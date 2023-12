I 10 migliori libri sulla scultura con la cera in inglese

Se ti piace scolpire nella cera e in generale lavorarla questa è la selezione di libri che fa per te. Si tratta perlopiù di guide, tutte in inglese, che si rivelano risorse essenziali per chiunque si stia apprestando ad entrare in questo mondo artistico.

Di cosa parlano i libri sulla scultura con la cera?

Modeling in Wax for Jewelry and Sculpture di Lawrence Kallenberg è una guida sulla creazione di modelli in cera originali per gioielli. Offrendo una miscela di tecniche tradizionali e innovative, esplora le complessità della fusione a cera persa e della modellazione in cera. L’approccio pratico del libro, le istruzioni dettagliate e gli esempi di progetti lo rendono una risorsa preziosa per gli artisti che cercano di esplorare la libertà artistica della modellazione in cera.

Figure Sculpture in Wax and Plaster , scritta da Richard McDermott Miller e Gloria Bley Miller, funge da manuale essenziale per scolpire la figura umana. Approfondisce le sfumature della cattura del gesto e dell’anatomia nella cera e nel gesso, offrendo una guida passo passo, inclusa la manipolazione di materiali e strumenti.

THE VISION OF DEATH di Davide Stefanacci esplora l’uso delle sculture in cera nel 1600, concentrandosi in particolare sui temi della mortalità e dell’immortalità. Il libro fornisce un’interessante intersezione tra storia dell’arte e storia sociale, facendo luce sul ruolo unico dell’arte della cera in quell’epoca.

Direct wax sculpture di Frank Eliscu è un’esplorazione concisa delle tecniche di scultura in cera. Sebbene i dettagli siano scarsi, si presume che questo volume offra approfondimenti sull’approccio diretto alla scultura in cera, avvantaggiando potenzialmente gli artisti interessati a questo mezzo specifico.

Il prossimo libro di Elsa Tierney Art of Wax promette un tuffo nel mondo della scultura e modellazione della cera. Si prevede che sia una guida, che probabilmente coprirà varie tecniche e applicazioni nell’arte della cera.

In Waxing eloquent. Italian portraits in Wax , a cura di A. Daninos, i lettori vengono introdotti alla ricca storia della ritrattistica in cera italiana. Questa edizione illustrata spazia dalle maschere mortuarie dei dogi veneziani agli intricati busti dei secoli XVIII e XIX, fornendo un esame dettagliato di questa forma d’arte unica.

SCULPTURE FOR BEGINNERS WITH CLAY & WAX è un testo fondamentale per i principianti della scultura. È apprezzato per il suo approccio adatto ai principianti, che guida i lettori attraverso le basi del lavoro con l’argilla e la cera ed è una preziosa aggiunta alla biblioteca di ogni aspirante scultore.

Mr Percy: Portrait Modeller in Coloured Wax di Ruth Ord-hume è una biografia dettagliata e uno studio del lavoro di Samuel Percy. Questo libro non solo ripercorre il viaggio e le tecniche di Percy, ma offre anche uno sguardo più ampio sulla ritrattistica in cera in epoca georgiana. È una ricca risorsa sia per gli storici dell’arte che per gli appassionati.

Flesh & Wax è incentrato sui modelli anatomici di Clemente Susini conservati presso l’Università di Cagliari. Questo volume fornisce probabilmente uno sguardo affascinante sull’intersezione tra arte e scienza, in particolare nel campo dell’educazione anatomica attraverso la modellazione in cera.

Infine, Ephemeral Bodies , a cura di Roberta Panzanelli, approfondisce la questione materiale e culturale storia delle sculture in cera. Comprende saggi approfonditi che esplorano l’uso della cera nella creazione di figure umane realistiche.

Lista dei migliori libri sulla scultura con la cera su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla scultura con la cera che sono presenti su Amazon Italia:

Modeling in Wax for Jewelry and Sculpture

Titolo: Modeling in Wax for Jewelry and Sculpture

ISBN-13: 978-0873418515

Autore: Lawrence Kallenberg

Editore: Krause Pubns Inc

Edizione: Revised (1 maggio 2000)

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Figure Sculpture in Wax and Plaster

Titolo: Figure Sculpture in Wax and Plaster

ISBN-13: 978-0486253541, 0800759253548

Autori: Richard McDermott Miller, Gloria Bley Miller

Editore: Dover Pubns

Edizione: 1 giugno 1987

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







THE VISION OF DEATH: Wax Sculpture in the Seventeenth Century

Titolo: THE VISION OF DEATH

Sottotitolo: Wax Sculpture in the Seventeenth Century

ISBN-13: 978-1983757587

Autore: Davide Stefanacci

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 26 marzo 2018

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Direct wax sculpture

Titolo: Direct wax sculpture

ISBN-13: 978-0801954634

Autore: Frank. Eliscu

Editore: Chilton Book Co.

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Art of Wax: A Guide to Carving and Modelling with Wax

Titolo: Art of Wax

Sottotitolo: A Guide to Carving and Modelling with Wax

ISBN-13: 978-1739548407

Autore: Elsa Tierney

Editore: ArtMatter Publishing

Edizione: 31 gennaio 2024

Pagine: 272

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Waxing eloquent. Italian portraits in Wax

Titolo: Waxing eloquent

Sottotitolo: Italian portraits in Wax

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8889854839

Autore: A. Daninos (a cura di)

Editore: Officina Libraria

Edizione: illustrata (10 marzo 2013)

Pagine: 160

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Mr Percy: Portrait Modeller in Coloured Wax: The Miniatures and Tableaux of Samuel Percy

Titolo: Mr Percy: Portrait Modeller in Coloured Wax

Sottotitolo: The Miniatures and Tableaux of Samuel Percy

ISBN-13: 978-1788840378

Autore: Ruth Ord-hume

Editore: Acc Art Books

Edizione: prima (1 luglio 2020)

Pagine: 286

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Flesh & Wax. The Clemente Susini’s anatomical models in the University of Cagliari

Titolo: Flesh & Wax

Sottotitolo: The Clemente Susini’s anatomical models in the University of Cagliari

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8889188989

Autore: A. Riva (a cura di)

Editore: Ilisso

Edizione: illustrata (8 maggio 2007)

Pagine: 220

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Ephemeral Bodies: Wax Sculpture and the Human Figure

Titolo: Ephemeral Bodies

Sottotitolo: Wax Sculpture and the Human Figure

ISBN-13: 978-0892368778

Autore: Roberta Panzanelli (a cura di)

Editore: J Paul Getty Museum Pubns

Edizione: 1 aprile 2008

Pagine: 327

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











