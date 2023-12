I 10 migliori libri sulla scultura greca

L’arte della scultura nell’antica Grecia è un argomento affascinante e ricco di storia. Questo periodo vide un incredibile sviluppo nell’arte della scultura, caratterizzato da un’enfasi speciale sull’umanesimo, sul realismo e sulle proporzioni del corpo umano.

Gli antichi greci erano maestri nel rappresentare il corpo umano in una varietà di pose, da quelle statiche a quelle dinamiche, e il loro lavoro spesso rifletteva una profonda comprensione dell’anatomia e del movimento umani.

Di cosa parlano i libri sulla scultura greca?

Per gli uomini e per gli dei di Marina Castoldi approfondisce il mondo della Magna Grecia e le sue pregiate sculture in bronzo. Il libro offre una visione completa degli scambi artistici e culturali tra i coloni greci e le comunità indigene, rendendolo un tesoro per gli appassionati di storia e arte.

La Storia della scultura greca di Werner Fuchs, sebbene non ampiamente recensita, rappresenta uno studio espansivo della scultura greca. Attraversa vari periodi e stili, offrendo ai lettori una visione approfondita dell’evoluzione della forma d’arte.

La scultura greca dagli inizi fino alla fine dell’Ellenismo di Reinhard Lullies e Max Hirmer è una guida visivamente ricca. Cattura il viaggio spirituale ed estetico della scultura greca, rendendola un riferimento indispensabile per coloro che cercano di comprendere la storia profondamente radicata dell’arte greca.

Nella Statua in piccolo formato nel mondo greco e romano , Giovanni Colzani esplora il mondo delle sculture greche e romane in miniatura. Il libro sfida la nozione di queste opere come semplici repliche, presentandole come opere significative di per sé.

Scultura greca esamina gli sviluppi artistici del IV secolo e del periodo ellenistico. Sebbene manchi di recensioni, la sua attenzione a quest’era di trasformazione della scultura greca lo rende una lettura preziosa sia per gli appassionati che per gli studiosi.

Storia della Scultura nel Mondo. Grecia offre una prospettiva più ampia sull’influenza globale della scultura greca. Quest’opera non recensita promette di arricchire la comprensione del lettore dell’impatto mondiale dell’arte greca.

Piccoli grandi bronzi , a cura di B. Arbeid e M. Iozzo, presenta il mondo dettagliato delle piccole statue in bronzo provenienti da epoca ellenistica e romana. Questa edizione illustrata cattura l’essenza di questi capolavori in miniatura e il loro ricco background storico.

Greek Sculpture: The Archaic Period di John Boardman è uno studio dettagliato delle origini della scultura greca. Ricco di illustrazioni e ben recensito, questo libro è una risorsa essenziale per comprendere gli stili unici del periodo arcaico.

Libri in inglese

Greek Sculpture: The Classical Period, a Handbook , sempre di Boardman, offre una visione completa dell’arte del V secolo a.C. Scultura greca. Il suo contenuto dettagliato ma accessibile lo rende una risorsa eccellente sia per gli studenti che per gli appassionati.

Infine, Classic Greek Masterpieces of Sculpture di Photini N. Zaphiropoulou, con fotografie di Elias Eliadis e Sokratis Mavrommatis, è un’esplorazione visiva della scultura greca. Il libro fa rivivere la profondità emotiva e il realismo dell’arte greca attraverso splendide fotografie e saggi penetranti.

Lista dei migliori libri sulla scultura greca su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla scultura greca che si trovano su Amazon:

Per gli uomini e per gli dei. Aspetti della bronzistica in Magna Grecia

Titolo: Per gli uomini e per gli dei

Sottotitolo: Aspetti della bronzistica in Magna Grecia

ISBN-13: 978-8899168513

Autore: Marina Castoldi

Editore: Ediz. Storia e Studi Sociali

Edizione: 25 gennaio 2021

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della scultura greca

Titolo: Storia della scultura greca

ISBN-13: 978-8818338478

Autore: Werner Fuchs

Traduttore: P. Orlandini

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 1 gennaio 1982

Pagine: 544

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scultura greca dagli inizi fino alla fine dell’Ellenismo

Titolo: La scultura greca dagli inizi fino alla fine dell’Ellenismo

ISBN-13:

Autore: Reinhard Lullies e Max Hirmer

Editore: Sansoni

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Statue in piccolo formato nel mondo greco e romano. La scultura ideale

Titolo: Statue in piccolo formato nel mondo greco e romano

Sottotitolo: La scultura ideale

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8892850620

Autore: Giovanni Colzani

Editore: All’Insegna del Giglio

Edizione: New (1 gennaio 2021)

Pagine: 214

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piccoli grandi bronzi. Capolavori greci, etruschi e romani

Titolo: Piccoli grandi bronzi

Sottotitolo: Capolavori greci, etruschi e romani

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8859614814

Autori: B. Arbeid (a cura di), M. Iozzo (a cura di)

Editore: Polistampa

Edizione: illustrata (16 aprile 2015)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Greek Sculpture: The Archaic Period

Titolo: Greek Sculpture

Sottotitolo: The Archaic Period

ISBN-13: 978-0500181669

Autore: John Boardman

Editore: Thames & Hudson

Edizione: First Edition (5 giugno 1978)

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Greek Sculpture: The Classical Period, a Handbook

Titolo: Greek Sculpture

Sottotitolo: The Classical Period, a Handbook

ISBN-13: 978-0500201985

Autore: John Boardman

Editore: Thames & Hudson

Edizione: Reissue (15 giugno 1987)

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Classic Greek Masterpieces of Sculpture

Titolo: Classic Greek Masterpieces of Sculpture

ISBN-13: 978-1419722295

Autori: Photini N. Zaphiropoulou, Stelios Lydakis (Avanti)

Fotografi: Elias Eliadis, Sokratis Mavrommatis

Editore: Harry N Abrams Inc

Edizione: prima (1 agosto 2016)

Pagine: 254

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulla scultura greca





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla scultura greca