia natura o per soddisfare i desideri del proprietario di turno. Gli stessi schiavi sono stati usati, in passato, anche come forma di valuta.

I libri sulla schiavitù sono ricercati da persone che vogliono saperne di più sulla storia, l’impatto e l’eredità della schiavitù. Questi libri possono fornire informazioni sulle cause e le conseguenze della schiavitù, nonché sulle esperienze degli individui ridotti in schiavitù.

Di cosa parlano i libri sulla schiavitù?

Questo elenco di libri su Amazon è incentrato sul tema della schiavitù e dei suoi vari aspetti. Alcuni di questi libri esaminano l’aspetto storico della schiavitù, come la sua prevalenza in diverse parti del mondo e in diversi periodi di tempo. Ad esempio, “Storia della schiavitù in Africa” e “La schiavitù in età moderna” sono entrambi libri storici che esplorano il tema della schiavitù da una specifica prospettiva geografica e temporale. Questi libri sono relativamente lunghi, con più di 500 pagine ciascuno, e sono scritti da esperti del settore.

Altri libri della lista esaminano la schiavitù da una prospettiva più filosofica o sociale, come “La via della schiavitù” di Friedrich A. von Hayek. Questo libro, pubblicato nel 1995, esplora il rapporto tra libertà economica e libertà personale, sostenendo che le due sono inseparabili. Allo stesso modo, “Il commercio degli schiavi” è un libro che esamina la storia della tratta degli schiavi e il suo impatto sull’economia globale. Questo libro è relativamente breve, con poco più di 180 pagine, ed è scritto da uno storico e da un traduttore. Ci sono poi libri che si concentrano su specifici eventi storici e individui, come la ribellione degli schiavi di Amistad e le esperienze degli schiavi nella regione del Mediterraneo, e altri che esaminano questioni contemporanee legate alla schiavitù, come “Mafia nigeriana”.

Lista dei migliori libri sulla schiavitù su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sulla schiavitù che si possono comprare su Amazon:

La schiavitù in età moderna

Titolo: La schiavitù in età moderna

Sottotitolo: 699

ISBN-13: 978-8858143445

Autore: Patrizia Delpiano

Editore: Laterza

Edizione: 14 gennaio 2021

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Storia della schiavitù in Africa

Titolo: Storia della schiavitù in Africa

ISBN-13: 978-8830100480

Autore: Paul E. Lovejoy

Editore: Bompiani

Edizione: 31 marzo 2015

Pagine: 572

Formato: copertina flessibile







La via della schiavitù

Titolo: La via della schiavitù

ISBN-13: 978-8818220322

Autore: Friedrich A. von Hayek

Traduttore: D. Antiseri

Traduttore: R. De Mucci

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 1 dicembre 1995

Pagine: 304

Formato: copertina flessibile







La ribellione dell’Amistad. Un’odissea atlantica di schiavitù e libertà

Titolo: La ribellione dell’Amistad

Sottotitolo: Un’odissea atlantica di schiavitù e libertà

ISBN-13: 978-8807111280

Autore: Marcus Rediker

Traduttore: F. Peri

Editore: Feltrinelli

Edizione: 19 giugno 2013

Pagine: 318

Formato: copertina flessibile







La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale

Titolo: La tratta degli schiavi

Sottotitolo: Saggio di storia globale

ISBN-13: 978-8815137814

Autore: Olivier Pétré-Grenouilleau

Traduttore: R. Falcioni

Editore: Il Mulino

Edizione: 3 giugno 2010

Pagine: 472

Formato: copertina flessibile







Gli schiavi nel mondo greco e romano

Titolo: Gli schiavi nel mondo greco e romano

ISBN-13: 978-8815252951

Autore: Jean Andreau, Raymond Descat

Traduttore: R. Biundo

Editore: Il Mulino

Edizione: 25 settembre 2014

Pagine: 244

Formato: copertina flessibile







La storia al cinema. La schiavitù sullo schermo da Kubrick a Spielberg

Titolo: La storia al cinema

Sottotitolo: La schiavitù sullo schermo da Kubrick a Spielberg

ISBN-13: 978-8883342639

Autore: Natalie Zemon Davis

Traduttore: Nicola Pizzolato

Editore: Viella

Edizione: 13 giugno 2007

Pagine: 174

Formato: copertina flessibile







Il commercio degli schiavi

Titolo: Il commercio degli schiavi

ISBN-13: 978-8815149572

Autore: Lisa A. Lindsay, G. Marcocci (a cura di)

Traduttore: R. Falcioni

Editore: Il Mulino

Edizione: 16 marzo 2011

Pagine: 186

Formato: copertina flessibile







Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna

Titolo: Schiavitù mediterranee

Sottotitolo: Corsari, rinnegati e santi di età moderna

ISBN-13: 978-8861591196

Autore: Giovanna Fiume

Editore: Mondadori Bruno

Edizione: 22 ottobre 2009

Pagine: 385

Formato: copertina flessibile







Mafia nigeriana. Tra animismo e neo-schiavismo: come i secret cult nigeriani operano in Italia

Titolo: Mafia nigeriana. Tra animismo e neo-schiavismo

Sottotitolo: come i secret cult nigeriani operano in Italia

ISBN-13: 978-8857909646

Autore: I.M.D.

Prefazione: Ranieri Razzante

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 31 ottobre 2019

Pagine: 158

Formato: copertina flessibile











