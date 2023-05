I 10 migliori libri sulla scultura

La scultura è una delle più note ed apprezzate forme artistiche. La scultura si basa sulla modellazione di varie tipologie di materiali. Con le sculture, gli spettatori possono apprezzare l’opera d’arte “in tre dimensioni”, caratteristica che favorisce una profonda connessione. Inoltre le sculture, occupando spazi fisici, le sculture adornano le aree pubbliche, diventando punti di riferimento e valorizzando ciò che circonda gli esseri umani.

Di cosa parlano i libri sulla scultura?

Sei interessato ad esplorare il mondo della scultura? In questa raccolta troverai una vasta selezione di libri che approfondiscono vari aspetti di questa affascinante forma d’arte.

Alcuni approfondiscono l’evoluzione storica di questa forma d’arte; alcuni offrono una narrazione completa dai tempi antichi all’era moderna, altri si concentrano su specifici periodi. Questi libri forniscono una comprensione contestuale dello sviluppo di tecniche, materiali e stili scultorei in periodi diversi.

Altri testi in questa selezione si concentrano sugli aspetti tecnici della scultura, fornendo agli aspiranti artisti una guida su varie tecniche, materiali e processi. Si parla, per esempio, di scultura in pietra, scultura in legno, come realizzare bassorilievi o altorilievi, ed altre istruzioni pratiche.

Altri dettagli

I libri di questa raccolta variano in lunghezza, con un numero di pagine che va da circa 80 pagine a quasi 400 pagine. Uno dei libri più lunghi in termini di pagine è La scultura raccontata da Rudolf Wittkower , che si estende su 376 pagine. All’estremo opposto, Manuale di scultura del legno è una guida sintetica con 82 pagine.

Gli anni di pubblicazione vanno dal 2010 al 2022. A questa raccolta hanno inoltre contribuito vari editori, tra cui Einaudi, Armando Editore ed Electa Scuola.

Lista dei migliori libri sulla scultura su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulla scultura che sono presenti su Amazon italiano:

La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall’antichità al Novecento

Titolo: La scultura raccontata da Rudolf Wittkower

Sottotitolo: Dall’antichità al Novecento

ISBN-13: 978-8806257484

Autore: Rudolf Wittkower

Traduttore: Renato Pedio

Editore: Einaudi

Edizione: 8 settembre 2022

Pagine: 376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di scultura. Tecniche, materiali, realizzazioni

Titolo: Manuale di scultura

Sottotitolo: Tecniche, materiali, realizzazioni

ISBN-13: 978-8869926471

Autore: Philippe Clerin

Editore: Armando Editore

Edizione: 25 settembre 2019

Pagine: 390

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di tecniche della scultura

Titolo: Manuale di tecniche della scultura

ISBN-13: 978-8896251744

Autore: Salvatore Rizzuti

Editore: Istituto Poligrafico Europeo

Edizione: Prima edizione (11 dicembre 2015)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuali d’arte. Scultura e modellazione. Per 1° biennio del Liceo artistico

Titolo: Manuali d’arte

Sottotitolo: Scultura e modellazione. Per 1° biennio del Liceo artistico

Note: con e-book ed espansione online

ISBN-13: 978-8863084795

Autore: Mario Diegoli

Editore: Electa Scuola

Edizione: 9 settembre 2022

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land art

Titolo: Passaggi

Sottotitolo: Storia della scultura da Rodin alla Land art

ISBN-13: 978-8874902705

Autore: Rosalind Krauss

Editore: Postmedia Books

Edizione: terza (4 giugno 2020)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scultura lingua morta e altri scritti

Titolo: La scultura lingua morta e altri scritti

ISBN-13: 978-8884167439

Autore: Arturo Martini, Elena Pontiggia (a cura di)

Editore: Abscondita

Edizione: 4 dicembre 2018

Pagine: 148

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scultura del Novecento

Titolo: La scultura del Novecento

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8858119358

Autore: Francesco Poli

Editore: Laterza

Edizione: illustrata (2 aprile 2015)

Pagine: 241

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scultura in pietra. Strumenti e tecniche

Titolo: Scultura in pietra

Sottotitolo: Strumenti e tecniche

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8860556806

Autore: Augusto Giuffredi

Editore: Alinea

Edizione: illustrata (27 marzo 2012)

Pagine: 386

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale di scultura del legno

Titolo: Manuale di scultura del legno

ISBN-13: 978-8869284755

Autore: Gianpaolo Pasini

Editore: Sandit Libri

Edizione: 21 marzo 2022

Pagine: 82

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla scultura





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla scultura