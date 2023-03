I 10 migliori libri sulla sensibilità

La sensibilità si riferisce alla capacità di un individuo di essere consapevole delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri. Implica avere una profonda comprensione di se stessi e la capacità di entrare in empatia con gli altri. Essere sensibili può essere un tratto prezioso nelle relazioni personali e professionali, poiché consente alle persone di connettersi con gli altri a un livello più profondo e comprendere le loro prospettive. In alcuni casi, però, questa caratteristica può tramutarsi in un disagio (in questi casi si parla di “ipersensibilità”). persone altamente sensibili possono essere più inclini ad ansia, depressione e altri problemi di salute mentale. Possono anche essere più facilmente sopraffatti da situazioni stressanti o conflitti.

Di cosa parlano i libri sulla sensibilità

I libri sulla sensibilità in genere esplorano l’argomento in profondità, offrendo approfondimenti sulla natura di questa caratteristica personale e su come può essere sfruttata per la crescita e lo sviluppo personale. I libri possono trattare la sensibilità psicologica anche a livello scientifico, in particolare psicologico, possono parlare di argomenti quali l’intelligenza emotiva, le strategie per gestire le emozioni, che a volte possono essere travolgenti, e suggerimenti su come relazionarsi meglio con gli altri, anche in ambito professionale.

Chi può trovare utili i libri sulla sensibilità

Questi libri possono essere utili per chiunque voglia sviluppare una migliore comprensione delle proprie emozioni e di quelle degli altri. Possono essere particolarmente utili per le persone altamente sensibili o che lavorano in campi che richiedono un alto livello di intelligenza emotiva, come la consulenza, l’insegnamento o il lavoro sociale.

Persone altamente sensibili. Come stare in equilibrio quando il mondo ti travolge

Titolo: Persone altamente sensibili

Sottotitolo: Come stare in equilibrio quando il mondo ti travolge

ISBN-13: 978-8804714934

Autore: Elaine Aron

Traduttore: Claudio Lamparelli

Editore: Mondadori

Edizione: 19 maggio 2020

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile







Le persone sensibili hanno una marcia in più

Titolo: Le persone sensibili hanno una marcia in più

ISBN-13: 978-8807882074

Autore: Rolf Sellin

Traduttore: C. Malimpensa

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 settembre 2013

Pagine: 176

Formato: copertina flessibile







Il dramma delle persone sensibili. Sensibilità, empatia e disagio psichico

Titolo: Il dramma delle persone sensibili

Sottotitolo: Sensibilità, empatia e disagio psichico

ISBN-13: 978-8835117964

Autore: Nicola Ghezzani

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (13 aprile 2021)

Pagine: 158

Formato: copertina flessibile







Il mio bambino sensibile. Comprendere l’ipersensibilità per aiutarlo a sviluppare tutto il suo potenziale

Titolo: Il mio bambino sensibile

Sottotitolo: Comprendere l’ipersensibilità per aiutarlo a sviluppare tutto il suo potenziale

ISBN-13: 978-8857308982

Autore: Emmanuelle Rigon

Prefazione: Nicoletta Travaini

Traduttore: Silvia Meroni

Editore: Red Edizioni

Edizione: 20 novembre 2019

Pagine: 141

Formato: copertina flessibile







Il tesoro dei bambini sensibili: Conoscerlo, gestirlo, valorizzarlo

Titolo: Il tesoro dei bambini sensibili

Sottotitolo: Conoscerlo, gestirlo, valorizzarlo

ISBN-13: 978-8865801659

Autore: Elena Lupo

Editore: Il leone verde Edizioni

Edizione: 1 febbraio 2017

Pagine: 175

Formato: copertina flessibile







Più sensibili più forti: Quando l’alta sensibilità diventa una risorsa preziosa

Titolo: Più sensibili più forti

Sottotitolo: Quando l’alta sensibilità diventa una risorsa preziosa

ISBN-13: 978-8809884212

Autore: Kathrin Sohst

Traduttore: Rachele Salerno

Editore: Giunti

Edizione: 18 marzo 2020

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







Il potere delle donne sensibili. Le risorse dell’alta sensibilità per affrontare le sfide della vita

Titolo: Il potere delle donne sensibili

Sottotitolo: Le risorse dell’alta sensibilità per affrontare le sfide della vita

ISBN-13: 978-8857309705

Autore: Francesca Santamaria Palombo

Editore: Red Edizioni

Edizione: 30 giugno 2021

Pagine: 141

Formato: copertina flessibile







Tutto tanto sempre. Sensibilità e altri superpoteri

Titolo: Tutto tanto sempre

Sottotitolo: Sensibilità e altri superpoteri

ISBN-13: 978-8817149570

Autore: Nicoletta Travaini

Editore: Rizzoli

Edizione: 22 settembre 2020

Pagine: 320

Formato: copertina rigida











